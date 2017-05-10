From Russia with Trump? The question requires a special prosecutor

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UHJlc2lkZW50IFRydW1wIGluc2lzdHMgdGhlcmUgaXMgbm90aGluZyB0byBjb25jZXJucyBh
Ym91dCBoaXMgYXNzb2NpYXRlcyBjb2xsdWRpbmcgd2l0aCBSdXNzaWEgdG8gaW50ZXJmZXJlIGlu
IHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24uIEhlIGhhcyBjYWxsZWQgdGhlIG1hdHRlciBhICYj
ODIyMDtydXNlLCYjODIyMTsgYSAmIzgyMjA7aG9heCwmIzgyMjE7ICYjODIyMDtmYWtlIG5ld3Mu
JiM4MjIxOyBUaGVuLCBvbiBUdWVzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgaGUgc3VkZGVubHkgZmlyZWQgSmFt
ZXMgQ29tZXksIHRoZSBGQkkgZGlyZWN0b3IgbGVhZGluZyB0aGUgY29tcGxleCBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGludG8gdGhlIHBvc3NpYmxlIHRpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBkaXNtaXNzYWwgYXJyaXZlZCBh
cyBjb25jZXJucyBoZWlnaHRlbmVkLiBDb21leSByZWNlbnRseSBjb25maXJtZWQgdGhlIGludmVz
dGlnYXRpb24gaW50byBjb2xsdXNpb24gYW5kIGRheXMgYWdvIGFza2VkIGZvciBtb3JlIHJlc291
cmNlcy4gT24gTW9uZGF5LCBiZWZvcmUgYSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGNvbW1pdHRlZSwgU2FsbHkg
WWF0ZXMsIHRoZSBhY3RpbmcgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCBmaXJlZCBieSB0aGUgcHJlc2lkZW50
IGZvciBvcHBvc2luZyBoaXMgaW5pdGlhbCB0cmF2ZWwgYmFuLCBhZGRlZCBjbGFyaXR5IHRvIHRo
ZSB0cm91YmxpbmcgYmVoYXZpb3Igb2YgTWljaGFlbCBGbHlubi4gVGhlIGZvcm1lciBuYXRpb25h
bCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyIGhhZCBiZWVuICYjODIyMDtjb21wcm9taXNlZCYjODIyMTsgdGhy
b3VnaCBoaXMgY29udGFjdHMgd2l0aCBSdXNzaWEuIFlhdGVzIHRvbGQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNl
LCB5ZXQgMTggZGF5cyBwYXNzZWQgYmVmb3JlIEZseW5uIGV4aXRlZC48L3A+PHA+VGhlIHByZXNp
ZGVudCBhcmd1ZXMgdGhhdCBDb21leSAmIzgyMjA7d2FzbiYjODIxNzt0IGRvaW5nIGEgZ29vZCBq
b2IuJiM4MjIxOyBNYW55IHBlb3BsZSBhZ3JlZSB0aGF0IENvbWV5IHNob3dlZCBwb29yIGp1ZGdt
ZW50LCB0byB0aGUgZGV0cmltZW50IG9mIHRoZSBidXJlYXUsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gaGlzIHB1
YmxpYyBhbmQgb3ZlcmJsb3duIGhhbmRsaW5nIG9mIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gSGls
bGFyeSBDbGludG9uJiM4MjE3O3MgZW1haWwgcHJhY3RpY2VzIGFzIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0
ZS4gU28gdGhlcmUgaXMgYSBjYXNlIGZvciBDb21leSBkZXBhcnRpbmcgJiM4MjEyOyBidXQgbm90
IGluIHRoZSBlZ3JlZ2lvdXMgd2F5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgZGV2aXNlZCwgb3Igd2l0aCB0aGUg
aGVhdnkgYmFnZ2FnZSBoZSBjYXJyaWVzLjwvcD48cD5Db21leSBzdGlsbCBjYW4gbWFrZSBhIGNy
ZWRpYmxlIGNsYWltIG9mIGluZGVwZW5kZW5jZSBpbiBwdXJzdWluZyB0aGUgZXNzZW50aWFsIGlu
dmVzdGlnYXRpb24gaW50byB0aGUgUnVzc2lhbiBpbnRlcnZlbnRpb24gYW5kIHBvc3NpYmxlIGlu
dm9sdmVtZW50IG9mIFRydW1wIGFzc29jaWF0ZXMuIE5vdyB0aGF0IGhlIGlzIGdvbmU/IFRoZSBu
ZXh0IEZCSSBkaXJlY3RvciB3aWxsIGJlIGEgVHJ1bXAgYXBwb2ludGVlLiBBbHJlYWR5IEplZmYg
U2Vzc2lvbnMgaGVhZHMgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCwgYSBUcnVtcCBsb3lhbGlzdCBh
bmQgYSBwcm9taW5lbnQgcGxheWVyIGluIHRoZSBjYW1wYWlnbiwgd2hvIGRpZCBub3QgdGVsbCB0
aGUgdHJ1dGggZHVyaW5nIGhpcyBjb25maXJtYXRpb24gaGVhcmluZyBhYm91dCBoaXMgb3duIGNv
bnRhY3RzIHdpdGggdGhlIFJ1c3NpYW4gYW1iYXNzYWRvci48L3A+PHA+VGhpcyBzaXR1YXRpb24g
bG9uZyBoYXMgcmVxdWlyZWQgdGhlIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIGEgc3BlY2lhbCBwcm9zZWN1dG9y
LiBOb3cgaXQgaXMgaW1wZXJhdGl2ZSwgdGhlIGZpcmluZyBvZiBDb21leSBsYWRlbiB3aXRoIHRo
ZSBhcHBlYXJhbmNlIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgbWFraW5nIGEgZ3JhYiB0byBjb250cm9sIHRo
ZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5BbiBhcHBvaW50bWVudCB3b3VsZCBub3QgaW1wZWRlIHRo
ZSAmIzgyMjA7Y3VycmVudCB3b3JrLCYjODIyMTsgY29udHJhcnkgdG8gdGhlIGNvbnRlbnRpb24g
b2YgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxsLCB0aGUgU2VuYXRlIG1ham9yaXR5IGxlYWRlci4gVGhlIHJlc3Bv
bnNpYmlsaXR5IGNvdWxkIG1vdmUgc21vb3RobHkgdG8gbmV3IGhhbmRzIGFzIGl0IGhhcyBpbiB0
aGUgcGFzdC48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCB3b3VsZCBoYXZlIGhlbHBlZCBoaW1zZWxmLCBw
dXR0aW5nIGhpcyBibHVzdGVyIHRvIHRoZSB0ZXN0IGhlIGNsYWltcyBoZSBlYXNpbHkgd291bGQg
cGFzcywgYnkgam9pbmluZyB0aGUgZGlzbWlzc2FsIHdpdGggdGhlIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIGEg
c3BlY2lhbCBwcm9zZWN1dG9yLjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCBoaXMgYWxyZWFkeSB0YXR0ZXJlZCBj
cmVkaWJpbGl0eSBzdWZmZXJzIGZ1cnRoZXIuIFN0YXJ0IHdpdGggdGhlIHN0YXRlZCByZWFzb24g
Zm9yIHRoZSBmaXJpbmcsIHRoYXQgQ29tZXkgdHJlYXRlZCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gdW5mYWly
bHkgYW5kIGJyb2tlIHdpdGggSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IHBvbGljaWVzIGFuZCBwcmluY2lw
bGVzLiBBbGwgb2YgdGhhdCBpcyB0cnVlLiBXaGF0IHRvIG1ha2Ugb2YgdGhlIHByZXNpZGVudCBs
YXN0IHdlZWsgZWNob2luZyBoaXMgb3duIGNhbXBhaWduIHRhbGssIGRlY2xhcmluZyB0aGF0IENv
bWV5IGdhdmUgQ2xpbnRvbiAmIzgyMjA7YSBmcmVlIHBhc3MgZm9yIG1hbnkgYmFkIGRlZWRzJiM4
MjIxOz88L3A+PHA+Q29uc2lkZXIgdGhlIHNlbGYtc2VydmluZyB3b3JkcyBpbnNlcnRlZCBpbnRv
IHRoZSBzZWNvbmQgcGFyYWdyYXBoIG9mIGhpcyBsZXR0ZXIgdG8gQ29tZXksIGFuZCB3aGF0IHRo
ZXkgc2F5IGFib3V0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBmb2N1cy4gSGUgbm90ZWQgY29uc3Bp
Y3VvdXNseSB0aGF0ICYjODIyMDtvbiB0aHJlZSBzZXBhcmF0ZSBvY2Nhc2lvbnMsJiM4MjIxOyBD
b21leSBzYWlkIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCB1bmRlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5GYWly
IHRvIHdvbmRlcjogSXMgdGhhdCB0cnVlPzwvcD48cD5JbiB0aGUgZW5kLCB0aGlzIGlzbiYjODIx
Nzt0IGFib3V0IERvbmFsZCBUcnVtcCwgc29tZXRoaW5nIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0
byBnZXQuIFRoaXMgaXMgYWJvdXQgdGhlIGludGVncml0eSBvZiBpbnN0aXR1dGlvbnMsIGFib3V0
LCB5ZXMsIHB1dHRpbmcgdGhlIGNvdW50cnkgZmlyc3QgdmlhIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdGhh
dCB1bmNvdmVycyB0aGUgdHJ1dGggYW5kIHdpbnMgcHVibGljIGNvbmZpZGVuY2UuIFRoYXQgcmVx
dWlyZXMgYSBzcGVjaWFsIHByb3NlY3V0b3IgYW5kLCBhcyB0aGlzIGVkaXRvcmlhbCBwYWdlIGhh
cyBhcmd1ZWQgYmVmb3JlLCBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBjb21taXNzaW9uIGFsb25nIHRoZSBsaW5l
cyBvZiB0aGUgcmVzcGVjdGVkIGJpcGFydGlzYW4gcGFuZWwgaW4gdGhlIHdha2Ugb2YgdGhlIFNl
cHQuIDExIGF0dGFja3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.