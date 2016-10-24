Just what Fairlawn doesn’t need

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Vm90ZXJzIGluIEZhaXJsYXduIGZhY2UgYSBmdWxsIHBsYXRlIG9mIGNvbXBsaWNhdGVkIGJh
bGxvdCBpc3N1ZXMsIGluY2x1ZGluZyB0d28gcHJvcG9zZWQgb3JkaW5hbmNlcyBhbmQgdGhyZWUg
cHJvcG9zZWQgY2hhcnRlciBhbWVuZG1lbnRzLiBUaGUgb3JkaW5hbmNlcyB3b3VsZCB0aWdodGVu
IGZ1cnRoZXIgYWxyZWFkeSB1cGRhdGVkIHJlZ3VsYXRpb25zIG9uIHJlbnRhbCBob3VzaW5nIGFw
cHJvdmVkIGJ5IHRoZSBDaXR5IENvdW5jaWwgbGFzdCB5ZWFyLiBUaGUgY2hhcnRlciBjaGFuZ2Vz
IHdvdWxkIGZ1bmRhbWVudGFsbHkgYWx0ZXIgdGhlIHdheSB0aGUgY2l0eSBpcyBnb3Zlcm5lZCBi
eSBpbXBvc2luZyB0ZXJtIGxpbWl0cyBvbiB0aGUgbWF5b3IgYW5kIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIENp
dHkgQ291bmNpbCBhbmQgY2hhbmdpbmcgdGhlIGxhdyBkaXJlY3RvciBmcm9tIGFuIGFwcG9pbnRl
ZCB0byBhbiBlbGVjdGVkIHBvc2l0aW9uLiBBbGwgYXJlIGlsbC1hZHZpc2VkLjwvcD48cD5CYWNr
ZWQgYnkgdGhlIEZhaXJsYXduIE5laWdoYm9yaG9vZCBIb21lb3duZXJzIEFzc29jaWF0aW9uLCB0
aGUgb3JkaW5hbmNlcyBvbiByZW50YWwgcHJvcGVydGllcyAoSXNzdWVzIDEzIGFuZCAxNCkgd291
bGQgcmVzdWx0IGluIG1hbmRhdG9yeSBhbm51YWwgaW5zcGVjdGlvbnMsIGFuIGFwcHJvYWNoIHJl
amVjdGVkIGJ5IHRoZSBDaXR5IENvdW5jaWwgbGFzdCB5ZWFyLiBUaGUgb3JkaW5hbmNlcyB3ZXJl
IGludGVuZGVkIGZvciBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBiYWxsb3QsIGJ1dCBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
bWFrZSBpdCBkdWUgdG8gbGF0ZSBmaWxpbmcuIFR3byBvdGhlciBpc3N1ZXMsIGFpbWVkIGF0IHJl
cGVhbGluZyB3aGF0IHRoZSBjb3VuY2lsIHBhc3NlZCBvbiByZW50YWwgaG91c2luZywgZGlkIG1h
a2UgaXQgdG8gdGhlIGJhbGxvdCBsYXN0IGZhbGwsIGJ1dCB3ZXJlIGRlZmVhdGVkLiBOb3cgdGhl
IGhvbWVvd25lcnMgYXNzb2NpYXRpb24gaXMgYmFjaywgc2Vla2luZyB0byBlbmFjdCBvcmRpbmFu
Y2VzIHRoYXQgd291bGQgZXN0YWJsaXNoIGEgZnJhbWV3b3JrIGZvciBhbmQgaW1wb3NlIG1hbmRh
dG9yeSBpbnNwZWN0aW9ucy48L3A+PHA+TWF5b3IgQmlsbCBSb3RoIGFuZCBoaXMgYWRtaW5pc3Ry
YXRpb24sIGluY2x1ZGluZyB0aGUgbGF3IGRpcmVjdG9yLCByaWdodGx5IG9wcG9zZSBJc3N1ZXMg
MTMgYW5kIDE0IGJlY2F1c2UgdGhleSB3b3VsZCBwdXNoIHRoZSBjaXR5IGludG8gYSBkYW5nZXJv
dXMgbGVnYWwgcG9zaXRpb24gYnkgdmlvbGF0aW5nIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHByb3RlY3Rpb25z
IGFnYWluc3Qgd2FycmFudGxlc3Mgc2VhcmNoZXMuIEFzIG1hdHRlcnMgc3RhbmQsIGluc3BlY3Rp
b25zIGNhbiBiZSB0cmlnZ2VyZWQgd2hlbiBhIHRlbmFudCBjb21wbGFpbnMgb3IgaWYgdGhlIGNp
dHkgYmVsaWV2ZXMgdGhlcmUgYXJlIGNvZGUgdmlvbGF0aW9ucywgYW4gYWRlcXVhdGUgcmVtZWR5
IGFuZCBvbmUgdGhhdCBiYWxhbmNlcyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGludGVyZXN0cyBpbiBwcm90
ZWN0aW5nIG5laWdoYm9yaG9vZHMgd2l0aCB0aGUgcmlnaHRzIG9mIHByb3BlcnR5IG93bmVycy4g
U3VjaCBkZWNpc2lvbnMgYXJlIGJlc3QgbGVmdCB0byB0aGUgY2l0eSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBh
bmQgZWxlY3RlZCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMsIG5vdCBhIG5hcnJvdyBjaXRpemVucyBncm91cC48
L3A+PHA+SW4gdGhlIHdha2Ugb2YgdGhlIGJhdHRsZSBvdmVyIHJlbnRhbCBob3VzaW5nLCBhIGZy
ZXNobWFuIG1lbWJlciBvZiB0aGUgQ2l0eSBDb3VuY2lsLCBKb2UgU2ltb25ldHRpLCBiYWNrZWQg
YnkgdGhlIGhvbWVvd25lcnMgYXNzb2NpYXRpb24sIGdhdGhlcmVkIHNpZ25hdHVyZXMgdG8gcGxh
Y2UgdGhlIHRocmVlIGNoYXJ0ZXIgaXNzdWVzIG9uIHRoZSBiYWxsb3QgYWZ0ZXIgb3RoZXIgbWVt
YmVycyBvZiB0aGUgY291bmNpbCByZWplY3RlZCB0aGVtLjwvcD48cD5TaW1vbmV0dGkmIzgyMTc7
cyBjaGFydGVyIGNoYW5nZXMgb24gdGVybSBsaW1pdHMsIElzc3VlcyAxNSBhbmQgMTYsIHdvdWxk
IGxpbWl0IHRoZSBtYXlvciBhbmQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgY291bmNpbCB0byB0aHJlZSBmb3Vy
LXllYXIgdGVybXMsIG5vdCBpbmNsdWRpbmcgdGhlaXIgY3VycmVudCB0aW1lIGluIG9mZmljZS4g
T25jZSBhZ2FpbiwgdGhhdCB3b3VsZCBiZSBvdmVya2lsbC4gQSBtYWpvcml0eSBvZiB0aGUgY3Vy
cmVudCBjb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgaGF2ZSBzZXJ2ZWQgZml2ZSBvciBmZXdlciB5ZWFycywgaW5k
aWNhdGluZyBhIGhlYWx0aHkgdHVybm92ZXIgdGhhdCBicmluZ3MgaW4gbmV3IGJsb29kIGJ1dCBw
cmVzZXJ2ZXMgaW5zdGl0dXRpb25hbCBtZW1vcnkuPC9wPjxwPldoaWxlIEZhaXJsYXduIGlzIG5v
dCBhIGxhcmdlIGNpdHksIGl0IHNvbWV0aW1lcyBmYWNlcyBkaWZmaWN1bHQgaXNzdWVzLiBIYXZp
bmcgZXhwZXJpZW5jZWQgbWVtYmVycyBpcyBhbiBhc3NldC4gSXQgaXMgYWxzbyBpbXBvcnRhbnQg
bm90IHRvIGxpbWl0IGFydGlmaWNpYWxseSB0aGUgd2lsbCBvZiB2b3RlcnMgd2hvIHdpc2ggdG8g
cmUtZWxlY3QgaW5jdW1iZW50cy4gRmFpcmxhd24gdm90ZXJzIGNhbiBsb29rIHRvIHRoZSBTdGF0
ZWhvdXNlIHRvIHNlZSB0aGUgZGFtYWdpbmcgZWZmZWN0cyBvZiB0ZXJtIGxpbWl0cyBvbiB0aGUg
bGVnaXNsYXR1cmUsIHdoZXJlIG1lbWJlcnMgc2VydmUgZWlnaHQgY29uc2VjdXRpdmUgeWVhcnMu
PC9wPjxwPklzc3VlIDE3LCBtYWtpbmcgdGhlIGxhdyBkaXJlY3RvciBhbiBlbGVjdGVkIHBvc2l0
aW9uLCB3b3VsZCBuZWVkbGVzc2x5IGluamVjdCBhIHBvbGl0aWNhbCBhZ2VuZGEgaW50byBhbiBv
ZmZpY2UgdGhhdCBzaG91bGQgYmUgZmFyIHJlbW92ZWQgZnJvbSBzdWNoIHByZXNzdXJlLiBJc3N1
ZSAxNyBhcHBlYXJzIHRvIGJlIGxpdHRsZSBtb3JlIHRoYW4gYW4gZWZmb3J0IHRvIHJldGFsaWF0
ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBmb3JtZXIgbGF3IGRpcmVjdG9yLCBFZCBSaWVnbGVyLCBmb3IgaGlzIHJl
amVjdGlvbiBvZiBtYW5kYXRvcnkgaW5zcGVjdGlvbnMgb2YgcmVudGFsIGhvdXNpbmcuPC9wPjxw
PlRvIHNlZSBhIHN1bW1hcnkgb2YgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucyBm
b3IgdGhlIE5vdi4gOCBlbGVjdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNv
bS9lZGl0b3JpYWwvZW5kb3JzZW1lbnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9lZGl0b3JpYWwvZW5kb3JzZW1lbnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.