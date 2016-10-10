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Kasich does himself proud in staying clear of Trump

By the Beacon Journal editorial board

Published: October 10, 2016 - 06:01 PM

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