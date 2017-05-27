Lower in higher education for Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rml2ZSB5ZWFycyBhZ28sIHRoZSBDZW50ZXIgZm9yIENvbW11bml0eSBTb2x1dGlvbnMgdG9v
ayAmIzgyMjA7YSBsb25naXR1ZGluYWwgbG9vayYjODIyMTsgYXQgc3RhdGUgc3BlbmRpbmcuIEFt
b25nIGl0cyBmaW5kaW5ncywgYXMgaXQgdHJhY2tlZCB0aGUgbnVtYmVycyBmcm9tIDE5ODAgdG8g
dGhlIHByZXNlbnQsIHdhcyB0aGUgc29ycnkgc3Rvcnkgb2YgaGlnaGVyIGVkdWNhdGlvbiwgdGhl
IHN0YXRlIGluIDIwMTAgc3BlbmRpbmcgcm91Z2hseSB0aGUgc2FtZSAoaW4gcmVhbCBkb2xsYXJz
KSBhcyBpdCBkaWQgdGhyZWUgZGVjYWRlcyBlYXJsaWVyLiBUaGF0IGZhaWx1cmUgdG8gaW52ZXN0
IGV4cGxhaW5zIG1vcmUgdGhhbiBhbnl0aGluZyB3aHkgT2hpbyBzaXRzIGluIHRoZSBib3R0b20g
b25lLXRoaXJkIG9mIHN0YXRlcyBmb3IgY29sbGVnZSBncmFkdWF0ZXMgYW5kIGFtb25nIHRoZSBo
aWdoZXN0IGluIHR1aXRpb24gY29zdHMuPC9wPjxwPlRoZSBkaXNhcHBvaW50bWVudCBkZWVwZW5z
IGluIHZpZXcgb2YgdGhlIGNoYW5naW5nIGVjb25vbWljIGxhbmRzY2FwZSBvZiB0aGUgcGFzdCAz
MCB5ZWFycywgT2hpbyBuZWVkaW5nIGFzIG11Y2ggYW55IHBsYWNlIHRvIG5hdmlnYXRlIHdlbGwg
dGhlIHRyYW5zaXRpb24gdG8gYW4gZWNvbm9teSBtb3JlIGRyaXZlbiBieSBtaW5kcyB0aGFuIHN0
cm9uZyBiYWNrcyBhbmQgaGFuZHMuPC9wPjxwPkluIDIwMTAsIHRoZSBzdGF0ZSB3YXMganVzdCBi
ZWdpbm5pbmcgdG8gcmVjb3ZlciBmcm9tIHRoZSBoYXJzaCByZWNlc3Npb24uIFRoZSBTdGF0ZWhv
dXNlIGhhZCBwYXJlZCBiYWNrIHNwZW5kaW5nIG9uIG1hbnkgZnJvbnRzLiBOb3csIHNldmVuIHll
YXJzIGxhdGVyLCBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uIGZpbmFsbHkgaGFzIHJlY292ZXJlZCBsb3N0IGdy
b3VuZCwgYWlkZWQgYnkgYSB3ZWxjb21lIGluY3JlYXNlIGluIHRoZSBjdXJyZW50IHN0YXRlIGJ1
ZGdldC4gWWV0IHRoZSBzdGF0ZSBzdGlsbCBoYXMgbm90IG1hZGUgc3VmZmljaWVudCBpbnZlc3Rt
ZW50IGluIGEgc2VjdG9yIGNydWNpYWwgdG8gaXRzIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+VW5mb3J0dW5hdGVs
eSwgdGhhdCBpc24mIzgyMTc7dCBsaWtlbHkgdG8gY2hhbmdlLCBldmVuIGFzIHN0YXRlIG9mZmlj
aWFscyBwcm9qZWN0IHRoYXQgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGVjYWRlLCA2NCBwZXJjZW50IG9m
IE9oaW9hbnMgd2lsbCBuZWVkIHNvbWUgaGlnaGVyIGVkdWNhdGlvbi4gSW4gaGlzIHR3by15ZWFy
IGJ1ZGdldCBwbGFuIGZvciB0aGUgY29taW5nIGJpZW5uaXVtLCBzdGFydGluZyBpbiBKdWx5LCBH
b3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHByb3Bvc2VkIGEgMSBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIHRoZSBtYWlu
IHNvdXJjZSBvZiBmdW5kaW5nIGZvciBwdWJsaWMgY29sbGVnZXMgYW5kIHVuaXZlcnNpdGllcy4g
SGUgYWxzbyBjYWxsZWQgZm9yIGEgdHVpdGlvbiBmcmVlemUuIFRoZSBPaGlvIEhvdXNlIGFsc28g
d2VudCwgZXNzZW50aWFsbHksIHdpdGggZmxhdC1mdW5kaW5nLCB0aG91Z2ggaXQgZHJvcHBlZCB0
aGUgZnJlZXplLiBJdCB3YW50cyB0aGUgc2Nob29scyB0byBndWFyYW50ZWUgYSB0dWl0aW9uIHBy
aWNlIGZvciBmb3VyIHllYXJzLjwvcD48cD5UaGUgZXhwZWN0YXRpb24gaXMgdGhhdCB0aGUgc3Rh
dGUgU2VuYXRlIHdpbGwgZm9sbG93IHRoZSBzYW1lIHRyYWNrLCBtb3JlIG9yIGxlc3MuIFlldCB0
aGUgZG9vciByZW1haW5zIG9wZW4gdG8gYWN0aW5nIHVwb24gdGhlIGNvbnNpZGVyZWQgcmVjb21t
ZW5kYXRpb24gb2YgdGhlIEludGVyLVVuaXZlcnNpdHkgQ291bmNpbCBvZiBPaGlvLCB0aGF0IHN0
YXRlIGNvbGxlZ2VzIGFuZCB1bml2ZXJzaXRpZXMgbmVlZCAkMTgwIG1pbGxpb24gYSB5ZWFyIGZv
ciB0aGUgYmllbm5pdW0gdG8gbWFpbnRhaW4gcXVhbGl0eSBhbmQgc2VydmljZXMuPC9wPjxwPlRo
YXQgbWF5IHNlZW0gYSBsYXJnZSBzdW0uIFRoZW4sIGNvbnNpZGVyIHRoZSB0YXggcmVsaWVmIGZv
ciAmIzgyMjA7cGFzcyB0aHJvdWdoJiM4MjIxOyBidXNpbmVzcyBpbmNvbWUgYW5kIGEgY29ycmVz
cG9uZGluZyB0YXggcmF0ZSByZWR1Y3Rpb24gJiM4MjEyOyAkMSBiaWxsaW9uIGEgeWVhci4gT3Ig
dGhlICQ4IGJpbGxpb24gb3ZlcmFsbCBpbiBhc3NvcnRlZCB0YXggY3JlZGl0cywgZGVkdWN0aW9u
cyBhbmQgZXhlbXB0aW9ucy4gVGhpcyBnb2VzIHRvIHByaW9yaXRpZXMsIGFuZCBhbiB1bmRlcnN0
YW5kaW5nIG9mIHdoYXQgYW5hbHlzdHMgaGF2ZSBzaG93bjogSWYgdW5pdmVyc2l0aWVzIGhhdmUg
YWRkZWQgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgYW5kIGJ1aWxkaW5ncywgdGhlIHByaW1hcnkgcmVhc29uIGZv
ciBzb2FyaW5nIHR1aXRpb24gY29zdHMgYW5kIHN0dWRlbnQgZGVidCBpcyB0aGUgc2hhcnAgZGVj
bGluZSBpbiBzdGF0ZSBmdW5kaW5nLjwvcD48cD5BIFRlbXBsZSBVbml2ZXJzaXR5IHN0dWR5IGxh
c3QgeWVhciBwdXQgdGhlIHN0YXRlIHNoYXJlIG9mIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGF0IDkwIHBlcmNl
bnQgaW4gT2hpby4gRm9yIHRoZSBsb3dlc3QgaW5jb21lIGZhbWlsaWVzLCB0aGUgYW5udWFsIGNv
c3Qgb2YgYSBwdWJsaWMgdW5pdmVyc2l0eSBjb25zdW1lcyB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiB0aGVp
ciBlYXJuaW5ncywgb3IgbmVhcmx5IDQwIHBlcmNlbnQgdG8gYXR0ZW5kIGEgY29tbXVuaXR5IGNv
bGxlZ2UuIFlldCBmdW5kaW5nIGZvciB0aGUgbmVlZC1iYXNlZCBPaGlvIENvbGxlZ2UgT3Bwb3J0
dW5pdHkgR3JhbnQgcmVtYWlucyBmYXIgYmVsb3cgaXRzIDIwMDkgbGV2ZWwuPC9wPjxwPlRoZSBn
b3Zlcm5vciBhbmQgbGF3bWFrZXJzIG9mdGVuIGNpdGUgdGhlIGFkdmFudGFnZXMgb2Ygc3VjaCB0
aGluZ3MgYXMgQ29sbGVnZSBDcmVkaXQgUGx1cywgaGlnaCBzY2hvb2wgc3R1ZGVudHMgZ2V0dGlu
ZyBhIGp1bXAgbWludXMgdGhlIGNvbGxlZ2UgdGFiLiBJZiB0aGVzZSBzdGVwcyBhcmUgaGVscGZ1
bCwgdGhleSBhcmUgcGFydGlhbCBhbnN3ZXJzIGF0IGJlc3QsIGp1c3QgYXMgdGhlIGluY3JlYXNl
ZCBudW1iZXIgb2YgYWRqdW5jdCBmYWN1bHR5IGlzIGEgZmlzY2FsIG1hbmV1dmVyLiBZZXQgdGhl
IGltcG9ydGFuY2Ugb2YgdGhlIGpvYiBhcmd1ZXMgZm9yIHNlZWluZyBhIGxhcmdlIHNoYXJlIG9m
IGFkanVuY3QgZmFjdWx0eSBjb252ZXJ0ZWQgdG8gZnVsbC10aW1lLCB3aXRoIHBheSBhbmQgYmVu
ZWZpdHMgdG8gbWF0Y2gsPC9wPjxwPkV2ZW4gdGhhdCB3b3VsZCBiZSBhZmZvcmRhYmxlIGZvciBh
IHN0YXRlIHRydWx5IGNvbW1pdHRlZCB0byBoaWdoZXIgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCB0byBpbXByb3Zp
bmcgaXRzIHByb3NwZWN0cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.