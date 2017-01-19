Obama through the lens of Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RWlnaHQgeWVhcnMgYWdvLCBCYXJhY2sgT2JhbWEgZW50ZXJlZCB0aGUgT3ZhbCBPZmZpY2Ug
YnVveWVkIGJ5IHRoZSBob3BlIGhlIGluc3BpcmVkLCB0aHJvdWdoIGhpcyBoaXN0b3JpYyBhY2hp
ZXZlbWVudCBhcyB0aGUgZmlyc3QgYmxhY2sgZWxlY3RlZCBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHRoZSB3b3Jk
cyBhbmQgdG9uZSBvZiBoaXMgY2FtcGFpZ24uIFJlY2FsbCB0aGUgcmVjb3JkIGNyb3dkIG9uIGEg
Y29sZCBkYXkgaW4gV2FzaGluZ3RvbiwgMS44IG1pbGxpb24gdGhlcmUgdG8gc2VlIGhpbSB0YWtl
IHRoZSBvYXRoIG9mIG9mZmljZS48L3A+PHA+SXQgYWxzbyB3YXMgYSB0cm91YmxlZCB0aW1lIGZv
ciB0aGUgY291bnRyeSwgdGhlIGVjb25vbXkgaW4gdGhlIGRlZXBlc3QgcmVjZXNzaW9uIHNpbmNl
IHRoZSAxOTMwcywgdGhlIGpvYiBsb3NzZXMgYXQgYSByYXRlIG9mIDc1MCwwMDAgcGVyIG1vbnRo
LiBTbyBtdWNoIG9mIHRoZSBPYmFtYSBwcmVzaWRlbmN5IHdvdWxkIGJlIGRlZmluZWQgYnkgaGlz
IHJlc3BvbnNlLiBUaGUgc3RpbXVsdXMgcGFja2FnZSBib2xzdGVyZWQgdGhlIGVjb25vbXksIHBy
ZXZlbnRpbmcgc29tZXRoaW5nIG11Y2ggd29yc2UuIEl0IGFsc28gc3B1cnJlZCB0aGUgdGVhIHBh
cnR5LCBhbmQgYmVjYW1lIGEgc3RhcnRpbmcgcG9pbnQgZm9yIGFsbW9zdCB1bmJlbmRpbmcgUmVw
dWJsaWNhbiBvcHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5Mb29rIGF0IHRoZSBhY2hpZXZlbWVudHMgb2YgdGhl
IE9iYW1hIHllYXJzLCBmcm9tIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IHRvIHRoZSBudWNsZWFy
IGRlYWwgd2l0aCBJcmFuLCBmcm9tIFdhbGwgU3RyZWV0IHJlZm9ybSB0byBub3JtYWxpemluZyBy
ZWxhdGlvbnMgd2l0aCBDdWJhIGFuZCBleHBhbmRpbmcgZ2F5IHJpZ2h0cy4gSXQgaXQgaXMgaGFy
ZCB0byBtaXNzIHRoZSBlc3NlbnRpYWwgcHJhZ21hdGlzbS4gQW1vbmcgb3RoZXIgdGhpbmdzLCB0
aGV5IHJlZmxlY3QgYXQgdHVybnMgYSBibGVuZCB3aXRoIFJlcHVibGljYW4gaWRlYXMsIG9yIGNo
YW5naW5nIGNvdXJzZSBhZnRlciBkZWNhZGVzIG9mIGZhaWx1cmUsIG9yIHRlc3RpbmcgY2FyZWZ1
bCBkaXBsb21hY3kgYmVmb3JlIGZhY2luZyBtb3JlIHJpc2t5IGFuZCBkYW5nZXJvdXMgY2hvaWNl
cy48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIG1hbnkgd2F5cyB0byBhc3Nlc3MgdGhlIE9iYW1hIHByZXNpZGVu
Y3kuIFRoZSBhYnNlbmNlIG9mIHNjYW5kYWwgaGFzIGJlZW4gcmVmcmVzaGluZy4gVGhlIGRpZ25p
dHkgd2l0aCB3aGljaCBoZSBoYXMgY2FycmllZCB0aGUgb2ZmaWNlIGhhcyBiZWVuIGFkbWlyYWJs
ZS4gT25lIG1lYXN1cmUgdHJhY2tzIG11Y2ggY2xvc2VyIHRvIGhvbWUgJiM4MjEyOyBpbiB3aGF0
IGhpcyBkZWNpc2lvbnMgYW5kIHBvbGljaWVzIGhhdmUgbWVhbnQgZm9yIE9oaW8gYW5kIHRoaXMg
cGFydCBvZiB0aGUgY291bnRyeS48L3A+PHA+VGhhdCBzdGltdWx1cyBwYWNrYWdlIHdhc24mIzgy
MTc7dCB0aGUgb25seSBzdGVwIGhlIHRvb2sgdG8gZGVhbCB3aXRoIGEgZG93bmJvdW5kIGVjb25v
bXkuIE9iYW1hIGVuZ2luZWVyZWQgdGhlIHJlY292ZXJ5IG9mIHRoZSBhdXRvIGluZHVzdHJ5LiBJ
bWFnaW5lIHRoZSBibG93IGhlcmUgaWYgaGUgaGFkIG5vdCBidWlsdCBvbiB0aGUgcmVzY3VlIHN0
YXJ0ZWQgYnkgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2guIEF1dG9tYWtlcnMgYW5kIHRoZWlyIG1hbnkgc3VwcGxp
ZXJzIHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBkZXZhc3RhdGVkLiBPYmFtYSBicm91Z2h0IGFjY291bnRhYmls
aXR5IHRvIHRoZSBhcnJhbmdlbWVudCwgdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCB0YWtpbmcgYW4g
ZXF1aXR5IHN0YWtlLCByZXF1aXJpbmcgYSBicm9hZCByZXN0cnVjdHVyaW5nLjwvcD48cD5BcyBp
dCBpcywgR2VuZXJhbCBNb3RvcnMgYW5kIENocnlzbGVyIHRvZGF5IGFyZSBjb21wZXRpdGl2ZS4g
VGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBoYXMgZ290dGVuIG5lYXJseSBhbGwgb2YgaXRzIG1vbmV5
IGJhY2ssIGFuZCBlc3RpbWF0ZXMgYXJlIDIuNSBtaWxsaW9uIGpvYnMgaGF2ZSBiZWVuIHNhdmVk
LjwvcD48cD5UaGUgc2NpZW50aWZpYyBhbmFseXNpcyBob2xkcyB0aGF0IHRoZSBHcmVhdCBMYWtl
cyBuZWVkIHJlcGFpciB3b3JrIGF0IGEgY29zdCBvZiAkMjAgYmlsbGlvbiBvciBtb3JlLiBUaGUg
T2JhbWEgdGVhbSBkaWQgbm90IHByb3Bvc2UgdGhhdCBraW5kIG9mIG1vbmV5LCBidXQgb24gaXRz
IHdhdGNoLCB0aGUgR3JlYXQgTGFrZXMgUmVzdG9yYXRpb24gSW5pdGlhdGl2ZSByZWNlaXZlZCBz
dGVhZHkgZnVuZGluZyBpbiB0aGUgcmFuZ2Ugb2YgJDMwMCBtaWxsaW9uIGFubnVhbGx5LiBDb3Vu
dCBVLlMuIFJlcC4gRGF2aWQgSm95Y2UsIGEgR2VhdWdhIENvdW50eSBSZXB1YmxpY2FuLCBhcyBt
b3JlIHJlY2VudGx5IGNydWNpYWwgdG8gdGhlIGNvbnNpc3RlbnQgZnVuZGluZy48L3A+PHA+QW1v
bmcgdGhlIHBvc2l0aXZlIHJlc3VsdHMgYXJlIGltcHJvdmVkIGhhYml0YXRzIGZvciBmaXNoIGFu
ZCB3aWxkbGlmZSwgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgY29udGFtaW5hdGVkIHNlZGltZW50IGFuZCBwcm90
ZWN0aW9uIGZvciBsYXJnZXIgZWNvc3lzdGVtcy4gTXVjaCB3b3JrIHJlbWFpbnMuIFdoYXQgaGFz
IGJlZW4gZXN0YWJsaXNoZWQgaXMgYSBjb21taXRtZW50IGxpa2VseSB0byBzdGljay48L3A+PHA+
T3VyIHJlZ2lvbiBiZW5lZml0ZWQsIHRvbywgZnJvbSBhbiBlbmVyZ2l6ZWQgY2l2aWwgcmlnaHRz
IGRpdmlzaW9uIGluIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQuIEl0cyBjcmFja2Rvd24gb24gbWlz
Z3VpZGVkIGFuZCBkaXNjcmltaW5hdG9yeSBwcmFjdGljZXMgaW4gdGhlIENsZXZlbGFuZCBQb2xp
Y2UgRGVwYXJ0bWVudCBoYXMgaGVscGVkIGluIGFkZHJlc3NpbmcgYSBwcm9ibGVtIHRoYXQgaGFz
IHRhcm5pc2hlZCBhbGwgb2YgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8uPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgYSBuYXJyb3cg
d2luZG93IG9uIHRoZSBPYmFtYSBwcmVzaWRlbmN5LCBidXQgaXQgYWxzbyBtaXJyb3JzIGxhcmdl
ciB0aGVtZXMsIGFib3V0IHRoZSBxdWFsaXR5IG9mIGxpZmUsIHRoZSBlbnZpcm9ubWVudCBhbmQg
cmFjaWFsIGp1c3RpY2UuIElmIHRoZXJlIHdlcmUgb2J2aW91cyBzaG9ydGNvbWluZ3MgYW5kIGRp
c2FwcG9pbnRtZW50cywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBpbmVmZmVjdHVhbCByZXNwb25zZSB0byB0aGUg
U3lyaWFuIGNhdGFzdHJvcGhlIGFuZCBhIGRlZXBlbmluZyBwYXJ0aXNhbiBwb2xhcml6YXRpb24s
IHRoaXMgaGFzIGJlZW4gYSBwcmVzaWRlbmN5IG9mIG1hcmtlZCBhY2hpZXZlbWVudHMuIFRodXMs
IG9uZSBob3BlIG9uIHRoaXMgSW5hdWd1cmF0aW9uIERheSBpcyB0aGF0IG1hbnkgb2YgdGhlbSBl
bmR1cmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.