Positively for Hillary Clinton

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By the Beacon Journal editorial board

Published: November 4, 2016 - 09:48 PM | Updated: November 5, 2016 - 10:21 AM

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