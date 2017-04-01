Priority on city youth, or summer programs and violence prevention in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RHVyaW5nIGEgY29tbWl0dGVlIG1lZXRpbmcgbGFzdCB3ZWVrIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIGNp
dHkmIzgyMTc7cyByZWNyZWF0aW9uIGJ1cmVhdSBidWRnZXQsIGJyb2FkZXIgcXVlc3Rpb25zIHN1
cmZhY2VkIGFib3V0IHNwZW5kaW5nIHByaW9yaXRpZXMgYW5kIHdoZXRoZXIgbW9yZSBjYW4gYmUg
ZG9uZSBmb3IgcHJvZ3JhbXMgdGhhdCBrZWVwIHlvdXRocyBvY2N1cGllZCBhbmQgb3V0IG9mIHRy
b3VibGUgZHVyaW5nIHRoZSBzdW1tZXIgbW9udGhzLiBXaGlsZSB0aGVyZSBhcmUgbm8gcXVpY2sg
Zml4ZXMgdG8gYm9vc3QgcmVjcmVhdGlvbmFsIG9wdGlvbnMgYW5kIHlvdXRoIHZpb2xlbmNlIHBy
ZXZlbnRpb24sIHRoZSBjb25jZXJucyBzcGFya2VkIGJ5IHRoZSBSZXYuIEdyZWdvcnkgSGFycmlz
b24gZGVzZXJ2ZSBhIGNhcmVmdWwgbG9vay4gSGVhZGluZyBvZmYgdHJvdWJsZSBiZWZvcmUgaXQg
aGFwcGVucyBhbHdheXMgaXMgYSB3aXNlIHN0cmF0ZWd5LjwvcD48cD5IYXJyaXNvbiwgYSBtZW1i
ZXIgb2YgYSByZWNyZWF0aW9uIGFkdmlzb3J5IHBhbmVsIHJlY29uc3RpdHV0ZWQgYnkgdGhlbi1N
YXlvciBKZWZmIEZ1c2NvIHR3byB5ZWFycyBhZ28sIHRvb2sgYWltIGF0IHNvbWUgbWFqb3IgcHJv
Z3JhbXMsIGFtb25nIHRoZW0gdGhlIGFubnVhbCBEcnUgSm95Y2UgU2hvb3RpbmcgU3RhcnMgQ2xh
c3NpYywgb24gd2hpY2ggdGhlIGNpdHkgYWdhaW4gaXMgc3BlbmRpbmcgJDUwLDAwMC4gRnVzY28s
IG5vdyBiYWNrIG9uIHRoZSBDaXR5IENvdW5jaWwsIGFncmVlZCB3aXRoIHRoZSBwYXN0b3IgdGhh
dCBvdGhlciBjb21tdW5pdGllcyAgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiBzaG91bGQgbGVuZCBhIGhhbmQuIFRo
YXQgaXMgb25seSBmYWlyLCB0aGUgdG91cm5hbWVudCwgd2hpY2ggYWxzbyByZWNlaXZlcyBwcml2
YXRlIGZ1bmRpbmcsIGZpbGxpbmcgaG90ZWwgcm9vbXMgYW5kIHJlc3RhdXJhbnRzIG91dHNpZGUg
dGhlIGNpdHkgbGltaXRzLjwvcD48cD5CdXQgZGl2ZXJ0aW5nIG1vbmV5IGZyb20gdGhlIGJhc2tl
dGJhbGwgdG91cm5hbWVudCwgb3Igb3RoZXIgcHJvZ3JhbXMgc3VjaCBhcyB0aG9zZSBhdCBMb2Nr
cyAzIGFuZCA0IGFuZCBvdXRkb29yIHN5bXBob255IGFuZCBiYWxsZXQgcGVyZm9ybWFuY2VzLCBp
cyBub3QgZmVhc2libGUuIFRob3NlIGFjdGl2aXRpZXMgYXJlIHN1cHBvcnRlZCBieSBtb25leSBm
cm9tIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mgam9pbnQgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgZGlzdHJpY3Rz
LiBVbmRlciBhZ3JlZW1lbnRzIHdpdGggc3VidXJiYW4gY29tbXVuaXRpZXMsIHRoZSBmdW5kcyBt
dXN0IGJlIHNwZW50IG9uIGFjdGl2aXRpZXMgdGhhdCBwcm9tb3RlIHRoZSByZWdpb24uPC9wPjxw
PklmIHRoZSBtb25leSBpcyB1bnVzZWQsIGl0IHdvdWxkIG5vdCBmbG93IGJhY2sgaW50byB0aGUg
Z2VuZXJhbCBmdW5kLCB3aGVyZSBpdCBtaWdodCBiZW5lZml0IHJlY3JlYXRpb25hbCBwcm9ncmFt
cy48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBhdCBpdHMgMTIgY29tbXVuaXR5IGNlbnRlcnMsIHRoZSBjaXR5
IGNvbnRpbnVlcyB0byBvZmZlciBhbiBhcnJheSBvZiBwcm9ncmFtcywgbWFueSBmcmVlIG9mIGNo
YXJnZS4gV2hpbGUgdGhlIHJlY3JlYXRpb24gYnVyZWF1IGJ1ZGdldCB0b29rIGEgaGl0IGR1cmlu
ZyB0aGUgcmVjZXNzaW9uLCBleHBlbmRpdHVyZXMgZHJvcHBpbmcgYnkgc29tZSAkOTAwLDAwMCB0
byBqdXN0IHVuZGVyICQzIG1pbGxpb24gaW4gMjAxMCwgY3VycmVudCBzcGVuZGluZyBpcyBhdCBv
ciBhYm92ZSBwcmUtcmVjZXNzaW9uIGxldmVscy4gRm9yIHRoaXMgeWVhciwgJDQgbWlsbGlvbiBo
YXMgYmVlbiBidWRnZXRlZCwgc2xpZ2h0bHkgbGVzcyB0aGFuIGxhc3QgeWVhciwgYnV0IG5vIHBy
b2dyYW1zIGhhdmUgYmVlbiBjdXQsIGV2ZW4gaW4gZGlmZmljdWx0IGJ1ZGdldCB0aW1lcy48L3A+
PHA+VmlvbGVuY2UgcHJldmVudGlvbiBmYWxscyBmYXIgb3V0c2lkZSB0aGUgcmVjcmVhdGlvbiBi
dXJlYXUmIzgyMTc7cyByZXNwb25zaWJpbGl0aWVzLiBJdCBpcyBoYW5kbGVkIGJ5IG11bHRpcGxl
IGFnZW5jaWVzLCBhbW9uZyB0aGVtIHRoZSBBa3JvbiBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCwgdGhlIFN1
bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgYW5kIG5laWdoYm9yaG9vZCBncm91cHMuIFVuZGVy
IE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiwgdGhlIGNpdHkgbm93IGlzIHRha2luZyBhIGxlYWQgcm9sZSBp
biB3b3JraW5nIHRvIGRldmlzZSBhIGNvbXByZWhlbnNpdmUgcGxhbiB0byBwcmV2ZW50IHlvdXRo
IHZpb2xlbmNlLCBvbmUgdGhhdCBhbHNvIGludm9sdmVzIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIEhl
YWx0aCBhbmQgdGhlIEFsY29ob2wsIERydWcgQWRkaWN0aW9uIGFuZCBNZW50YWwgSGVhbHRoIEJv
YXJkLjwvcD48cD5XaXRoIGEgd3JpdHRlbiBwbGFuIGluIHBsYWNlLCB0aGUgY2l0eSB3aWxsIGJl
IGluIHBvc2l0aW9uIHRvIHB1cnN1ZSBmZWRlcmFsIGdyYW50cyB0aGF0IGFpbSBhdCByZWFjaGlu
ZyBvdXQgdG8gdGhvc2UgbW9zdCBsaWtlbHkgdG8gY29tbWl0IHZpb2xlbnQgb2ZmZW5zZXMgYW5k
IGJyaW5nIHRvIGJlYXIgc2VydmljZXMgdGhhdCBjYW4gc2hhcGUgbGl2ZXMgYW5kIHByZXZlbnQg
ZnV0dXJlIHRyYWdlZGllcy48L3A+PHA+V2hhdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCBpcyBmb3IgdGhl
IGNvbnN0cnVjdGl2ZSBkaXNjdXNzaW9uIGFib3V0IHN1bW1lciByZWNyZWF0aW9uIHByb2dyYW1z
IGFuZCB5b3V0aCB2aW9sZW5jZSBwcmV2ZW50aW9uIHRoYXQgYmVnYW4gbGFzdCB3ZWVrIHRvIGNv
bnRpbnVlLiBBcyB3aXRoIG90aGVyIHByb2JsZW1zLCBzdWNoIGFzIHRoZSBvcGlhdGUgYWRkaWN0
aW9uIGNyaXNpcyBhbmQgdGhlIGhpZ2ggcmF0ZSBvZiBpbmZhbnQgbW9ydGFsaXR5LCB0aGUgd2F5
IGZvcndhcmQgaW52b2x2ZXMgc21hcnQgdXNlIG9mIGV4aXN0aW5nIGZ1bmRzIGFuZCBiZXR0ZXIg
Y29vcmRpbmF0aW9uIGFtb25nIGEgd2lkZSBhcnJheSBvZiBhZ2VuY2llcyBhbmQgZ3JvdXBzLCBh
bGwgY29udHJpYnV0aW5nIGFuZCBwdWxsaW5nIHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5BcyBzdW1tZXIgbmVh
cnMsIGEgcHJldmVudGl2ZSBhcHByb2FjaCBpcyBmYXIgcHJlZmVyYWJsZSB0byBoYXZpbmcgdGhl
IHBvbGljZSBhbmQgdGhlIGNvdXJ0cyBzb3J0IG91dCB0aGUgYWZ0ZXJtYXRoIG9mIHZpb2xlbnQg
Y29uZnJvbnRhdGlvbnMuIEluIHRoYXQgd2F5LCB0aGUgUmV2LiBIYXJyaXNvbiBhbmQgb3RoZXJz
IGhhdmUgaW4gbWluZCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGJlc3QgaW50ZXJlc3RzLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.