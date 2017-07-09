Protect students from predatory for-profit colleges

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZvci1wcm9maXQgY29sbGVnZSBpbmR1c3RyeSBoYXMgYW4gYWxseSBpbiB0aGUgZmVk
ZXJhbCBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVkdWNhdGlvbi4gVGhlIGJ1c2luZXNzZXMgd291bGQgbGlrZSBm
ZXcgdGhpbmdzIGJldHRlciB0aGFuIHRoZSByZXdyaXRlLCBvciByZWplY3Rpb24sIG9mIHR3byBy
ZWd1bGF0aW9ucyBjcmFmdGVkIGJ5IHRoZSBPYmFtYSBXaGl0ZSBIb3VzZS4gQmV0c3kgRGVWb3Ms
IHRoZSBlZHVjYXRpb24gc2VjcmV0YXJ5LCBhbm5vdW5jZWQgcmVjZW50bHkgdGhhdCB0aGUgZGVw
YXJ0bWVudCBpcyBzdXNwZW5kaW5nIHRoZSBydWxlcyBhbmQgbGF1bmNoaW5nIGFuIG92ZXJoYXVs
LCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB3aWxsIHRha2UgYXQgbGVhc3QgdHdvIHllYXJzLjwvcD48cD5UaHVz
LCBwcmVkYXRvcnkgZm9yLXByb2ZpdCBjb2xsZWdlcyB3aW4gcmVsaWVmLCBhbmQgc3R1ZGVudHMg
bG9zZSBhIG1lYXN1cmUgb2YgcHJvdGVjdGlvbiwgYWxvbmcgd2l0aCB0YXhwYXllcnMuIFRoZSBD
b25ncmVzc2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UgcHJvamVjdHMgdGhhdCB0aGUgZGVtaXNlIG9mIHRo
ZSBnYWluZnVsIGVtcGxveW1lbnQgcnVsZSB3aWxsIGNvc3QgdGhlIHB1YmxpYyAkMS4zIGJpbGxp
b24gZHVyaW5nIHRoZSBuZXh0IGRlY2FkZS48L3A+PHA+V2hhdCBpcyB0aGUgZ2FpbmZ1bCBlbXBs
b3ltZW50IHJ1bGU/IEl0IGF0dGVtcHRzIHRvIGhvbGQgc2Nob29scyBhY2NvdW50YWJsZSBmb3Ig
dGhlaXIgcHJvbWlzZXMuIEl0IHdlaWdocyBob3cgbXVjaCBzdHVkZW50cyBib3Jyb3cgdG8gcGF5
IGZvciBzY2hvb2wgYWdhaW5zdCB0aGVpciBlYXJuaW5ncyBhZnRlciBncmFkdWF0aW9uLiBUaGUg
cnVsZSBjb3ZlcnMgZm9yLXByb2ZpdCBwcm9ncmFtcyBhbmQgbm9uLWRlZ3JlZSBlbXBsb3ltZW50
IGNlcnRpZmljYXRlIHByb2dyYW1zIGF0IHB1YmxpYyBhbmQgbm9ucHJvZml0IGNvbGxlZ2VzLiBJ
ZiBzdHVkZW50cyBib3Jyb3cgbW9yZSBoZWF2aWx5IGFuZCBjb25zaXN0ZW50bHkgbGFuZCBpbiBs
b3ctcGF5aW5nIGpvYnMsIHRoZSBwcm9ncmFtIGZhbGxzIGludG8gdGhlICYjODIyMDtmYWlsaW5n
JiM4MjIxOyBjYXRlZ29yeS48L3A+PHA+RmFpbCBpbiB0d28gb3V0IG9mIHRocmVlIHllYXJzLCBh
bmQgYSBwcm9ncmFtIGxvc2VzIGl0cyBlbGlnaWJpbGl0eSBmb3IgZmVkZXJhbCBmaW5hbmNpYWwg
YWlkLjwvcD48cD5BbHJlYWR5LCB0aGUgcmVndWxhdGlvbiwgaW4gaXRzIHNlY29uZCB5ZWFyLCBp
cyBwcm92aW5nIGVmZmVjdGl2ZSwgYXMgdGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzIHJlY2VudGx5IGV4cGxh
aW5lZC4gRWFybHkgbnVtYmVycyByZXZlYWwgbW9yZSB0aGFuIDUwMCBmYWlsaW5nIHByb2dyYW1z
LiBJbiB0aGUgY2FzZSBvZiByb3VnaGx5IDMwMCwgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd2FpdC4gVGhl
eSBzaHV0IGRvd24uPC9wPjxwPlZpcnR1YWxseSBhbGwgYXJlIGZvci1wcm9maXQgcHJvZ3JhbXMu
IFRvbyBvZnRlbiwgaW4gdGhlc2UgaW5zdGFuY2VzLCBhIHN0dWRlbnQgbGVhdmVzIHNjaG9vbCB3
aXRoLCBzYXksICQ0NSwwMDAgaW4gZGVidCB3aGlsZSBlYXJuaW5nICQyMCwwMDAgb3Igc28gYXQg
d29yaywgaGVpZ2h0ZW5pbmcgdGhlIHByb3NwZWN0cyBmb3IgZGVmYXVsdC4gRm9yLXByb2ZpdCBj
b2xsZWdlcyBmcmVxdWVudGx5IHJlY2VpdmUgdGhlIGJ1bGsgb2YgdGhlaXIgcmV2ZW51ZSB0aHJv
dWdoIGZlZGVyYWwgZmluYW5jaWFsIGFpZC4gVGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBoYXMgYW4g
b2JsaWdhdGlvbiB0aGVuIHRvIGVuc3VyZSB0aGF0IGl0IGlzIGJhY2tpbmcgbW9yZSB0aGFuIGEg
cmVjb3JkIG9mIGZhbHNlIHByb21pc2VzLjwvcD48cD5UaGUgc2Vjb25kIHJlZ3VsYXRpb24gbm93
IHB1dCBhc2lkZSBpcyBjYWxsZWQgdGhlIGJvcnJvd2VyIGRlZmVuc2UgdG8gcmVwYXlpbmcuIE9y
aWdpbmFsbHkgc2xhdGVkIHRvIHRha2UgZWZmZWN0IHRoaXMgbW9udGgsIHRoZSByZWd1bGF0aW9u
IHNldHMgdXAgZ3VpZGVsaW5lcyB1bmRlciB3aGljaCBhIHN0dWRlbnQgd2lucyByZWxpZWYgZnJv
bSBhbGwgZmVkZXJhbCBsb2FucyBpZiB0aGUgc2Nob29sIHVzZWQgZnJhdWR1bGVudCBwcmFjdGlj
ZXMgaW4gZ2V0dGluZyB0aGUgc3R1ZGVudCB0byBib3Jyb3cgYW5kIGF0dGVuZC48L3A+PHA+VGhl
IG9iamVjdGl2ZSBpc24mIzgyMTc7dCB0byBvcGVuIHRoZSBkb29yIHdpZGUgdG8gZm9yZ2l2aW5n
IGxvYW5zIG9yIG92ZXJsb29raW5nIGFueSByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0aGUgc3R1ZGVudHMgYmVh
cnMuIFJhdGhlciwgdGhlIGFpbSBpcyB0byBuYWIgYmFkIGFjdG9ycywgYSByZWFsIGNvbmNlcm4g
aW4gdmlldyBvZiBhIGZvci1wcm9maXQgY29sbGVnZSBpbmR1c3RyeSBmYWNpbmcgbWFueSBjb25z
dW1lciBsYXdzdWl0cyBhbmQgZ292ZXJubWVudCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucy48L3A+PHA+VG8gYmUg
c3VyZSwgc29tZSBpbnN0aXR1dGlvbnMgaGF2ZSByYWlzZWQgY3JlZGlibGUgY29uY2VybnMgYWJv
dXQgdGhlIHJ1bGUgbGFja2luZyB0aGUgcHJlY2lzaW9uIHRvIHByZXZlbnQgbWVyaXRsZXNzIGxh
d3N1aXRzLiBUaGF0IGNhbGxzIGZvciBtYWtpbmcgdGhlIG5lY2Vzc2FyeSByZXBhaXJzLiBEbyBz
bywgdG9vLCBpZiB0aGUgcGFwZXJ3b3JrIGJ1cmRlbiBzaG91bGQgYmUgZWFzZWQgcmVnYXJkaW5n
IHRoZSBnYWluZnVsIGVtcGxveW1lbnQgcnVsZS48L3A+PHA+RG9uJiM4MjE3O3QgaGFsdCB0aGUg
cmVndWxhdGlvbnMsIGFuZCBzdGFydCB0aGUgcHJvY2VzcyBvdmVyLjwvcD48cD5GZWRlcmFsIG9m
ZmljaWFscyBzcG90dGVkIGEgcHJvYmxlbSwgcHJlZGF0b3J5IG9wZXJhdG9ycyBsb29raW5nIHRv
IGV4cGxvaXQgc3R1ZGVudHMgYW5kIHRhcGluZyBkZWVwbHkgaW50byBwdWJsaWMgZnVuZGluZy4g
VGhleSBkZXZpc2VkIHJlc3BvbnNlcyB0byBkaXNjb3VyYWdlIHN1Y2ggcHJhY3RpY2VzIGFuZCBw
cm90ZWN0IHN0dWRlbnRzIHNlZWtpbmcgdG8gdXBncmFkZSB0aGVpciBza2lsbHMuIFRoZSBiZXR0
ZXIgaWRlYSBpcyB0byBtYWtlIHRoZSBydWxlcyB3b3JrLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.