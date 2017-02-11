Same school funding, or the triumph of residual budgeting, again

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm9obiBLYXNpY2ggYW5kIGhpcyBidWRnZXQgZGlyZWN0b3IsIFRpbSBLZWVuLCBzb3VuZCBy
ZWFzb25hYmxlIHdoZW4gdGhleSB0YWxrIGFib3V0IHRoZSB3YXkgdGhleSB3YW50IE9oaW8gdG8g
cGF5IGZvciBpdHMgcHVibGljIHNjaG9vbHMuIFdobyBjYW4gYXJndWUgd2l0aCBkcml2aW5nIG1v
cmUgcmVzb3VyY2VzIHRvIHBvb3IgYW5kIHNtYWxsIGRpc3RyaWN0cyB3aGlsZSBzaGlmdGluZyBn
cmVhdGVyIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciBmdW5kaW5nIHRvd2FyZCBkaXN0cmljdHMgd2l0aCBh
IGhpZ2hlciBjYXBhY2l0eSB0byBsZXZ5IHRheGVzPzwvcD48cD5UaGF0IGhhcyBiZWVuIHRoZSBw
aXRjaCB0aGUgZ292ZXJub3IgaGFzIG1hZGUgc2luY2UgdW52ZWlsaW5nIGhpcyB0d28teWVhciBz
dGF0ZSBidWRnZXQgcHJvcG9zYWwgbGF0ZSBsYXN0IG1vbnRoLiBPbmUgY29tcGxpY2F0aW9uIGlz
IHRoZSBib3R0b20gbGluZSwgb3Igd2hlcmUgdGhlb3J5IGVuY291bnRlcnMgdGhlIHJlYWxpdGll
cyBvZiBzY2hvb2wgZnVuZGluZy4gVGhlIGRldGFpbCBvZiB0aGUgcGxhbiBzaG93cyBzbWFsbCwg
cnVyYWwgZGlzdHJpY3RzIHdpdGggaGlnaCBhbmQgYXZlcmFnZSByYXRlcyBvZiBwb3ZlcnR5IGZh
Y2luZyBzaGFycCByZWR1Y3Rpb25zLiBBdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCB3ZWFsdGh5IHN1YnVyYmFu
IGRpc3RyaWN0cyB3b3VsZCBlbmpveSBpbmNyZWFzZWQgc3RhdGUgZnVuZGluZyBsZXZlbHMuPC9w
PjxwPlRoZSBnb3Zlcm5vciBhbmQgaGlzIGJ1ZGdldCBkaXJlY3RvciBleHBsYWluIHRoYXQgdGhl
IHJlZHVjdGlvbnMgcmVmbGVjdCBmYWxsaW5nIGVucm9sbG1lbnQgYW5kIGluY3JlYXNlcyBpbiB0
aGUgdmFsdWUgb2YgZmFybWxhbmRzLiBUaG9zZSBtYXkgYmUgdGhlIHRyZW5kcy4gWWV0LCBhcyBz
dGF0ZSBSZXAuIFJ5YW4gU21pdGgsIHRoZSBjaGFpcm1hbiBvZiB0aGUgSG91c2UgRmluYW5jZSBD
b21taXR0ZWUsIHBvaW50cyBvdXQsIHRoZXNlIGRpc3RyaWN0cyBsb25nIGhhdmUgc3VmZmVyZWQg
ZnJvbSBpbmFkZXF1YXRlIHJlc291cmNlcywgYW4gYW5hbHlzaXMgbm90IHRvbyBsb25nIGFnbyBz
aG93aW5nLCBmb3IgaW5zdGFuY2UsIHRoYXQgcG9vciwgcnVyYWwgZGlzdHJpY3RzIG9mZmVyIGEg
c21hbGwgZnJhY3Rpb24gb2YgdGhlIEFkdmFuY2VkIFBsYWNlbWVudCBhbmQgZWxlY3RpdmUgY291
cnNlcyBwcm92aWRlZCBieSB3ZWFsdGhpZXIgc3VidXJiYW4gZGlzdHJpY3RzLjwvcD48cD5BZGQs
IGFzIFNtaXRoIHJpZ2h0bHkgZG9lcywgdGhhdCBwb29yLCBydXJhbCBkaXN0cmljdHMgYXJlIG5v
dCBzZWVpbmcgdGhlIGJlbmVmaXQgb2YgcmlzaW5nIGZhcm1sYW5kIHZhbHVlcy4gUHJvcGVydHkg
cmljaCBkb2VzIG5vdCB0cmFuc2xhdGUgZWFzaWx5IGludG8gdm90ZXItYXBwcm92ZWQgbGV2aWVz
IHdoZW4gZGlzdHJpY3RzIGFyZSBpbmNvbWUgcG9vci48L3A+PHA+QWxsIHRvbGQsIEFrcm9uIGFu
ZCBvdGhlciBsYXJnZSwgdXJiYW4gZGlzdHJpY3RzIGZhcmUgcmVsYXRpdmVseSB3ZWxsIHVuZGVy
IHRoZSBnb3Zlcm5vciYjODIxNztzIHBsYW4uIFRoZXkgYXJlIG5vdCBhbW9uZyB0aGUgbmVhcmx5
IHR3by10aGlyZHMgb2YgZGlzdHJpY3RzIHRoYXQgd291bGQgZmFjZSByZWR1Y3Rpb25zIGluIHN0
YXRlIHN1cHBvcnQgZHVyaW5nIHRoZSBiaWVubml1bS4gSWYgdGhlIHJlY2VudCBwYXR0ZXJuIGhv
bGRzLCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBtYWpvcml0aWVzIGluIHRoZSBsZWdpc2xhdHVyZSB1bHRpbWF0
ZWx5IHdpbGwgaG9sZCB0aG9zZSBkaXN0cmljdHMgaGFybWxlc3MsIGFuZCBsYXdtYWtlcnMgc3Vi
c2VxdWVudGx5IHdpbGwgYXBwbHkgYSBsaW1pdCwgb3IgY2FwLCBvbiB0aGUgc3BlbmRpbmcgaW5j
cmVhc2VzIHBlcm1pdHRlZCB0byBlbnN1cmUgdGhhdCBidWRnZXQgZW5kcyBtZWV0LjwvcD48cD5X
aGljaCBoaWdobGlnaHRzIGFub3RoZXIgZmFtaWxpYXIgZWxlbWVudCBpbiBwbGF5ICYjODIxMjsg
cmVzaWR1YWwgYnVkZ2V0aW5nLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJub3IgcmVpbmZvcmNlZCB0aGUgY29u
Y2VwdCB3aGVuIGhlIGpva2VkIGF0IGEgcmVjZW50IGF3YXJkIGNlcmVtb255IGZvciBpbm5vdmF0
b3JzIGluIGVkdWNhdGlvbjogJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBsaWtlIHRvIGdpdmUgeW91IG1vbmV5
LCBidXQgYWxsIEkgY2FuIGdpdmUgeW91IGFyZSBwbGFxdWVzLiYjODIyMTsgSGUgaGFzIHN0cmVz
c2VkIGhvdyB0aWdodCB0aGUgYnVkZ2V0IG11c3QgYmUsIHNjaG9vbCBmdW5kaW5nIHVuZGVyIGhp
cyBwbGFuIGluY3JlYXNpbmcganVzdCAxIHBlcmNlbnQsIG9yIHNob3J0IG9mIHRoZSBpbmZsYXRp
b24gcmF0ZS4gVGhpcyBpbmNyZWFzZSBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGNhbGN1bGF0
aW5nIHRoZSBhbW91bnQgbmVjZXNzYXJ5IHRvIGVuc3VyZSB0aGF0IHN0dWRlbnRzIHJlY2VpdmUg
YW4gYWRlcXVhdGUgZWR1Y2F0aW9uLiBJdCByZWZsZWN0cywgZXNzZW50aWFsbHksIHRoZSBtb25l
eSBsZWZ0IG92ZXIuPC9wPjxwPlRoaXMgcmVzaWR1YWwgYnVkZ2V0aW5nIHN0ZW1zLCBpbiBubyBz
bWFsbCB3YXksIGZyb20gdGhlIHJlbGVudGxlc3MgdGF4LWN1dHRpbmcgb2YgdGhlIGdvdmVybm9y
IGFuZCBoaXMgZmVsbG93IFJlcHVibGljYW4gbGF3bWFrZXJzIHRoZSBwYXN0IGRlY2FkZS4gVGhl
IHN0YXRlIHRvZGF5IGdlbmVyYXRlcyAkMyBiaWxsaW9uIGxlc3MgaW4gYW5udWFsIHJldmVudWUu
IEltYWdpbmUgYSBzaGFyZSBvZiB0aGF0IHN1bSBhcHBsaWVkIHRvIG5lZWR5IHNjaG9vbCBkaXN0
cmljdHMsIG9yIHRvIG1ha2UgdXAgZ3JvdW5kIGxvc3QgdG8gaW5mbGF0aW9uLCBzdGF0ZSBmdW5k
aW5nLCBpbiByZWFsIGRvbGxhcnMsIHN0aWxsIGJlbG93IHRoZSBsZXZlbCBpbiAyMDEwLiA8L3A+
PHA+VGhlIGdvdmVybm9yIGNpdGVzIHRoZSBzdXJwbHVzZXMgdGhhdCBtYW55IGRpc3RyaWN0cyBo
YXZlIG9uIGhhbmQuIEhlIG1pc3NlcyB0aGUgbWFyaywgYWdhaW4uIFRob3NlIGZ1bmRzIG1pcnJv
ciB0aGUgbGV2eSBjeWNsZSwgbW9uZXkgcmFpc2VkIGVhcmx5IGFuZCBzcHJlYWQgYWNyb3NzIHRo
ZSBsaWZlIG9mIGEgbGV2eS48L3A+PHA+QW55d2F5LCBhcyBtYW55IGhhdmUgYXNrZWQsIHdoeSBp
cyBpdCBwcnVkZW50IGZvciB0aGUgc3RhdGUgdG8gaGF2ZSBhIHN1cnBsdXMgYW5kIG5vdCBmb3Ig
c2Nob29sIGRpc3RyaWN0cz8gVGhlIHNoYW1lIGlzIHRoYXQgbmV4dCBtb250aCwgaXQgd2lsbCBi
ZSB0d28gZGVjYWRlcyBzaW5jZSB0aGUgT2hpbyBTdXByZW1lIENvdXJ0IGZpcnN0IHJ1bGVkIGlu
IHRoZSBEZVJvbHBoIGNhc2UsIGFuZCB0aGlzIGJ1ZGdldCBwcm9jZXNzIHJldmVhbHMsIG9uY2Ug
bW9yZSwgaG93IG11Y2ggd29yayByZW1haW5zIHRvIHJlcGFpciB0aGUgaW5lcXVpdGllcyBhbmQg
aW5hZGVxdWFjaWVzIG9mIHRoZSBzeXN0ZW0uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.