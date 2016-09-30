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Stark State belongs in Akron

By the Beacon Journal editorial board

Published: September 30, 2016 - 10:01 PM

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