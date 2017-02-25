The governor and the Medicaid expansion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm9obiBLYXNpY2ggaGFzIGJlZW4gZW1waGF0aWMgYWJvdXQgcHJlc2VydmluZyB0aGUgTWVk
aWNhaWQgZXhwYW5zaW9uLiBPZiBsYXRlLCB0aGUgZ292ZXJub3IgaGFzIGJlZW4gbWFraW5nIHRo
ZSBjYXNlIGluIFdhc2hpbmd0b24sIHdoZXJlIGhpcyBmZWxsb3cgUmVwdWJsaWNhbnMgaW4gQ29u
Z3Jlc3MgYXJlIGxvb2tpbmcgdG8gcmVwZWFsIGFuZCByZXZhbXAgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2Fy
ZSBBY3QuIE9uIEZyaWRheSwgaGUgbWV0IHdpdGggUHJlc2lkZW50IFRydW1wLiBIZSBoYXMgYmVl
biBodWRkbGluZyB3aXRoIFJlcHVibGljYW4gZ292ZXJub3JzIHdobyBzaGFyZSBoaXMgdGhpbmtp
bmcuIDwvcD48cD5XaGF0IHRoZSBnb3Zlcm5vciBoYXMgZ29pbmcgZm9yIGhpcyBhcmd1bWVudCBp
cyB0aGUgcmVhbCBkaWZmZXJlbmNlIHRoZSBleHBhbnNpb24gaGFzIG1hZGUgaW4gaW1wcm92aW5n
IHRoZSBxdWFsaXR5IG9mIGxpdmVzIGFuZCBhZHZhbmNpbmcgT2hpby4gV2hhdCBoZSBmYWNlcyBh
cmUgUmVwdWJsaWNhbnMgaW4gY2hhcmdlIG9uIENhcGl0b2wgSGlsbCBlYWdlciB0byBpbXBsZW1l
bnQgaWRlYXMgdGhleSBsb25nIGhhdmUgaGVsZCBmb3IgcmVtYWtpbmcgTWVkaWNhaWQsIHRoZSBi
cm9hZCBvdXRsaW5lcyBvZiB3aGljaCB0aGUgZ292ZXJub3IgaGFzIHNoYXJlZC48L3A+PHA+VGFr
ZSB0aGUgY29uY2VwdCBvZiBzaGlmdGluZyB0aGUgcHJvZ3JhbSB0byBibG9jayBncmFudHMgb3Ig
cGVyLWNhcGl0YSBsaW1pdHMgb24gZmVkZXJhbCBtb25leSByb3V0ZWQgdG8gc3RhdGVzLiBNZWRp
Y2FpZCBjdXJyZW50bHkgdHJhY2tzIG5lZWQsIHRodXMgYWxsb3dpbmcgZm9yIGV4cGFuZGVkIGNv
dmVyYWdlIGluIGhhcmQgdGltZXMuIEJsb2NrIGdyYW50cyBvciBwZXItY2FwaXRhIGxpbWl0cyBy
ZXRyZWF0IGZyb20gc3VjaCBmbGV4aWJpbGl0eS4gVGhleSBpbmV2aXRhYmx5IHB1dCBmaW5hbmNp
YWwgcHJlc3N1cmUgb24gc3RhdGVzIGFuZCByaXNrIHNocmlua2luZyBjb3ZlcmFnZSBmb3IgdGhl
IHBvb3IgYW5kIHZ1bG5lcmFibGUuPC9wPjxwPlRoZSBnb3Zlcm5vciBoYXMgYSByZWNvcmQgb2Yg
c3VwcG9ydGluZyBibG9jayBncmFudHMuIFlldCwgc3VyZWx5LCBoZSBjYW4gc2VlIHRoZSBjb21w
bGljYXRpb25zLCBqdXN0IGFzIGl0IGlzIHByb2JsZW1hdGljIHRvIHJlZHVjZSB0aGUgZmVkZXJh
bCBzaGFyZSBvZiBmdW5kaW5nIGZvciB0aGUgTWVkaWNhaWQgZXhwYW5zaW9uLCBhbm90aGVyIFJl
cHVibGljYW4gcHJvcG9zYWwgdW5kZXIgZGlzY3Vzc2lvbi4gV2hhdCBoYXMgYmVlbiBrZXkgdG8g
dGhlIGV4cGFuc2lvbiBpcyB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGNvdmVyaW5nIDkwIHBlcmNl
bnQgb2YgdGhlIGNvc3QgZm9yIHRoZSBkdXJhdGlvbi4gUmVkdWNlIHRoYXQgYW1vdW50IHRvIHRo
ZSB0eXBpY2FsIHNoYXJlIG9mIDU3IHBlcmNlbnQsIGFuZCBzdGF0ZXMgd291bGQgZmFjZSBhIGJp
ZyB0YWIsICQzMiBiaWxsaW9uIGluIDIwMTksIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgQ2VudGVyIG9uIEJ1
ZGdldCBhbmQgUG9saWN5IFByaW9yaXRpZXMuPC9wPjxwPk1hbnkgbGlrZWx5IHdvdWxkIG5hcnJv
dyB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiBkcmFtYXRpYyBmYXNoaW9uIG9yIGRyb3AgdGhlIGV4cGFuc2lvbiBl
bnRpcmVseS4gT2hpbyB3b3VsZCBuZWVkIHRvIGNvbWUgdXAgd2l0aCAkMS4yIGJpbGxpb24uPC9w
PjxwPkluIHRoaXMgaW5zdGFuY2UsIHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgaGFzIHRoZSBmaW5h
bmNpYWwgc2NvcGUgYW5kIG11c2NsZSBmb3IgdGhlIGpvYi48L3A+PHA+VGhvc2Ugd2hvIGhhdmUg
d2F0Y2hlZCB0aGUgZ292ZXJub3IgYW5kIGhpcyB0ZWFtIHdvcmsgYXQgbW9kZXJuaXppbmcgTWVk
aWNhaWQga25vdyB0aGF0IHRoZXkgd291bGQgbGlrZSB0byBzZWUgdGhlIGV4cGFuc2lvbiBwb3B1
bGF0aW9uIChmcm9tIDEwMCBwZXJjZW50IHRvIDEzOCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBwb3ZlcnR5IGxl
dmVsKSBtb3ZlIGludG8gdGhlIHByaXZhdGUgaW5zdXJhbmNlIGV4Y2hhbmdlIGZvciBjb3ZlcmFn
ZS4gQWZ0ZXIgaGlzIG1lZXRpbmcgYXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCBoZSBtYWRlIHBsYWluIHRo
ZSBjb25kaXRpb24gZm9yIHN1Y2ggYSBtb3ZlOiBJbiBlZmZlY3QsIGRvIG5vIGhhcm0uPC9wPjxw
Pk9yIGFzIHRoZSBnb3Zlcm5vciB3cm90ZSBpbiBhIGNvaW5jaWRpbmcgRm9yYmVzIGNvbHVtbjog
JiM4MjIwO0kgY2Fubm90IGVtcGhhc2l6ZSBlbm91Z2ggdGhlIGltcG9ydGFuY2Ugb2YgcHJvdmlk
aW5nIGEgc3RhYmxlIHRyYW5zaXRpb24gZm9yIHRob3NlIHdobyBoYXZlIGdhaW5lZCBjb3ZlcmFn
ZS4gRWxpbWluYXRpbmcgY292ZXJhZ2Ugd2l0aG91dCBhIHZpYWJsZSBhbHRlcm5hdGl2ZSB3b3Vs
ZCBiZSBjb3VudGVycHJvZHVjdGl2ZSBhbmQgdW5uZWNlc3NhcmlseSBwdXQgYXQgcmlzayBvdXIg
YWJpbGl0eSB0byB0cmVhdCB0aGUgZHJ1ZyBhZGRpY3RlZCBhbmQgbWVudGFsbHkgaWxsIHdobyBu
b3cgaGF2ZSBhY2Nlc3MgdG8gYSByZWd1bGFyIHNvdXJjZSBvZiBjYXJlIGFuZCB0cmVhdG1lbnQg
c2VydmljZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBPaGlvLCBhcyB0aGUgQ2VudGVyIG9uIEJ1ZGdldCBh
bmQgUG9saWN5IFByaW9yaXRpZXMgcG9pbnRzIG91dCwgbW9yZSB0aGFuIG9uZS1oYWxmIG9mIHRo
b3NlIGVucm9sbGVkIGluIHRoZSBleHBhbnNpb24gaGF2ZSB1c2VkIHRoZWlyIGNvdmVyYWdlIHRv
IGdhaW4gbWVudGFsIGhlYWx0aCBhbmQgZHJ1ZyB0cmVhdG1lbnQgc2VydmljZXMuIEFzIGEgcmVz
dWx0LCBtYW55IG5vdyBsZWFkIG1vcmUgcHJvZHVjdGl2ZSBsaXZlcy4gQ291bnQgdGhlIGV4cGFu
c2lvbiwgdG9vLCBhcyBoZWxwaW5nIHRvIHB1dCBjb21tdW5pdGllcyBpbiBhIHN0cm9uZ2VyIHBv
c2l0aW9uIHRvIGJhdHRsZSB0aGUgaGVyb2luIGVwaWRlbWljLjwvcD48cD5BcyB0aGUgZGViYXRl
IGhhcyBldm9sdmVkIGluIHJlY2VudCB3ZWVrcywgbm90YWJseSwgdGhlIGFkdm9jYXRlcyBhdCB0
b3duIGhhbGwgbWVldGluZ3MsIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSBtYWRlIGlt
cHJvdmVtZW50cyB0byB0aGVpciBwcm9wb3NhbHMuIE5vdyBKb2huIEthc2ljaCBpcyB3ZWxsIHBs
YWNlZCB0byBwcmVzcyBmb3IgbW9yZSB0aGFuIHNvbWV0aGluZyBiZXR0ZXIgdGhhbiBsYXN0IHBy
b3Bvc2VkLiBBIHNwb2tlc3dvbWFuIGZvciB0aGUgc3RhdGUgT2ZmaWNlIG9mIEhlYWx0aCBUcmFu
c2Zvcm1hdGlvbiBnb3QgaXQgcmlnaHQgaW4gdGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoOiAmIzgyMjA7
V2Ugd2FudCB0byBwcmVzZXJ2ZSB0aGUgcHJvZ3Jlc3Mgd2UmIzgyMTc7dmUgbWFkZSBpbiBvdXIg
c3RhdGUuJiM4MjIxOyBUaGF0IG1lYW5zIHRoZSBnb3Zlcm5vciByZW1haW5pbmcgdHJ1ZSwgcmVz
aXN0aW5nIGFueSBzbGlwcGFnZSBpbiB0aGUgTWVkaWNhaWQgZXhwYW5zaW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.