These kids need help from the Ohio Senate

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gSG91c2Ugc3RlcHBlZCB1cCBmb3IgYWJ1c2VkIGFuZCBuZWdsZWN0ZWQgY2hp
bGRyZW4uIEl0cyBzdGF0ZSBidWRnZXQgcGxhbiBpbmNsdWRlcyBhbiBhZGRpdGlvbmFsICQxNSBt
aWxsaW9uIGFubnVhbGx5IGZvciBjb3VudHkgY2hpbGRyZW4gc2VydmljZXMgYWdlbmNpZXMuIFRo
ZSByZXNvdXJjZXMgYXJlIGRlc3BlcmF0ZWx5IG5lZWRlZCwgT2hpbyBhdCB0aGUgYm90dG9tIGlu
IGl0cyBzdXBwb3J0IGZvciBjaGlsZCBwcm90ZWN0aW9uLjwvcD48cD5Ob3cgdGhlIHN0YXRlIFNl
bmF0ZSBtdXN0IG1hdGNoIHRoZSBjb21taXRtZW50LCBvciBiZXR0ZXIgeWV0LCBkZXZvdGUgbW9y
ZSBmdW5kaW5nIHRvIHRoZSBjYXVzZS4gRXZlbiBhIGRvdWJsaW5nIG9mIHRoZSBjdXJyZW50ICQ0
NSBtaWxsaW9uIHBlciB5ZWFyIHdvdWxkIGxlYXZlIHRoZSBzdGF0ZSBsYXN0IGluIHRoZSBuYXRp
b24gZm9yIGl0cyBzdXBwb3J0LiBUaGUgUHVibGljIENoaWxkcmVuIFNlcnZpY2VzIEFzc29jaWF0
aW9uIG9mIE9oaW8gcmVpbmZvcmNlZCBsYXN0IHdlZWsgdGhlIGNhc2UgaXQgaGFzIGJlZW4gbWFr
aW5nIGF0IHRoZSBTdGF0ZWhvdXNlIHdpdGggdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgaXRzIG1vc3QgcmVjZW50
IEZhY3Rib29rLCByZW1pbmRpbmcgYXQgdGhlIHN0YXJ0IGFib3V0IHRoZSAmIzgyMjA7Y29tcGxl
eGl0eSBhbmQgcmlzayYjODIyMTsgaW4gcHJvdGVjdGluZyBjaGlsZHJlbiB3aGlsZSBzZWVraW5n
IHRvIHN0YWJpbGl6ZSBmYW1pbGllcywgJiM4MjIwO29uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBjaGFsbGVuZ2lu
ZyBqb2JzIGluIGFsbCBvZiBzb2NpYWwgc2VydmljZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcmVhbGl0
eSBpcywgdGhlIHRhc2sgaGFzIGJlY29tZSBtdWNoIGhhcmRlciBzaW5jZSBzdGF0ZSBzdXBwb3J0
IGRlY2xpbmVkIGZyb20gJDU3IG1pbGxpb24gYSB5ZWFyIGluIDIwMDggdG8gaXRzIGN1cnJlbnQg
bGV2ZWwuIFRoYXQgZGVjcmVhc2UgaGFzIGNvaW5jaWRlZCB3aXRoIHRoZSB3cmVja2FnZSBvZiB0
aGUgb3Bpb2lkIGVwaWRlbWljLCBhbmQgdGhlIHN0cmFpbiBpdCBoYXMgcGxhY2VkIG9uIGNoaWxk
cmVuIHNlcnZpY2VzLjwvcD48cD5NdWNoIGF0dGVudGlvbiBoYXMgZm9jdXNlZCwgdW5kZXJzdGFu
ZGFibHksIG9uIG1vcmUgdHJlYXRtZW50LCBvbiBtYWtpbmcgbmFsb3hvbmUgYXZhaWxhYmxlIHRv
IHJldmVyc2Ugb3ZlcmRvc2VzIGFuZCBvbiBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQuIFdoYXQgZWFzaWx5IGNh
biBiZSBvdmVybG9va2VkIGlzIHRoZSBmYWxsb3V0IGZvciBjaGlsZHJlbiwgJiM4MjIwO3RoZSBp
bnZpc2libGUgdmljdGltcywmIzgyMjE7IGFzIHRoZSBGYWN0Ym9vayBzdHJlc3Nlcy48L3A+PHA+
TW9yZSBPaGlvIGNoaWxkcmVuIHRvZGF5IGFyZSBpbiBwcm90ZWN0aXZlIGN1c3RvZHksIGFuIGFk
ZGl0aW9uYWwgMS4zMzYgY29tcGFyZWQgdG8gc2l4IHllYXJzIGFnby4gQWdlbmNpZXMgaGF2ZSBl
eHBlcmllbmNlZCBhIDE3IHBlcmNlbnQgaW5jcmVhc2UgaW4gcGxhY2VtZW50IGNvc3RzIHRoZSBw
YXN0IHRocmVlIHllYXJzLCB0cmFuc2xhdGluZyB0byAkNTYgbWlsbGlvbiBhbm51YWxseS4gSW4g
MjAxNSwgaGFsZiBvZiBhbGwgaW5jaWRlbnRzIG9mIGNoaWxkcmVuIHJlbW92ZWQgZnJvbSBob21l
cyBpbnZvbHZlZCBwYXJlbnRhbCBkcnVnIHVzZSwgYW5kIGluIG1vcmUgdGhhbiBoYWxmIG9mIHRo
b3NlIGVwaXNvZGVzLCB0aGUgcGFyZW50cyB3ZXJlIHVzaW5nIGhlcm9pbiBvciBvdGhlciBvcGlv
aWRzLjwvcD48cD5UaGUgSG91c2UgcmlnaHRseSByZXNwb25kZWQgdG8gdGhlIG9waW9pZCBjcmlz
aXMsIHRoZSByZXNvdXJjZXMgZm9yIGNoaWxkcmVuIHNlcnZpY2VzIHBhcnQgb2YgYW4gYXBwcm9w
cmlhdGVseSBjb21wcmVoZW5zaXZlICQxNzAgbWlsbGlvbiBwcm9wb3NhbC4gV2hhdCBzZW5hdG9y
cyBzaG91bGQgbm90IG1pc3MgaXMgdGhlIGRldGFpbCBpbiB0aGUgRmFjdGJvb2suPC9wPjxwPkNv
bnNpZGVyIHRoYXQgYWRkaWN0cyBvZnRlbiByZWxhcHNlLiBUaHVzLCBtYW55IGNoaWxkcmVuIGZh
Y2UgYSBsb25nZXIgdGltZSB1bmRlciBwcm90ZWN0aXZlIGNhcmUuIFRoaXMgbGF1bmNoZXMgYSAm
IzgyMjA7c25vd2JhbGwgZWZmZWN0LCYjODIyMTsgYXMgdGhlIHJlcG9ydCBwdXRzIGl0LiBUaGUg
YXZhaWxhYmlsaXR5IG9mIGZvc3RlciBjYXJlIG5hcnJvd3MuIE1hbnkga2luc2hpcCBmYW1pbGll
cyBzdHJ1Z2dsZSB3aXRoIHRoZSBwcm9sb25nZWQgY3VzdG9keS4gQ2hpbGRyZW4gYm9ybiB3aXRo
IGFkZGljdGlvbnMgcmVxdWlyZSBleHRlbmRlZCBjYXJlIGFuZCB0cmVhdG1lbnQgaW4gcmVzaWRl
bnRpYWwgZmFjaWxpdGllcy4gPC9wPjxwPlRoZSBhZ2VuY2llcyBmZWVsIHRoZSBzdHJhaW4sIHJl
bHlpbmcgb24gbGltaXRlZCBsb2NhbCBkb2xsYXJzLCB0dXJub3ZlciBpbiBzdGFmZiBpbmNyZWFz
aW5nIHdpdGggdGhlIGxhY2sgb2YgcHJvZ3Jlc3MsIHRoZSByZWxlbnRsZXNzIHRyYXVtYSBhbmQg
bG9uZyBob3Vycy4gT25lIGluIHNldmVuIGVtcGxveWVlcyBoYXMgZXhpdGVkIHdpdGggbm8gcGVy
Zm9ybWFuY2UgY29uY2VybnMuPC9wPjxwPkNoaWxkcmVuIHNlcnZpY2VzIGFnZW5jaWVzIGxvbmcg
aGF2ZSBoYWQgYSBwZXJzdWFzaXZlIGNhc2UgZm9yIGluY3JlYXNlZCBzdGF0ZSBzdXBwb3J0LiBB
cyB0aGUgRmFjdGJvb2sgZXhwbGFpbnMsIHRoZXkgaGF2ZSBzZWVuIGEgcmlzZSBpbiBjaGlsZHJl
biBuZWVkaW5nIHByb3RlY3Rpb24gYmVjYXVzZSBvZiBtZW50YWwgaGVhbHRoLCBkZXZlbG9wbWVu
dGFsIGRpc2FiaWxpdGllcyBhbmQganV2ZW5pbGUgZGVsaW5xdWVuY3kuIEtpbnNoaXAgY2FyZWdp
dmVycyBuZWVkIGhlbHAgd2l0aCBjaGlsZCBjYXJlIChzb21ldGhpbmcgdGhlIEhvdXNlIHBsYW4g
YmVnaW5zIHRvIGFkZHJlc3MpLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBvcGlvaWQgZXBpZGVtaWMsIHRoZSBu
ZWVkIGhhcyBlc2NhbGF0ZWQuIE9oaW8gcHJvdmlkZXMgMTAgY2VudHMgb2YgZXZlcnkgZG9sbGFy
IHNwZW50IG9uIGNoaWxkcmVuIHNlcnZpY2VzLiBUaGUgdHlwaWNhbCBzdGF0ZSBwdXRzIHVwIDQw
IGNlbnRzLiBJdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gZG8gbXVjaCBiZXR0ZXIgZm9yIHZ1bG5lcmFibGUg
Y2hpbGRyZW4sIGJldHRlciBldmVuIHRoYW4gdGhlIEhvdXNlIHByb3Bvc2VzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.