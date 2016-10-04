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Thomas Teodosio for judge on the 9th District appeals court and Ron Cable for judge on Summit County domestic relations court

By the Beacon Journal editorial board

Published: October 4, 2016 - 05:47 PM

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