Thomas Teodosio for judge on the 9th District appeals court and Ron Cable for judge on Summit County domestic relations court

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SnVkZ2UgVGhvbWFzIFRlb2Rvc2lvIHJlY2VpdmVzIGZhdm9yYWJsZSBub3RpY2VzIGZvciBo
aXMgd29yayBvbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgdGhlIHBhc3Qg
bmluZSB5ZWFycy4gSGUgaXMgZW5nYWdlZCwgdGhvdWdodGZ1bCBhbmQgcmVzcGVjdGZ1bC4gSGUg
YXJndWVzIHBlcnN1YXNpdmVseSB0aGF0IHNlZWtpbmcgYSBzZWF0IG9uIHRoZSA5dGggRGlzdHJp
Y3QgT2hpbyBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzIGFtb3VudHMgdG8gYSBuYXR1cmFsIHByb2dyZXNzaW9u
LjwvcD48cD5XZSByZWNvbW1lbmQgdGhlIGVsZWN0aW9uIG9mIFRob21hcyBUZW9kb3NpbyBvbiBO
b3YuIDguPC9wPjxwPlRlb2Rvc2lvIHdvdWxkIGFkZCBzb21ldGhpbmcgaW4gc2hvcnQgc3VwcGx5
IG9uIHRoZSBhcHBlYWxzIGJlbmNoLCBhIGp1ZGdlIHdpdGggc3VjaCBleHBlcmllbmNlIGF0IHRo
ZSBjb21tb24gcGxlYXMgbGV2ZWwsIGEgdmFsdWFibGUgZGltZW5zaW9uIGluIHJldmlld2luZyBj
YXNlcy4gSGUgd291bGQgYXJyaXZlIHByZXBhcmVkIGluIG90aGVyIHdheXMuIEZvciAyNSB5ZWFy
cywgaGUgaGFuZGxlZCBhIHdpZGUgcmFuZ2Ugb2YgY2FzZXMgaW4gcHJpdmF0ZSBwcmFjdGljZS4g
SGUgYWxzbyBzZXJ2ZWQgb24gdGhlIENvdW50eSBDb3VuY2lsIGZvciBzaXggeWVhcnMsIGZ1cnRo
ZXIgYnJvYWRlbmluZyBoaXMgcGVyc3BlY3RpdmUuPC9wPjxwPlBhcnQgb2Ygd2hhdCBoYXMgZGlz
dGluZ3Vpc2hlZCBoaXMgZWZmb3J0IG9uIHRoZSBjb21tb24gcGxlYXMgY291cnQgaXMgdGhlIGF0
dGVudGlvbiBhbmQgY2FyZSBoZSBoYXMgZ2l2ZW4gdG8gcnVubmluZyB0aGUgZHJ1ZyBjb3VydC4g
TW9yZSwgaGUgaGFzIHB1cnN1ZWQgYSB3ZWxjb21lIHRob3JvdWdobmVzcywgdGFraW5nIGEgbWVh
c3VyZWQgYXBwcm9hY2ggdG8gcGxlYSBhcnJhbmdlbWVudHMsIGZvciBpbnN0YW5jZSwgdG8gZW5z
dXJlIGRlZmVuZGFudHMgdW5kZXJzdGFuZCB0aGUgc3Rha2VzLjwvcD48cD5JZiBhbnl0aGluZywg
aGUgaGFzIHNlZW1lZCB0aGUgcmlnaHQgZml0IGZvciBjb21tb24gcGxlYXMsIGhpcyBlZmZlY3Rp
dmUgd2F5IHdpdGggcGVvcGxlIG5vdCBhcyBtdWNoIGluIGRlbWFuZCBhdCB0aGUgYXBwZWFscyBs
ZXZlbC4gU3RpbGwsIGhlIGlzIHRoZSBzdHJvbmdlciBjYW5kaWRhdGUgaW4gdGhpcyByYWNlLjwv
cD48cD5IaXMgb3Bwb25lbnQgaXMgRGlhbmEgU3RldmVuc29uLCB0aGUgQmFyYmVydG9uIGNsZXJr
IG9mIGNvdXJ0cyBmb3IgdGhlIHBhc3QgZml2ZSB5ZWFycy4gU2hlIGhhcyBwZXJmb3JtZWQgd2Vs
bCB0aGVyZSwgYW5kIGFzIGEgbWFnaXN0cmF0ZSBmb3IgMTIgeWVhcnMgaW4gdGhlIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgcHJvYmF0ZSBjb3VydC4gU2hlIHdvdWxkIGJyaW5nIGFkZGl0aW9uYWwga25vd2xlZGdl
IGFuZCBleHBlcmllbmNlIGZyb20gaGVyIHRpbWUgaW4gdGhlIGNpdmlsIGRpdmlzaW9uIG9mIHRo
ZSBjb3VudHkgcHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIG9mZmljZS4gU3RldmVuc29uIGlzIGJyaWdodCBh
bmQgY2FwYWJsZS4gU2hlIGlzIG5vdCBhcyBwcmVwYXJlZCBhcyBUZW9kb3Npby48L3A+PHA+VGhl
IDl0aCBEaXN0cmljdCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGNvdmVycyBTdW1taXQsIExvcmFpbiwgTWVkaW5h
IGFuZCBXYXluZSBjb3VudGllcy48L3A+PHA+bjwvcD48cD48L3A+PHA+S2F0YXJpbmEgQ29vaywg
YW4gQWtyb24gTXVuaWNpcGFsIENvdXJ0IGp1ZGdlLCBhbmQgUm9uIENhYmxlLCB0aGUgY2hpZWYg
bWFnaXN0cmF0ZSBmb3IgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZG9tZXN0aWMgcmVsYXRpb25zIGNvdXJ0
LCBhcmUgdnlpbmcgZm9yIGEganVkZ2VzaGlwIG9uIHRoZSBkb21lc3RpYyByZWxhdGlvbnMgYmVu
Y2guIENhYmxlIGhhcyBzcGVudCB0aGUgcGFzdCBkb3plbiB5ZWFycyBhcyBhIG1hZ2lzdHJhdGUg
Zm9yIHRoZSBjb3VydC4gSGlzIHN0cm9uZyByZWNvcmQgdGhlcmUgZ2l2ZXMgaGltIHRoZSBjbGVh
ciBlZGdlLjwvcD48cD5XZSByZWNvbW1lbmQgdGhlIGVsZWN0aW9uIG9mIFJvbiBDYWJsZSBvbiBO
b3YuIDguPC9wPjxwPkNhYmxlIGhhcyBiZWVuIHBhcnQgb2YgdGhlIGV2b2x1dGlvbiBvZiB0aGUg
Y291cnQsIHRoZSBvZmZlcmluZyBvZiBtb3JlIHNlcnZpY2VzIGFuZCBwcm9ncmFtcyB0byBoZWxw
IGNvdXBsZXMgYW5kIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIG5hdmlnYXRlIGEgbW9zdCBkaWZmaWN1bHQgdGlt
ZSBpbiB0aGVpciBsaXZlcy4gSGUgaGFzIGJlZW4gaW52b2x2ZWQsIGZvciBpbnN0YW5jZSwgaW4g
cHV0dGluZyB0b2dldGhlciBhIHByb2dyYW0gZm9yIGhpZ2ggY29uZmxpY3QgcGFyZW50cyBhbmQg
YSBwcm9ncmFtIGZvciBkb2cgdGhlcmFweSwgYSByZWFsIGdvbGRlbi1kb29kbGUgb24gaGFuZCB0
byBwcm92aWRlIGNvbWZvcnQgZm9yIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD5TdWNoIGlubm92YXRpdmUgdGhp
bmtpbmcgaGFzIGJlZW4gaW5kaWNhdGl2ZSBvZiBoaXMgdGVudXJlIGF0IHRoZSBjb3VydCwgcmVm
bGVjdGluZyBzb3VuZCBsZXNzb25zIGxlYXJuZWQgYWJvdXQgcmVzb2x2aW5nIGNsYXNoZXMgYW5k
IG90aGVyd2lzZSBoZWxwaW5nIHRoZSBkaXN0cmVzc2VkIHNlZSB0aGVpciB3YXkgdG8gYmV0dGVy
IGRlY2lzaW9ucyBhYm91dCBtb3ZpbmcgYWhlYWQuPC9wPjxwPlJvbiBDYWJsZSBoYXMgZWFybmVk
IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBzaXQgYXMgdGhlIGp1ZGdlLjwvcD48cD5LYXRhcmluYSBDb29r
IGJyaW5ncyBoZXIgb3duIHN0cmVuZ3RocywgaGF2aW5nIHNwZW50IHRoZSBwYXN0IHNldmVuIHll
YXJzIG9uIHRoZSBtdW5pY2lwYWwgY291cnQsIGN1cnJlbnRseSBydW5uaW5nIHRoZSBzcGVjaWFs
dHkgY291cnQgZm9yIGRydW5rZW4gZHJpdmVycy4gU2hlIGhhcyBiZWVuIGEgZ3VhcmRpYW4gYXQg
bGl0ZW0gZm9yIGFidXNlZCBhbmQgbmVnbGVjdGVkIGNoaWxkcmVuIGFuZCB0cmFpbmVkIGFzIGEg
bWVkaWF0b3IgaW4gZG9tZXN0aWMgcmVsYXRpb25zLiBTaGUgd2FudHMgdGhlIGNvdXJ0IHRvIGRl
bGl2ZXIgbW9yZSB0aW1lbHkgZGVjaXNpb25zLCBhIGZhaXIgY3JpdGljaXNtIGluIHNvbWUgaW5z
dGFuY2VzLiBXaGF0IHNoZSBkb2VzIG5vdCBoYXZlIGlzIFJvYiBDYWJsZSYjODIxNztzIHByb3Zl
biBwZXJmb3JtYW5jZSBhcyBhIG1hZ2lzdHJhdGUgaW4gdGhlIGNvdXJ0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.