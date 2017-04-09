Tool to help Akron grow, or how to turn $2 million into $14 million

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gaW5mdXNpb24gb2YgY2FzaCBmcm9tIFN1bW1pdCBDb3VudHkmIzgyMTc7cyBidWRnZXQg
cmVzZXJ2ZXMgaW50byBhIGJvbmQgZnVuZCBhaW1lZCBhdCBzdGltdWxhdGluZyBlY29ub21pYyBk
ZXZlbG9wbWVudCBhbmQgam9iIGdyb3d0aCBpcyBjb21pbmcganVzdCBpbiB0aW1lIHRvIGhlbHAg
bGVhZGluZyBwcm9qZWN0cyBpbiBhbmQgYXJvdW5kIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgZG93bnRvd24uIFRo
ZSAkMiBtaWxsaW9uIGZyb20gdGhlIGNvdW50eSB3b3VsZCBnbyB0byB0aGUgRGV2ZWxvcG1lbnQg
RmluYW5jZSBBdXRob3JpdHksIHRoZSBmb3JtZXIgcG9ydCBhdXRob3JpdHksIHdoaWNoIHdpbGwg
dXNlIHRoZSBmdW5kcyB0byBpc3N1ZSBhbiBhZGRpdGlvbmFsICQxNCBtaWxsaW9uIGluIGJvbmRz
LiBGaW5hbCBhcHByb3ZhbCBieSB0aGUgQ291bnR5IENvdW5jaWwgaXMgZXhwZWN0ZWQgbGF0ZXIg
dGhpcyBtb250aC48L3A+PHA+VGhlIGZ1bmRpbmcgc3RyZWFtIHNlcnZlcyBhcyBhIGhlbHBmdWwg
YWRkaXRpb24gdG8gdGhlIHZhcmlvdXMgdG9vbHMgYXZhaWxhYmxlIGZvciByZWRldmVsb3BtZW50
IHByb2plY3RzLCBhbW9uZyB0aGVtIHRheCBpbmNyZW1lbnQgZmluYW5jaW5nLCB0YXggYWJhdGVt
ZW50cyBhbmQgaGlzdG9yaWMgdGF4IGNyZWRpdHMuIFRoZSBrZXkgdG8gc3VjaCBwcm9qZWN0cyBp
cyB0byBhc3NlbWJsZSB3aGF0IGFtb3VudHMgdG8gbGF5ZXJzIG9mIGZpbmFuY2luZyBmb3IgZGV2
ZWxvcGVycyB0byB1c2Ugd2hlbiBjb252ZW50aW9uYWwgYmFuayBsb2FucyBkbyBub3QgcHJvdmlk
ZSBlbm91Z2ggZG9sbGFycyB0byBtb3ZlIGZvcndhcmQuPC9wPjxwPldpdGhvdXQgdGhpcyBzbWFs
bCBjb250cmlidXRpb24gZnJvbSB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgJDMwMCBtaWxsaW9uIGluIGlu
YWN0aXZlIGZ1bmRzLCB0aGUgRGV2ZWxvcG1lbnQgRmluYW5jZSBBdXRob3JpdHkgd291bGQgaGF2
ZSB0aGUgY2FwYWNpdHkgdG8gbGVuZCBqdXN0ICQxMiBtaWxsaW9uLiBUaHVzLCB0aGUgJDIgbWls
bGlvbiBmcm9tIHRoZSBjb3VudHksIGFjdGluZyBhcyBhIGJhY2tzdG9wIGFnYWluc3QgdGhlIHVu
bGlrZWx5IGV2ZW50IG9mIGEgZGVmYXVsdCwgd29ya3MgdG8gbW9yZSB0aGFuIGRvdWJsZSB0aGUg
c3VtIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgbGVuZGluZy48L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlIHByb2plY3RzIHRoYXQg
c3RhbmQgdG8gYmVuZWZpdCBpcyB0aGUgcHJvcG9zZWQgcmVub3ZhdGlvbiBvZiB0aGUgdmFjYW50
IEFrcm9uIENpdHkgQ2VudGVyIEhvdGVsLiBEZXZlbG9wZXIgSm9lbCBUZXN0YSBhbmQgb3duZXIg
RGF2aWQgQnJlbm5hbiBhaW0gdG8gdHVybiB0aGUgMTk3MHMtZXJhIGJ1aWxkaW5nIGludG8gYSBo
b3RlbCBhbmQgYXBhcnRtZW50IGNvbXBsZXguIEFub3RoZXIgcG9zc2libGUgcmVjaXBpZW50IGlz
IHRoZSBuZXcgcGxhbiB0byByZWRldmVsb3AgYSByZXNpc3RhbnQgc2VjdGlvbiBvZiBTb3V0aCBN
YWluIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiB0aGUgQ2l2aWMgVGhlYXRyZSBhbmQgQm93ZXJ5IFN0cmVldC48
L3A+PHA+VGhhdCBwcm9qZWN0IHdvdWxkIHNhdmUgaGlzdG9yaWMgYnVpbGRpbmdzIGF0IHRoZSBo
ZWFydCBvZiBkb3dudG93biBmcm9tIGZ1cnRoZXIgZGV0ZXJpb3JhdGlvbiwgY2l0eSBvZmZpY2lh
bHMgYXJndWluZyB0aGF0IGl0IGlzIGJldHRlciB0byBzYXZlIGFuZCByZW5vdmF0ZSB0aGFuIHJl
cGxhY2UuIEp1c3QgYXMgaW1wb3J0YW50LCBwcm9ncmVzcyBvbiBTb3V0aCBNYWluIGxpa2VseSB3
b3VsZCBjcmVhdGUgcG9zaXRpdmUgc3Vycm91bmRpbmdzIGZvciBvdGhlciBkZXZlbG9wZXJzIHRv
IG1vdmUgZm9yd2FyZCB3aXRoIG1peGVkLXVzZSBwcm9qZWN0cy48L3A+PHA+WWV0IGFub3RoZXIg
cG9zc2liaWxpdHkgY29tZXMgdmlhIHRoZSBFYXN0IEVuZCByZWRldmVsb3BtZW50IG9mIHRoZSBm
b3JtZXIgR29vZHllYXIgY2FtcHVzLCB3aGljaCBhbHJlYWR5IGhhcyByZWNlaXZlZCBmdW5kaW5n
IHRocm91Z2ggdGhlIERldmVsb3BtZW50IEZpbmFuY2UgQXV0aG9yaXR5LjwvcD48cD5UaGUgY291
bnR5JiM4MjE3O3MgY29udHJpYnV0aW9uLCBjYWxsZWQgdGhlIERvd24tUGF5bWVudCBvbiBKb2Jz
IFByb2dyYW0sIHdpbGwgYnV0dHJlc3MgYSBib25kIGZ1bmQgdGhhdCBnb2VzIGJhY2sgdG8gMjAw
NCBhbmQgaGFzIHByb3ZpZGVkIG1vcmUgdGhhbiAkODIgbWlsbGlvbiBpbiBmaW5hbmNpbmcgdG8g
cHJvamVjdHMgaW4gQWtyb24gYW5kIHRoZSByZWdpb24uIFN1bW1pdCBvZmZpY2lhbHMgYm9ycm93
ZWQgdGhlIGNvbmNlcHQgZnJvbSBMdWNhcyBDb3VudHksIHdoaWNoIG1hZGUgYSBzaW1pbGFyIGFy
cmFuZ2VtZW50IHdpdGggdGhlIFRvbGVkby1MdWNhcyBDb3VudHkgUG9ydCBBdXRob3JpdHkuPC9w
PjxwPlN1Y2ggZnVuZGluZyBpcyBjcnVjaWFsIHRvIGNsb3NpbmcgdGhlIGdhcHMgaW4gZmluYW5j
aW5nIHByb2plY3RzIG5lZWRlZCB0byBqdW1wIHN0YXJ0IGRldmVsb3BtZW50IGluIHBsYWNlcyBz
dWNoIGFzIGRvd250b3duIEFrcm9uIGFuZCB0aGUgRWFzdCBFbmQuIENocmlzIEJ1cm5oYW0sIHRo
ZSBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIERldmVsb3BtZW50IEZpbmFuY2UgQXV0aG9yaXR5
LCBlc3RpbWF0ZXMgdGhhdCBhICQyMCBtaWxsaW9uIHByb2plY3QgbWlnaHQgZ2V0IGZyb20gJDUg
bWlsbGlvbiB0byAkNiBtaWxsaW9uIGZyb20gdGhlIGF1dGhvcml0eSYjODIxNztzIGJvbmQgZnVu
ZC48L3A+PHA+T25jZSBhbiBhcmVhIGJlZ2lucyB0byByZWNvdmVyIGFuZCBwcm9wZXJ0eSB2YWx1
ZXMgcmlzZSwgbWFya2V0IGZvcmNlcyBjYW4gcGxheSBhIHN0cm9uZ2VyIHJvbGUsIHdpdGggcHJp
dmF0ZSBmaW5hbmNpbmcgYXNzdW1pbmcgYSBsYXJnZXIgcG9zaXRpb24uIFRvIGdldCB0byB0aGF0
IHBvaW50LCB0aGUgcHVibGljIHNlY3RvciBtdXN0IHBsYXkgaXRzIHBhcnQsIHRoZSBpbnZlc3Rt
ZW50IHBheWluZyBvZmYgaW4gaGVpZ2h0ZW5lZCBlY29ub21pYyBhY3Rpdml0eSBhbmQgaW5jcmVh
c2VkIHRheCByZXZlbnVlIGluIHRoZSBsb25nIHJ1bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.