Trump and his court-approved travel ban

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmVjYWxsIHdoZW4gUHJlc2lkZW50IFRydW1wIGZpcnN0IHByb3Bvc2VkICYjODIyMDthIHRv
dGFsIGFuZCBjb21wbGV0ZSBzaHV0ZG93biBvZiBNdXNsaW1zIGVudGVyaW5nIHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzLiYjODIyMTsgSXQgd2FzIERlY2VtYmVyIDIwMTUsIGFuZCBUcnVtcCB0aGUgY2FuZGlk
YXRlIGNpdGVkICYjODIyMDtncmVhdCBoYXRyZWQgdG93YXJkcyBBbWVyaWNhbnMmIzgyMjE7IGFt
b25nIE11c2xpbXMuIEhlIHdhbnRlZCB0aGUgdHJhdmVsIGJhbiAmIzgyMjA7dW50aWwgb3VyIGNv
dW50cnkmIzgyMTc7cyByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgY2FuIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCBpcyBnb2lu
ZyBvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob3NlIHdvcmRzIHNldCB0aGUgY29udGV4dCBmb3IgcmVhZGlu
ZyB0aGUgcnVsaW5nIG9mIHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQgdGhpcyB3ZWVrLCBhbGxvd2lu
ZyBmb3IgbmFycm93IGVuZm9yY2VtZW50IG9mIHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgdGhlIHByZXNp
ZGVudCB1bnZlaWxlZCBkdXJpbmcgaGlzIGZpcnN0IHdlZWsgaW4gb2ZmaWNlIGFuZCBsYXRlciBy
ZXZpc2VkLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IGFyZ3VlcyB0aGUgbW9tZW50IHJlcXVpcmVzIHVyZ2VuY3ks
IHRoZSB0aHJlYXQgc28gZ3JhdmUgZnJvbSBzaXggbWFpbmx5IE11c2xpbSBjb3VudHJpZXMgdGhh
dCBoZSBtdXN0IHRha2UgZXh0cmFvcmRpbmFyeSBhY3Rpb24uPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ibGVtIHdp
dGggaGlzIGNhc2UgaGFzIGJlZW4gdGhlIGxhY2sgb2YgY29tcGVsbGluZyBldmlkZW5jZSBlc3Rh
Ymxpc2hpbmcgc3VjaCBhIHRocmVhdC4gQXMgZXhwZXJ0cyBvZnRlbiBoYXZlIG5vdGVkLCBubyBw
ZXJzb24gZnJvbSB0aGUgc2l4IGNvdW50cmllcyBoYXMgY29tbWl0dGVkIGEgZGVhZGx5IHRlcnJv
cmlzdCBhdHRhY2sgaW4gdGhpcyBjb3VudHJ5LiBNb3JlLCB0aGUgYWN0dWFsIGNoYW5jZSBvZiBh
biBBbWVyaWNhbiBkeWluZyBhdCB0aGUgaGFuZHMgb2YgYW4gaW1taWdyYW50IHRlcnJvcmlzdCBp
cyAxIGluIDMuNiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5Db25zaWRlciwgdG9vLCB0aGF0IHRoZSBwcmVzaWRl
bnQgc2VlcyB0aGUgYmFuIGFzIGJ1eWluZyB0aW1lLiBIaXMgcmV2aXNlZCBvcmRlciBzZWVrcyBh
IHBlcmlvZCBvZiA5MCBkYXlzLCB3aXRoIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgcmVmdWdlZSBwcm9n
cmFtIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgMTIwIGRheXMuIEhlIG5vdyBpcyBmaXZlIG1vbnRocyBpbnRvIGhp
cyBwcmVzaWRlbmN5LCBvciB0aW1lIHRvIGFzc2VzcyBhbmQgY3JhZnQgYSBzdHJhdGVneSwgdGhh
bmtmdWxseSwgd2l0aG91dCB0aGUgZGVhZGx5IHRlcnJvcmlzdCBhdHRhY2sgYWJvdXQgd2hpY2gg
aGUgaGFzIHdhcm5lZC48L3A+PHA+VGhlIGxpbWl0ZWQgdHJhdmVsIGJhbiBwZXJtaXR0ZWQgYnkg
dGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgYmFycyB0aG9zZSBsYWNraW5nICYjODIyMDthIGNyZWRpYmxlIGNs
YWltIG9mIGEgYm9uYSBmaWRlIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIGEgcGVyc29uIG9yIGVudGl0eSBp
biB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4mIzgyMjE7IFRoZSB0ZXJtICYjODIyMDtib25hIGZpZGUmIzgy
MjE7IGFwcGVhcnMgcmlwZSBmb3IgbGVnYWwgZGlzcHV0ZXMsIHdoaWNoIGFscmVhZHkgaGF2ZSBi
ZWd1biwgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFwcGx5aW5nIHN0cmljdCBjcml0ZXJpYS4gUGFyZW50
cyBhcmUgT0suIEdyYW5kcGFyZW50cyBhcmUgbm90LiBSZWZ1Z2VlcyB3aG8gY2xlYXIgdGhlIHZl
dHRpbmcgbGFjayBhIGJvbmEgZmlkZSByZWxhdGlvbnNoaXAsIGV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZSBoaWdo
IGNvdXJ0IGRlc2NyaWJlZCBhIHJlbGF0aW9uc2hpcCB0aGF0IGlzICYjODIyMDtmb3JtYWwsIGRv
Y3VtZW50ZWQgYW5kIGZvcm1lZCBpbiB0aGUgb3JkaW5hcnkgY291cnNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
V2hhdCBkb2VzIHNlZW0gY2xlYXIgaXMgdGhhdCB0aGUgcGxhaW50aWZmcyBpbiB0aGUgY2FzZSBo
YXZlIGNyZWRpYmxlIGNsYWltcywgdG8gdmlzaXQgYSByZWxhdGl2ZSwgb3IgYXR0ZW5kIGEgdW5p
dmVyc2l0eSBvciBhY2NlcHQgYSBqb2IuPC9wPjxwPkluIGFkZGl0aW9uLCB0aGUgY2xvY2sgbm93
IGlzIHRpY2tpbmcuIFRoZSBqdXN0aWNlcyB3b24mIzgyMTc7dCBoZWFyIG9yYWwgYXJndW1lbnRz
IHVudGlsIGxhdGVyIGluIE9jdG9iZXIsIG9yIGJleW9uZCB0aGUgOTAgZGF5cyB0aGUgcHJlc2lk
ZW50IGhhcyByZXF1ZXN0ZWQuIFdpdGggdGhlIGJhbiBpbiBlZmZlY3QsIG1pZ2h0IGEgY291cnQg
bWFqb3JpdHkgdWx0aW1hdGVseSBjb25jbHVkZSB0aGUgcHJlc2lkZW50IGFscmVhZHkgZ290IHdo
YXQgd2FudGVkLCB0aGUgbWF0dGVyIG5vIGxvbmdlciBvcGVuPzwvcD48cD5JbWFnaW5lIHRoZSBw
cmVzaWRlbnQgcHJvcG9zaW5nIGluaXRpYWxseSB3aGF0IHRoZSBjb3VydCBoYXMgYWxsb3dlZC4g
VGhlIGxpa2VsaWhvb2QgaXMsIGhlIHdvdWxkIG5vdCBoYXZlIHRyaWdnZXJlZCBzdWNoIGZpZXJj
ZSBhbmQgdW5kZXJzdGFuZGFibGUgcmVzaXN0YW5jZS4gSXQgd291bGQgaGF2ZSByZXByZXNlbnRl
ZCBhIHJldHJlYXQgZnJvbSBoaXMgaW5mbGFtbWF0b3J5IHdvcmRzLCB3aGljaCB0aGUgZmVkZXJh
bCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGluIFJpY2htb25kLCBWYS4sIHJpZ2h0bHkgZm91bmQgZHJpcHBpbmcg
JiM4MjIwO3dpdGggcmVsaWdpb3VzIGludG9sZXJhbmNlLCBhbmltdXMgYW5kIGRpc2NyaW1pbmF0
aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TXVjaCBvZiB0aGlzIGNhc2UgaGFzIGludm9sdmVkIHdoZXRoZXIg
dGhvc2Ugd29yZHMgYXJlIGp1c3Qgb3Zlci10aGUtdG9wIGNhbXBhaWduIHJoZXRvcmljIG9yIG1l
cml0IGNvbnNpZGVyYXRpb24gaW4gd2VpZ2hpbmcgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlci4gT3JkaW5h
cmlseSwgdGhleSB3b3VsZCBkZXNlcnZlIGRpc21pc3NhbC4gSW4gdGhpcyBpbnN0YW5jZSwgdGhl
IHByZXNpZGVudCBpcyB0YWxraW5nIGFib3V0IHByZWp1ZGljZSBiYXNlZCBvbiBuYXRpb25hbGl0
eSwgc29tZXRoaW5nIHRoZSBsYW5kbWFyaywgYW5kIHN0aWxsIHJlbGV2YW50LCAxOTY1IGltbWln
cmF0aW9uIGxhdyBwbGFpbmx5IHByb2hpYml0ZWQuPC9wPjxwPkFkZCB0aGUgZWxlbWVudCBvZiBy
ZWxpZ2lvdXMgaW50b2xlcmFuY2UsIHN0b2tpbmcgZmVhcnMgYWJvdXQgTXVzbGltcywgd2hlbiBh
IHJlY2VudCBzdHVkeSBmcm9tIHRoZSBUcmlhbmdsZSBDZW50ZXIgb24gVGVycm9yaXNtIGFuZCBI
b21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBmb3VuZCB0aGF0IGF0dGFja3MgYnkgTXVzbGltcyBhY2NvdW50ZWQg
Zm9yIG9uZS10aGlyZCBvZiAxIHBlcmNlbnQgb2YgYWxsIG11cmRlcnMgaGVyZSBsYXN0IHllYXIu
PC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgZGVjbGFyZWQgdGhlIGNvdXJ0IGRlY2lzaW9uIGEgJiM4MjIw
O2NsZWFyIHZpY3RvcnkmIzgyMjE7IGZvciBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSwgdGhvdWdoIGhlIGhh
cyB5ZXQgdG8gZGVmaW5lIHRoZSBwcmVjaXNlIHRocmVhdCwgbGV0IGFsb25lIHVzZSB0aGUgcHJl
Y2lzaW9uIGluIHBvbGljeW1ha2luZyB0aGF0IGludml0ZXMgY29uZmlkZW5jZS4gVGhlIHJlYWwg
dmljdG9ycyBhcmUgdGhvc2UgYnJpbmdpbmcgdGhlIGxhd3N1aXQuIEEgbWFqb3JpdHkgb2YgdGhl
IGp1c3RpY2VzIGZvdW5kIHRoYXQgdGhleSBkZXNlcnZlIGEgaGVhcmluZyBvbiB0aGVpciBjb25j
ZXJucyBhYm91dCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGdvaW5nIHdheSB0b28gZmFyLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.