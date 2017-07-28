Trump comes to Youngstown

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UHJlc2lkZW50IFRydW1wIHZpc2l0ZWQgWW91bmdzdG93biBvbiBUdWVzZGF5IHRvIHNhdm9y
IGhpcyBzdXJwcmlzaW5nIHZpY3RvcnkuIEhpcyBhcmRlbnQgc3VwcG9ydGVycyBpbiB0aGUgQ292
ZWxsaSBDZW50ZXIgcmVsaXNoZWQgdGhlIGF0bW9zcGhlcmUgb2YgYSBjYW1wYWlnbiByYWxseSwg
cmVwcmlzaW5nIGNoYW50cywgJiM4MjIwO0J1aWxkIHRoYXQgd2FsbCwmIzgyMjE7ICYjODIyMDtE
cmFpbiB0aGUgc3dhbXAsJiM4MjIxOyBhbmQgYWRkaW5nIGEgbmV3IG9uZSwgJiM4MjIwO0NOTiBz
dWNrcy4mIzgyMjE7IElmIENhbmRpZGF0ZSBUcnVtcCBkaWQgbm90IGNhcnJ5IE1haG9uaW5nIENv
dW50eSwgaGUgY2xvc2VkIHRoZSBnYXAgZnJvbSAyNyBwZXJjZW50YWdlIHBvaW50cyBpbiAyMDEy
IHRvIDMgcG9pbnRzLjwvcD48cD5UcnVtcCB0aGVuIGNhcHR1cmVkIHN1cnJvdW5kaW5nIGFyZWFz
IG9uIGhpcyB3YXkgdG8gYSBjb21mb3J0YWJsZSB3aW4gaW4gdXN1YWxseSB0aWdodCBCYXR0bGVn
cm91bmQgT2hpby4gSXQgaXMgYSB0cml1bXBoIHRoYXQgZGVzZXJ2ZXMgcmVzcGVjdCwgaWYgbm90
IGZvciB0aGUgY2FuZGlkYXRlIHRoZW4gZm9yIHRoZSB3YXkgd2UgZ292ZXJuIG91cnNlbHZlcyBh
bmQgY2hvb3NlIG91ciBwcmVzaWRlbnRzLiBWb3RlcnMgc3Bva2UgdGhyb3VnaCB0aGUgRWxlY3Rv
cmFsIENvbGxlZ2UuPC9wPjxwPkFuZCB5ZXQgd2hhdCBpcyBzbyBkaXNtYXlpbmcgYWJvdXQgdGhp
cyBwcmVzaWRlbmN5IHdhcyBvbiBmdWxsIGRpc3BsYXkgZHVyaW5nIHRoZSBzcGVlY2guIFRoZSBw
cmVzaWRlbnQgd2FudHMgcmVzcGVjdCwgYnV0IGhlIHNob3dzIGxpdHRsZSBpbiByZXR1cm4uIEhl
IG1ha2VzIHBhc3NpbmcgcmVmZXJlbmNlcyB0byBvbmUgbmF0aW9uLCBvciB0aGUgaWRlYSBvZiB1
bml0eSwgeWV0IGhlIGFwcGVhcnMgbW9zdCBlcXVpcHBlZCB0byBkaXZpZGUuPC9wPjxwPkNvbnNp
ZGVyIHRoZSB1Z2x5IHBhc3NhZ2VzIGNvbmNlcm5pbmcgaW1taWdyYXRpb24uIE5vIHF1ZXN0aW9u
LCB0aGUgYm9yZGVyIG11c3QgYmUgcHJvdGVjdGVkLCBjcmltaW5hbHMgZGVwb3J0ZWQgYW5kIHRo
ZSBkcnVnIHRyYWRlIGZvdWdodC4gQXMgaGUgZGlkIGFzIGEgY2FuZGlkYXRlLCB0aGUgcHJlc2lk
ZW50IHByZXNlbnRlZCBhIHN3ZWVwaW5nbHkgZGFyayBwb3J0cmFpdCwgcmVmZXJyaW5nIHRvICYj
ODIyMDthbmltYWxzJiM4MjIxOyB3aG8gJiM4MjIwO3ByZXkgb24gaW5ub2NlbnQgeW91bmcgcGVv
cGxlLCYjODIyMTsgd2hvICYjODIyMDt3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHByb3RlY3RpbmcgZm9yIHNv
IGxvbmcsJiM4MjIxOyBhZGRpbmc6ICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIG5vdCBiZWluZyBwcm90
ZWN0ZWQgYW55IGxvbmdlciwgZm9sa3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eb2VzIHRoYXQgaW5jbHVkZSBK
ZXNzZSBMYXJhLCBkZXBvcnRlZCBsYXN0IHdlZWsgYWZ0ZXIgbGl2aW5nIGluIFdpbGxhcmQgdGhl
IHBhc3QgdHdvIGRlY2FkZXMsIHdvcmtpbmcsIHRoZSBmYXRoZXIgb2YgZm91ciBBbWVyaWNhbiBj
aGlsZHJlbiwgYSByZXNwZWN0ZWQgbWVtYmVyIG9mIGhpcyBjb21tdW5pdHk/IFRoZSBwcmVzaWRl
bnQgYWxsb3dzIG5vIHJvb20gZm9yIHRoZSBzaGFycCBpbmNyZWFzZSBpbiBkZXBvcnRhdGlvbnMg
dW5kZXIgaGlzIHByZWRlY2Vzc29yIG9yIHRoZSBzbG93aW5nIG9mIGlsbGVnYWwgaW1taWdyYXRp
b24gaW4gcmVjZW50IHllYXJzICYjODIxMjsgbm93IGEgbmV0IG91dGZsb3cuPC9wPjxwPldoYXQg
c3RhbmRzIG91dCBpcyB0aGUgZGl2aXNpdmUgdG9uZSBpbiBhIGNoYW5naW5nIGNvdW50cnksIGZh
bm5pbmcgZmVhcnMgYW5kIHByZWp1ZGljZXMuPC9wPjxwPkF0IG9uZSBwb2ludCwgdGhlIHByZXNp
ZGVudCBkZWNsYXJlZCB0aGF0IEFtZXJpY2FucyAmIzgyMjA7ZG9uJiM4MjE3O3Qgd29yc2hpcCBn
b3Zlcm5tZW50LiBXZSB3b3JzaGlwIEdvZC4mIzgyMjE7IFlldCBnb3Zlcm5tZW50IGJ5IHRoZSBw
ZW9wbGUgaXMgd2hhdCB3ZSBzaGFyZS4gT3VyIHJlbGlnaW91cyBiZWxpZWZzIHZhcnksIGluY2x1
ZGluZyBtYW55IHdobyBkbyBub3Qgd29yc2hpcCBHb2QgYXQgYWxsLjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lk
ZW50IHJldHVybmVkIHRvIGZhbHNlIHByb21pc2VzLiBIZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhlIGZpcnN0
IGxhZHkgYXNraW5nOiBXaGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIGluZHVzdHJ5IGluIHRoZSBNYWhvbmluZyBW
YWxsZXk/ICYjODIyMDtUaG9zZSBqb2JzIGhhdmUgbGVmdCBPaGlvLCYjODIyMTsgdGhlIHByZXNp
ZGVudCByZXNwb25kZWQuICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGFsbCBjb21pbmcgYmFjay4mIzgy
MjE7IFJlY2FsbCB0aGF0IHRoZSBzdGVlbCBwcm9kdWNlZCBpbiAxMCBtYW4taG91cnMgdGhyZWUg
ZGVjYWRlcyBhZ28gbm93IHJlcXVpcmVzIHR3by48L3A+PHA+VGhhdCBzdWdnZXN0cyBzb21ldGhp
bmcgbGFyZ2VyIGluIHBsYXkgdGhhbiBhcHBseWluZyB0YXJpZmZzIG9yIHJlbWFraW5nIHRyYWRl
IGFncmVlbWVudHMuPC9wPjxwPkF0IG9uZSB0dXJuLCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHRvbGQgdGhlIGF1
ZGllbmNlOiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBzbyBlYXN5IHRvIGFjdCBwcmVzaWRlbnRpYWwsIGJ1
dCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IGdvaW5nIHRvIGdldCBpdCBkb25lLiYjODIyMTsgWWV0ICYjODIy
MDtwcmVzaWRlbnRpYWwmIzgyMjE7IG1lYW5zIHJ1bm5pbmcgYSBkZWNpc2lvbi1tYWtpbmcgb3Bl
cmF0aW9uIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtaXNmaXJlIGluIGl0cyBjcnVlbHR5LCBpbiBjYXRj
aGluZyB0aGUgUGVudGFnb24gYnkgc3VycHJpc2UgcmVnYXJkaW5nIHRoZSBzdGF0dXMgb2YgdHJh
bnNnZW5kZXIgcGVvcGxlIHNlcnZpbmcgaW4gdGhlIG1pbGl0YXJ5LiBQcmVzaWRlbnRpYWwgaW52
b2x2ZXMgcmVzcGVjdCBmb3IgdGhlIGluZGVwZW5kZW5jZSBvZiB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRt
ZW50LCBjb21wbHlpbmcgd2l0aCBldGhpY2FsIHN0YW5kYXJkcyBhbmQgZXNjaGV3aW5nIG1hbmFn
ZW1lbnQgYnkgaHVtaWxpYXRpb24uPC9wPjxwPlByZXNpZGVudGlhbCBnb2VzIHRvIHJlc3BlY3Qg
Zm9yIHRoZSB0cnV0aCBvZiB0aGUgSXJhbiBudWNsZWFyIGRlYWwsIHRoYXQgSXJhbiByZWNlaXZl
ZCAkMTUwIGJpbGxpb24gYXMgYSByZXN1bHQgb2YgdW5mcmVlemluZyBpdHMgYXNzZXRzLCBhIHBh
cnQgb2YgaXRzIGFncmVlbWVudCB0byBoYWx0IHRoZSBwdXJzdWl0IG9mIG51Y2xlYXIgd2VhcG9u
cy48L3A+PHA+UG9sbHMgc2hvdyB0aGF0IERvbmFsZCBUcnVtcCB3b24gdGhlIHByZXNpZGVuY3ks
IGluIGxhcmdlIHBhcnQsIGJlY2F1c2UgaGUgcmVwcmVzZW50ZWQgY2hhbmdlLiBXaGF0IGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgY2hhbmdlZCBhcmUgdGhlIGZ1bmRhbWVudGFscyBvZiBzb3VuZCBsZWFkZXJzaGlw
LCBhIGRlZ3JlZSBvZiBodW1pbGl0eSwgYSBjYXBhY2l0eSB0byB1bmlmeSwgZmFjZSBoYXJkIHRy
dXRocywgc2hhcGUgYW5kIGd1aWRlIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiwgYnJpbmdpbmcgb3JkZXIsIG5v
dCB0dXJtb2lsLCBvciBjaGFvcy48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBhIG5ldyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiB3
aWxsIHByb3ZlIGhlbHBmdWwuIEluIFlvdW5nc3Rvd24sIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgcmVtaW5kZWQg
dGhhdCBsZWFkaW5nIG9uZSBuYXRpb24gbWF5IGRlbWFuZCB0b28gbXVjaCAmIzgyMTI7IGZvciBo
aW0gdG8gY2hhbmdlLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.