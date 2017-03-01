Trump, the more traditional

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UHJlc2lkZW50IFRydW1wIGxlZnQgZGlzcnVwdGlvbiBiYWNrIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3Vz
ZSBmb3IgaGlzIGZpcnN0IGFkZHJlc3MgdG8gQ29uZ3Jlc3MuIFNpbmNlIHRha2luZyB0aGUgb2F0
aCBvZiBvZmZpY2UsIGhlIGhhcyBzZWVtZWQgdG8gZGVsaWdodCBpbiBvdmVydHVybmluZyB0aGUg
dGFibGVzIG9mIHRoZSBjYXBpdGFsLiBPbiBUdWVzZGF5LCBoZSBzaWRlZCB3aXRoIGEgbW9yZSB0
cmFkaXRpb25hbCBhcHByb2FjaCwgaGlzIHRvbmUgbW9yZSBzZXJpb3VzLCBoaXMgZGVsaXZlcnkg
bW9yZSBkaXNjaXBsaW5lZCwgb2ZmZXJpbmcgbW9yZSBlbGVtZW50cyBvZiBhc3BpcmF0aW9uLjwv
cD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGJlZ2FuIHdlbGwuIEhlIGFkZHJlc3NlZCB0aGUgcmVjZW50IHZp
b2xlbmNlIGFnYWluc3QgSmV3cywgYmxhY2tzIGFuZCBNdXNsaW1zLCBzb21ldGhpbmcgaGUgaGFz
IHN0cnVnZ2xlZCB0byBkbywgYWxtb3N0IGluZXhwbGljYWJseS4gSGUgcmVtaW5kZWQgdGhhdCAm
IzgyMjA7d2UgYXJlIGEgY291bnRyeSB0aGF0IHN0YW5kcyB1bml0ZWQgaW4gY29uZGVtbmluZyBo
YXRlIGFuZCBldmlsIGluIGFsbCBvZiBpdHMgdmVyeSB1Z2x5IGZvcm1zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
RGVlcGVyIGludG8gdGhlIHNwZWVjaCwgaGUgc3Bva2Ugd2l0aCBvcHRpbWlzbSwgYWJvdXQgYSBj
b3VudHJ5IHJlYWR5IHRvIGxlYWQgb24gdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgc3RhZ2UsIGFib3V0IHdv
cmtpbmcgd2l0aCBib3RoIHBhcnRpZXMgb24gc3VjaCB0aGluZ3MgYXMgYWZmb3JkYWJsZSBjaGls
ZCBjYXJlLCBwYWlkIGZhbWlseSBsZWF2ZSwgcHJvbW90aW5nIGNsZWFuIGFpciBhbmQgd2F0ZXIg
YW5kIGludmVzdGluZyBpbiBwdWJsaWMgd29ya3MuPC9wPjxwPlRoZXNlIGFuZCBvdGhlciBwcmlv
cml0aWVzIGludml0ZSB0aGUgY291bnRyeSB0byBvdmVyY29tZSBkaXZpc2lvbnMuIFRoZSBwcmVz
aWRlbnQgc2VlcyBoaW1zZWxmIGFzIGEgZGVhbG1ha2VyLiBUaGVyZSBhcmUgZGVhbHMgdG8gYmUg
c3RydWNrLCB3aXRoIGVhY2ggc2lkZSByZWFsaXppbmcgZ2FpbnMuPC9wPjxwPklmIHRoZSBwcmVz
aWRlbnQgaW1wcm92ZWQgaW4gdG9uZSwgaGUgc3RpbGwgc2VlbXMgdG8gb3Zlcmxvb2sgaG93IGhp
cyBmYWxzZSBub3RlcyB3b3JrIHRvIGRpdmlkZS4gSGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGluaGVyaXQgYSBu
YXRpb25hbCBtZXNzLiBUaGF0IHdhcyBoaXMgcHJlZGVjZXNzb3IsIHdobyBhcnJpdmVkIGluIG9m
ZmljZSBhcyB0aGUgY291bnRyeSBsb3N0IGpvYnMgYXQgYSBwdW5pc2hpbmcgcGFjZSBvZiA4MDAs
MDAwIHBlciBtb250aCBhbmQgZmFjZWQgdGhlIGZhbGxvdXQgb2YgbG9uZyB3YXJzIGluIEFmZ2hh
bmlzdGFuIGFuZCBJcmFxLjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGNoZWVyZWQgdGhlIHJlY2VudCBi
b29zdCBpbiB0aGUgc3RvY2sgbWFya2V0LiBVbmRlciBCYXJhY2sgT2JhbWEsIHRoZSBEb3cgSm9u
ZXMgaW5kZXggaW5jcmVhc2VkIDIxMCBwZXJjZW50LiBUaGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBp
c24mIzgyMTc7dCAmIzgyMjA7Y29sbGFwc2luZy4mIzgyMjE7IEl0IHJlcXVpcmVzIHByZWNpc2Ug
cmVwYWlyIHRvIGFpZCB0aGUgc21hbGwgZnJhY3Rpb24gd2hvIGJ1eSBjb3ZlcmFnZSBpbiB0aGUg
aW5kaXZpZHVhbCBtYXJrZXQuIDwvcD48cD5UaGUgbXVyZGVyIHJhdGUgZGlkIGNsaW1iIGxhc3Qg
eWVhci4gWWV0IG92ZXJhbGwsIGl0IGhhcyBkZWNsaW5lZCBzaGFycGx5LCBub3cgYXQgaGFsZiB0
aGUgbGV2ZWwgb2YgaXRzIG1vc3QgcmVjZW50IHBlYWsgaW4gMTk5MC4gVGhlIE5hdGlvbmFsIEFj
YWRlbXkgb2YgU2NpZW5jZXMgbGFzdCB5ZWFyIGZvdW5kIHRoYXQgaW1taWdyYW50cyBicmluZyBh
IG5ldCBiZW5lZml0IHRvIHRoZSBjb3VudHJ5LiBNb3JlLCB0aGV5IGFyZSBsZXNzIGxpa2VseSB0
byBjb21taXQgY3JpbWVzLjwvcD48cD5BZGQgdG8gdGhlIGFsdGVybmF0aXZlIHJlYWxpdHkgdGhl
IHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHByYWN0aWNlIG9mIHBsYXlpbmcgdG8gZmVhcnMuIFRoYXQgZGFy
a25lc3MgbWFkZSBhbiBhcHBlYXJhbmNlIGluIHRoaXMgc3BlZWNoLCB0b28sIG1vc3Qgc3RyaWtp
bmdseSBhcyBoZSBleGFnZ2VyYXRlZCB0aGUgY3JpbWVzIG9mIGlsbGVnYWwgaW1taWdyYW50cy48
L3A+PHA+SGlzIHdvcmRzIGFtb3VudGVkIHRvIGEgbWlzc2VkIG9wcG9ydHVuaXR5LiBCZWZvcmUg
dGhlIHNwZWVjaCwgbmV3cyBhbmNob3JzIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBpbiBy
ZW1hcmtzIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhcHBlYXJlZCByZWFkeSB0byBzZWVrIGxlZ2FsIHN0
YXR1cyBmb3IgbWlsbGlvbnMgb2YgdW5kb2N1bWVudGVkIGltbWlncmFudHMgd2hvIGhhdmUgbm90
IGNvbW1pdHRlZCBzZXJpb3VzIGNyaW1lcy4gU3VjaCBhIGdlc3R1cmUgd2l0aCBhIG5hdGlvbmFs
IGF1ZGllbmNlIG9uIGhhbmQgd291bGQgaGF2ZSBzZXJ2ZWQgYXMgZ2VudWluZWx5IHVuaWZ5aW5n
LjwvcD48cD5XaGljaCBnZXRzIHRvIHNvbWV0aGluZyBlbHNlIGFib3V0IHRoZSBzcGVlY2ggdGhh
dCBsaW5rcyB0byB0aGUgY2FtcGFpZ24gYW5kIGVhcmx5IGRheXMgb2YgaGlzIHByZXNpZGVuY3ku
IFRoZSBwb2xpY2llcyBhcmUgaGF6eSwgYmV5b25kIHRoZSBjb3JlIGNvbmNlcHRzIG9mIGRpc3J1
cHRpb24gYW5kIGVjb25vbWljIG5hdGlvbmFsaXNtLiBXaGVyZSBkb2VzIHRoZSBXaGl0ZSBIb3Vz
ZSBzdGFuZCBvbiB0aGUgTWVkaWNhaWQgZXhwYW5zaW9uLCBmb3IgaW5zdGFuY2U/IEhvdyB3aWxs
IGl0IHJlY29uY2lsZSBiaWcgcHJvbWlzZXMgd2l0aCBzaGFycCByZWFsaXRpZXM/PC9wPjxwPlBl
cmhhcHMgdGhlIGNvbmZ1c2lvbiByZWZsZWN0cyBUcnVtcCB0aGUgbmVnb3RpYXRvciwgcG9zdHVy
aW5nIGZvciBub3cgd2l0aCBhbiBleWUgb24gdGhlIHVsdGltYXRlIGVuZGdhbWUsIHNoYXJpbmcg
cmVjZW50bHkgdGhhdCBoZWFsdGggY2FyZSBpcyAmIzgyMjA7Y29tcGxpY2F0ZWQuJiM4MjIxOyBJ
biB0aGF0IHdheSwgdGhlIHNwZWVjaCByZWZsZWN0ZWQgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHN0aWxsIG1v
cmUgaW4gY2FtcGFpZ24gbW9kZS4gWWV0IHRoZSBwcmVzaWRlbmN5IGlzIGFib3V0IHBvbGljaWVz
LCB3aGljaCB0YWtlIHNoYXBlIGFzIHRoZSBjaG9pY2VzIG5hcnJvdy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.