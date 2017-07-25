Why wait at the Greater Akron Chamber?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gQ2hhbWJlciBoYXMgcmVhY2hlZCBhICYjODIyMDtibGFuay1j
YW52YXMgbW9tZW50LiYjODIyMTsgQXQgbGVhc3QgdGhhdCBpcyBob3cgQ2hyaXN0aW5lIE1heWVy
LCB0aGUgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBHQVIgRm91bmRhdGlvbiwgcHV0IGl0IGluIHRhbGtpbmcg
cmVjZW50bHkgd2l0aCBKaW0gTWFja2lubm9uLCBhIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGJ1c2luZXNzIHdy
aXRlci4gU2hlIHNwb2tlIGZvciBtYW55IGluIGdvdmVybm1lbnQsIG5vbnByb2ZpdCBvcmdhbml6
YXRpb25zIGFuZCB0aGUgYnVzaW5lc3MgY29tbXVuaXR5IHdobyBzZWUgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkg
dG8gcmV0aGluayBhbmQgcmVzaGFwZSB0aGUgcm9sZSB0aGUgY2hhbWJlciBwbGF5cyBpbiBlY29u
b21pYyBkZXZlbG9wbWVudC48L3A+PHA+VGhlIG9wZW5pbmcgYXJyaXZlZCB0aGlzIHNwcmluZyB3
aXRoIHRoZSByZXNpZ25hdGlvbiBvZiBEYW4gQ29sYW50b25lLCBsb25nIHRoZSB0b3AgY2hhbWJl
ciBleGVjdXRpdmUuIERvbiBUYXlsb3IsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIGNoYW1iZXIgYm9h
cmQgYW5kIHRoZSBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgYXQgV2VsdHkgQnVpbGRpbmcgQ28uLCBoYXMgYmVl
biBhZHZhbmNpbmcgdGhlIHN0cmF0ZWdpYyByZXZpZXcuIFRoZSBwcm9qZWN0IGNvbWVzIGF0IGEg
Y3J1Y2lhbCBqdW5jdHVyZSBmb3IgdGhlIGNpdHkgYW5kIHRoZSByZWdpb24gd2l0aCBuZXcgbGVh
ZGVyc2hpcCBpbiB0aGUgbWF5b3ImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYW5kIGluIHRoZSBwb3N0IG9mIFN1
bW1pdCBDb3VudHkgZXhlY3V0aXZlLjwvcD48cD5JZiB0aGVyZSB3YXMgZW5jb3VyYWdpbmcgbmV3
cyB0aGlzIHdlZWsgYWJvdXQgaG9tZSB2YWx1ZXMsIHNob3dpbmcgYW4gaW5jcmVhc2UgZm9yIHRo
ZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIHRoZSBkZWVwIHJlY2Vzc2lvbiwgdGhlIGNpdHkgc3RpbGwgaGFz
IGl0cyBtYW55IGNoYWxsZW5nZXMsIGZyb20gcG92ZXJ0eSwgaG91c2luZyBhbmQgcG9wdWxhdGlv
biBkZWNsaW5lIHRvIGRldmVsb3BpbmcsIGhvbGRpbmcgYW5kIGF0dHJhY3RpbmcgdGFsZW50LiBC
ZXR0ZXIsIHBsYWlubHksIHRvIGhhdmUgYSBzbWFydCwgZnJlc2gsIGNvb3JkaW5hdGVkIGVjb25v
bWljIGRldmVsb3BtZW50IGVmZm9ydC48L3A+PHA+VGh1cywgaXQgaXMgZW5jb3VyYWdpbmcgdG8g
c2VlIHRoYXQgYXMgcGFydCBvZiBpdHMgcmUtZXhhbWluYXRpb24sIHRoZSBjaGFtYmVyIHdpbGwg
c2l0IGRvd24gd2l0aCB0aGUgY2l0eSBhbmQgY291bnR5IHRvIGRlZmluZSB0aGVpciBwcmVjaXNl
IHJvbGVzLCBrZWVwaW5nIGluIG1pbmQgdGhlIHF1ZXN0aW9uIHBvc2VkIGJ5IENocmlzdGluZSBN
YXllcjogJiM4MjIwO1doYXQgZG8gd2Ugd2FudCB0aGUgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgc3lz
dGVtIHRvIGxvb2sgbGlrZT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0aGlua2luZyBpcyB0aGF0IGJ5IHRo
ZSBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIsIHRoZSB0aHJlZSB3aWxsIGhhdmUgY29tcGxldGVkIHRoZSB3b3Jr
LCB0aGUgY2hhbWJlciB3aXRoIGEgY29uY2VwdCBmb3IgbW92aW5nIGZvcndhcmQuIFlldCBvbmUg
cXVlc3Rpb24gaG92ZXJzOiBEbyBBa3JvbiBhbmQgc3Vycm91bmRpbmdzIGhhdmUgdGhhdCBraW5k
IG9mIHRpbWUsIGluIHBhcnRpY3VsYXIgZm9yIGxhbmRpbmcgbmV3IGxlYWRlcnNoaXAgYXQgdGhl
IGNoYW1iZXI/PC9wPjxwPkRpY2sgTm9ydG9uLCBhIGZvcm1lciBHcmVlbiBtYXlvciwgaGFzIGJl
ZW4gc2VydmluZyBhYmx5IGFzIHRoZSBpbnRlcmltIGNoYW1iZXIgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlLiBI
ZSBpc24mIzgyMTc7dCBhIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgdGhlIHBlcm1hbmVudCBwb3NpdGlvbi4gVGhl
IGJvYXJkIGhhcyBwb2ludGVkIHRvIGEgbmF0aW9uYWwgc2VhcmNoIGZvbGxvd2luZyBpdHMgc3Ry
YXRlZ2ljIHBsYW5uaW5nIHdvcmsuIEhvdyBtdWNoIHRpbWUgd291bGQgcGFzcyBmb3IgdGhlIGNo
b2ljZSB0byBiZSBtYWRlIGFuZCwgbW9zdCB0ZWxsaW5nLCBmb3IgdGhlIG5ldyBsZWFkZXIgdG8g
bGVhcm4gYW5kIG5hdmlnYXRlIHRoZSBsb2NhbCBsYW5kc2NhcGU/PC9wPjxwPlRoZSBjaGFtYmVy
IHNob3VsZCBiZSBhbGVydCB0byBpdHMgcmVwdXRhdGlvbiBmb3IgcHJvZHVjaW5nIGNoYXJ0cywg
cmVwb3J0cywgbnVtYmVycyBhbmQgdGhlIGxpa2UgeWV0IGZhbGxpbmcgc2hvcnQgb24gdGhlIGV4
ZWN1dGlvbi4gV2h5IG5vdCB0YWtlIGFuIGludmVudG9yeSBvZiB0aGUgbG9jYWwgdGFsZW50IHBv
b2wgdG8gc2VlIHdoZXRoZXIgc29tZW9uZSB3aXRoIHRoZSBuZWNlc3Nhcnkga25vd2xlZGdlIGFu
ZCBsZWFkZXJzaGlwIHNraWxscyBpcyBhdmFpbGFibGU/PC9wPjxwPklmIHNvLCB0aGF0IHBlcnNv
biB3b3VsZCBoYXZlIHRoZSBiZW5lZml0IG9mIHRoZSBjdXJyZW50IHBsYW5uaW5nIGFuZCByZXNo
YXBpbmcgcHJvY2Vzcywgbm90IHRvIG1lbnRpb24gZ2V0dGluZyBhIGp1bXAgb24gdGhlIGV4ZWN1
dGlvbi48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBzdWNoIGEgcGVyc29uIGNhbm5vdCBiZSBmb3VuZC4gVGhlbiwg
YSBuYXRpb25hbCBzZWFyY2ggbWFrZXMgc2Vuc2UsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgdmFsdWUgb2YgYnJp
bmdpbmcgbmV3IHBlcnNwZWN0aXZlcy48L3A+PHA+Rm9yIG5vdywgdGhhdCBqdW1wIG9uIGV4ZWN1
dGlvbiBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgZGltaW5pc2hlZC4gQ29uc2lkZXIgc29tZSBvZiB0aGUg
cGllY2VzIGluIG1vdGlvbiwgdGhlIGluaXRpYXRpdmVzIHVuZGVyIHRoZSBEb3dudG93biBBa3Jv
biBQYXJ0bmVyc2hpcCwgdGhlIFJlaW1hZ2luaW5nIHRoZSBDaXZpYyBDb21tb25zIHdvcmsgb2Yg
dGhlIE9oaW8gJmFtcDsgRXJpZSBDYW5hbHdheSBDb2FsaXRpb24sIHRoZSBob3VzaW5nIGFiYXRl
bWVudCBwcm9ncmFtIGFuZCB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgY29sbGVjdGlvbiBvZiBkYXRhIG9u
IGN1cnJlbnQgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgdGhlaXIgbmVlZHMuIElmIHRoZSBidXNpbmVzcyBjb21t
dW5pdHkgd2FudHMgdG8gZW5nYWdlIGluIG5ldyBhbmQgcHJvZHVjdGl2ZSB3YXlzLCB0aGUgc29v
bmVyIGl0IGRvZXMgdGhlIGJldHRlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.