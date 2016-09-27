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With approval from the judge, or how Akron aims to reduce the cost of its massive sewer overhaul

By the Beacon Journal editorial board

Published: September 27, 2016 - 06:02 PM

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