Erwin Chemerinsky: Sale of the presidency

PHA+TG9zIEFuZ2VsZXM6IFdoZW4gdGhlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyB2
aW9sYXRlcyB0aGUgQ29uc3RpdHV0aW9uIHRoZXJlIG11c3QgYmUgYSB3YXkgZm9yIGEgZmVkZXJh
bCBjb3VydCB0byBoZWFyIHRoZSBjYXNlIGFuZCBwcm92aWRlIGEgcmVtZWR5LiBUaHJlZSBkaWZm
ZXJlbnQgbGF3c3VpdHMgaGF2ZSBiZWVuIGZpbGVkIGFnYWluc3QgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIGNs
YWltaW5nIHRoYXQgaGUgaXMgdmlvbGF0aW5nIHRoZSBlbW9sdW1lbnRzIGNsYXVzZXMgb2YgdGhl
IENvbnN0aXR1dGlvbiBieSByZWNlaXZpbmcgdW5sYXdmdWwgcGF5bWVudHMgb3Igb3RoZXIgYmVu
ZWZpdHMgZnJvbSBmb3JlaWduIGdvdmVybm1lbnRzIGFuZCBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVz
LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHBvc2l0aW9uIGlzIHRoYXQgdGhlIGZlZGVyYWwgY291cnRz
IGNhbiBoZWFyIG5vbmUgb2YgdGhlc2Ugc3VpdHMgYmVjYXVzZSBubyBvbmUgaGFzICYjODIyMDtz
dGFuZGluZyYjODIyMTsgdG8gc3VlIGhpbSBmb3IgdGhlc2UgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgdmlvbGF0
aW9ucy4gQnV0IHRoYXQgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgcmlnaHQ6IEl0IGNhbm5vdCBiZSB0aGF0IHRo
ZSBwcmVzaWRlbnQgY2FuIHZpb2xhdGUgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiB3aXRoIGltcHVuaXR5IGFu
ZCBubyBjb3VydCBoYXMgdGhlIGF1dGhvcml0eSB0byBob2xkIGhpbSBhY2NvdW50YWJsZS48L3A+
PHA+QXJ0aWNsZSBJLCBTZWN0aW9uIElYIG9mIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gcHJldmVudHMgYW55
IHBlcnNvbiBob2xkaW5nIGEgZmVkZXJhbCBvZmZpY2UgZnJvbSByZWNlaXZpbmcgYSAmIzgyMjA7
cHJlc2VudCYjODIyMTsgb3IgJiM4MjIwO2Vtb2x1bWVudCAuLi4gb2YgYW55IGtpbmQgd2hhdGV2
ZXImIzgyMjE7IGZyb20gYSBmb3JlaWduIHN0YXRlLiBUaGlzIHdhcyBtZWFudCB0byBsaW1pdCBm
b3JlaWduIGluZmx1ZW5jZSBpbiB0aGUgVS5TLiBieSBicm9hZGx5IGZvcmJpZGRpbmcgZWxlY3Rl
ZCBvciBhcHBvaW50ZWQgb2ZmaWNpYWxzIGZyb20gYmVpbmcgb2JsaWdhdGVkIHRvIGFub3RoZXIg
Z292ZXJubWVudC48L3A+PHA+VHJ1bXAsIGJlY2F1c2UgaGUgaGFzbiYjODIxNzt0IHJlbW92ZWQg
aGltc2VsZiBmcm9tIGhpcyBidXNpbmVzcyBlbXBpcmUsIGlzIGNvbnN0YW50bHkgb24gdGhlIHJl
Y2VpdmluZyBlbmQgb2YgYmVuZWZpdHMgZnJvbSBmb3JlaWduIHN0YXRlcy4gQW1vbmcgdGhlIG1v
c3Qgbm90YWJsZSBleGFtcGxlczogVHJ1bXAgaGFzIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgcmVnaXN0ZXJlZCBv
ciBwcm92aXNpb25hbGx5IGFwcHJvdmVkIHRyYWRlbWFya3MgaW4gQ2hpbmEsIGluY2x1ZGluZyBz
aXggdGhhdCB3ZXJlIHJlcXVlc3RlZCBhIHllYXIgYWdvIGFuZCBnYWluZWQgcHJlbGltaW5hcnkg
YXBwcm92YWwgdGhpcyBtb250aCwgYW5kIGhpcyBob3RlbHMgYW5kIHJlc3RhdXJhbnRzIGFyZSBi
ZWluZyBib29rZWQgYnkgZm9yZWlnbiByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgd2hvc2UgZ292ZXJubWVudHMg
Zm9vdCB0aGUgYmlsbC48L3A+PHA+VGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiBhbHNvIGxpbWl0cyB0aGUgcHJl
c2lkZW50JiM4MjE3O3MgYWJpbGl0eSB0byBlbnJpY2ggaGltc2VsZiBkb21lc3RpY2FsbHkuIEFy
dGljbGUgSUksIFNlY3Rpb24gSSBzYXlzIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgJiM4MjIwO3NoYWxsIG5vdCBy
ZWNlaXZlIC4uLiBhbnkgb3RoZXIgZW1vbHVtZW50IGZyb20gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMmIzgy
MjE7IGV4Y2VwdCB0aGUgc2FsYXJ5IHBhaWQgZm9yIHNlcnZpbmcgaW4gdGhlIG9mZmljZS4gQnV0
IFRydW1wIGlzIGNvbnN0YW50bHkgcmVjZWl2aW5nIHN1Y2ggZW1vbHVtZW50cyBiZWNhdXNlIHRo
ZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgbGVhc2VzIHByb3BlcnR5IGluIHNvbWUgb2YgaGlzIGJ1aWxk
aW5ncy48L3A+PHA+SSBhbSBjby1jb3Vuc2VsIGZvciB0aGUgZW1vbHVtZW50cyBzdWl0IGZpbGVk
IGJ5IHRoZSBwdWJsaWMgaW50ZXJlc3QgZ3JvdXAgQ2l0aXplbnMgZm9yIFJlc3BvbnNpYmlsaXR5
IGFuZCBFdGhpY3MgaW4gV2FzaGluZ3Rvbi4gVGhlIHBsYWludGlmZnMgbm93IGFsc28gaW5jbHVk
ZSBhbiBhc3NvY2lhdGlvbiBvZiByZXN0YXVyYW50cyB0aGF0IGNhbiBzaG93IHRoZXkgaGF2ZSBi
ZWVuIGh1cnQgYnkgZm9yZWlnbiBnb3Zlcm5tZW50cyBjaG9vc2luZyB0byB1c2UgVHJ1bXAgZmFj
aWxpdGllcy4gTWFyeWxhbmQgYW5kIHRoZSBEaXN0cmljdCBvZiBDb2x1bWJpYSBoYXZlIGFsc28g
ZmlsZWQgc3VpdCwgYWxsZWdpbmcgdGhhdCBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZWlyIGp1cmlzZGljdGlv
bnMgYXJlIGh1cnQgYnkgc3VjaCBjb25zdGl0dXRpb25hbCB2aW9sYXRpb25zLCBhbmQgc28gaGF2
ZSBtb3JlIHRoYW4gMjAwIG1lbWJlcnMgb2YgQ29uZ3Jlc3MuIFRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gc2F5
cyB0aGF0IGVtb2x1bWVudHMgZnJvbSBmb3JlaWduIGdvdmVybm1lbnRzIG1heSBub3QgYmUgcmVj
ZWl2ZWQgJiM4MjIwO3dpdGhvdXQgdGhlIGNvbnNlbnQgb2YgdGhlIENvbmdyZXNzLiYjODIyMTsg
QmVjYXVzZSBDb25ncmVzcyBoYXMgbm90IGdpdmVuIGl0cyBhcHByb3ZhbCBmb3IgdGhlIG1vbmV5
IGZsb3dpbmcgaW50byB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYnVzaW5lc3MgaW50ZXJlc3RzLCB0
aGUgbGF0dGVyIHN1aXQgc2Vla3MgdG8gcHJldmVudCB0aGF0IGZsb3cgdW50aWwgYW5kIHVubGVz
cyBpdCBjb25zZW50cy48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHBvc2l0aW9uIGlzIHRo
YXQgbm9uZSBvZiB0aGVzZSBwbGFpbnRpZmZzIGZpdHMgdGhlIGxlZ2FsIGNyaXRlcmlhIG9mICYj
ODIyMDtzdGFuZGluZyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyB0aGF0IGlzLCB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGNs
YWltIHRvIGhhdmUgYmVlbiBwZXJzb25hbGx5IGluanVyZWQgc28gdGhleSBjYW5ub3Qgc3VlLiBC
dXQgaXQgaXMgaGFyZCB0byBpbWFnaW5lIHdobyB3b3VsZCBoYXZlIHN0YW5kaW5nIGlmIG5vdCB0
aGVzZSBwbGFpbnRpZmZzLiBBY2NlcHRpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhcmd1bWVudCB3b3VsZCBl
ZmZlY3RpdmVseSBtZWFuIHRoYXQgbm8gb25lIHdvdWxkIGV2ZXIgYmUgYWJsZSB0byBzdWUgb3Zl
ciB2aW9sYXRpb25zIG9mIHRoZSBlbW9sdW1lbnRzIGNsYXVzZXMuPC9wPjxwPkxvbmcgYWdvLCBp
biBNYXJidXJ5IHYuIE1hZGlzb24sIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IGV4cGxhaW5lZCB0aGF0IHRo
ZSBDb25zdGl0dXRpb24gZXhpc3RzIHRvIGxpbWl0IHRoZSBhY3Rpb25zIG9mIHRoZSBnb3Zlcm5t
ZW50IGFuZCBnb3Zlcm5tZW50IG9mZmljZXJzLCBhbmQgdGhlc2UgbGltaXRzIGFyZSBtZWFuaW5n
bGVzcyBpZiB0aGV5IGNhbm5vdCBiZSBlbmZvcmNlZC4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhc3NlcnRpb24g
dGhhdCBubyBvbmUgY2FuIHN1ZSBoaW0gYmFzZWQgb24gdGhlIGVtb2x1bWVudHMgY2xhdXNlcyB3
b3VsZCByZW5kZXIgdGhlc2UgcHJvdmlzaW9ucyBtZWFuaW5nbGVzcy48L3A+PHA+Tm9yIGlzIGl0
IHN1ZmZpY2llbnQgdG8gc2F5IHRoYXQgQ29uZ3Jlc3MsIHJhdGhlciB0aGFuIHRoZSBjb3VydHMs
IHNob3VsZCBlbmZvcmNlIHRoZXNlIHByb3Zpc2lvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBwb2ludCBvZiB0aGUg
c3VpdCBieSBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGlzIHRvIGVzdGFibGlzaCB0aGF0IHRoZXkgc2hv
dWxkIG5vdCBoYXZlIHRvIGFjdCB0byBwcm9oaWJpdCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGZyb20gZ2V0dGlu
ZyBiZW5lZml0cywgYnV0IHRoYXQgdGhlaXIgYXBwcm92YWwsIHdoaWNoIGhhcyBub3QgYmVlbiBn
aXZlbiwgaXMgd2hhdCBpcyByZXF1aXJlZCB0byBmdWxmaWxsIHRoZWlyIG92ZXJzaWdodCByb2xl
IGluIEFydGljbGUgSUksIFNlY3Rpb24gSS4gT2YgY291cnNlLCBldmVuIGlmIHRoZXNlIHBsYWlu
dGlmZnMgYXJlIHJpZ2h0LCB3aXRoIFJlcHVibGljYW5zIGluIHBvd2VyIGluIGJvdGggdGhlIEhv
dXNlIGFuZCBTZW5hdGUsIGl0IGlzIGRvdWJ0ZnVsIHdoZXRoZXIgQ29uZ3Jlc3Mgd291bGQgc3Rh
bmQgaW4gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHdheS4gQ29uc3RpdHV0aW9uYWwgdmlvbGF0aW9u
cyBzaG91bGQgbm90IGJlIHRvbGVyYXRlZCBqdXN0IGJlY2F1c2UgdGhlIGVsZWN0ZWQgYnJhbmNo
ZXMgb2YgZ292ZXJubWVudCBhZ3JlZSB0byB0aGVtLjwvcD48cD5Nb3Jlb3ZlciwgYmV5b25kIENv
bmdyZXNzJiM4MjE3OyBhcHByb3ZhbCBvciBkaXNhcHByb3ZhbCwgaXQgaXMgbm90IGNsZWFyIHdo
YXQgdGhlIGVsZWN0ZWQgYnJhbmNoZXMgY291bGQgZG8gaWYgYSBwcmVzaWRlbnQgcGVyc2lzdHMg
aW4gcmVjZWl2aW5nIG91dC1vZi1ib3VuZHMgcGF5bWVudHMsIHNob3J0IG9mIGltcGVhY2htZW50
LiBJdCBjYW5ub3QgYmUgdGhhdCBzdWNoIGFuIGV4dHJlbWUgbWVhc3VyZSBpcyB0aGUgb25seSB3
YXkgdG8gZW5mb3JjZSB0aGUgbGF3LjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYXJndW1l
bnQgYWJvdXQgc3RhbmRpbmcgc2hvdWxkIG5vdCBwcmV2YWlsLiBDaXRpemVucyBmb3IgUmVzcG9u
c2liaWxpdHkgYW5kIEV0aGljcyBpbiBXYXNoaW5ndG9uIGhhcyBoYWQgdG8gZGl2ZXJ0IGl0cyBy
ZXNvdXJjZXMgYW5kIGVmZm9ydHMgdG8gY29tYmF0IHRoZXNlIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHZpb2xh
dGlvbnMsIGFuIGluanVyeSB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBoYXMgcmVjb2duaXplZCBhcyBzdWZm
aWNpZW50IGluIG90aGVyIGNhc2VzLiBUaGUgbGF3c3VpdHMgaW52b2x2aW5nIHJlc3RhdXJhbnRz
IGFuZCBob3RlbHMgZG9jdW1lbnQgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgbG9zdCBidXNpbmVzcyB0byBUcnVt
cCBwcm9wZXJ0aWVzLCB3aGljaCBhbHNvIGh1cnRzIHRoZSBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgZ292ZXJu
bWVudHMgd2hlcmUgdGhleSBhcmUgbG9jYXRlZC4gTWVtYmVycyBvZiBDb25ncmVzcyBoYXZlIGhh
ZCB0aGVpciBwb3dlciBudWxsaWZpZWQuPC9wPjxwPkFsbCB0b28gb2Z0ZW4gaW4gcmVjZW50IHll
YXJzLCB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBoYXMgY2xvc2VkIHRoZSBmZWRlcmFsIGNvdXJ0cyB0byBp
bmp1cmVkIGluZGl2aWR1YWxzIGJ5IHJlc3RyaWN0aW5nIHRoZSBkZWZpbml0aW9uIG9mIHdobyBo
YXMgc3RhbmRpbmcgdG8gc3VlLiBOb3csIG1vcmUgdGhhbiBldmVyLCBpdCBpcyBpbXBlcmF0aXZl
IHRoYXQgdGhlIGZlZGVyYWwgY291cnRzIGJlIGF2YWlsYWJsZSB0byBlbmZvcmNlIHRoZSBDb25z
dGl0dXRpb24uIFdoYXQgaXMgYXQgc3Rha2UgaXMgdGhlIGNlbnRyYWwgdGVuZXQgb2Ygb3VyIGRl
bW9jcmFjeTogTm8gb25lLCBub3QgZXZlbiB0aGUgcHJlc2lkZW50LCBpcyBhYm92ZSB0aGUgbGF3
LjwvcD48cD5DaGVtZXJpbnNreSBpcyBkZWFuIG9mIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3Ju
aWEgYXQgSXJ2aW5lIGxhdyBzY2hvb2wuIEhpcyBsYXRlc3QgYm9vayBpcyA8ZW0+Q2xvc2luZyB0
aGUgQ291cnRob3VzZSBEb29yOiBIb3cgWW91ciBDb25zdGl0dXRpb25hbCBSaWdodHMgQmVjYW1l
IFVuZW5mb3JjZWFibGU8L2VtPi4gSGUgd3JvdGUgdGhpcyBmb3IgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIFRp
bWVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.