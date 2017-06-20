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Eugene Robinson: Cosby, the crumbling of an icon

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: June 20, 2017 - 06:03 PM
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Bill Cosby exits the Montgomery County Courthouse after a mistrial in his sexual assault case in Norristown, Pa., Saturday. Cosby's trial ended without a verdict after jurors failed to reach a unanimous decision. (AP Photo/Matt Rourke)


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