Eugene Robinson: Cosby, the crumbling of an icon

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIGZpbmFsIGNoYXB0ZXIgb2YgQmlsbCBDb3NieSYjODIxNztzIHB1
YmxpYyBsaWZlIGlzIGZhciBmcm9tIHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBzcGVjdGFjbGUgd2UgYXJl
IHdpdG5lc3NpbmcsIGJ1dCBpdCBtYXkgYmUgdGhlIHNhZGRlc3QuPC9wPjxwPkNvc2J5JiM4MjE3
O3MgdHJpYWwgaW4gUGVubnN5bHZhbmlhIG9uIHJhcGUgY2hhcmdlcyBlbmRlZCB3aXRoIGEgaHVu
ZyBqdXJ5IFNhdHVyZGF5LCB3aGljaCBtZWFucyBpdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZW5kIGF0IGFsbCAm
IzgyMTI7IHByb3NlY3V0b3JzIGFubm91bmNlZCBpbW1lZGlhdGVseSB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCB0
cnkgaGltIGFnYWluLiBJIGZ1bGx5IHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCBkZWNpc2lvbi4gVGhpcyBtYXkg
YmUgdGhlIG9ubHkgY2hhbmNlLCBpbiBhIGNyaW1pbmFsIGNvdXJ0LCB0byBob2xkIHRoZSA3OS15
ZWFyLW9sZCBDb3NieSBhY2NvdW50YWJsZSBmb3IgZG96ZW5zIG9mIGFsbGVnZWQgc2V4dWFsIGFz
c2F1bHRzLiBIaXMgYWNjdXNlcnMgZGVzZXJ2ZSBhIHZlcmRpY3QuPC9wPjxwPkFuZCB0aGVyZSBh
cmUgc28gbWFueSBhY2N1c2VycyAmIzgyMTI7IGF0IGxlYXN0IDYwLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IG1vc3QgcmVsaWFibGUgY291bnQgSSBjYW4gZmluZC48L3A+PHA+SSBjb25mZXNzIHRoYXQgSSYj
ODIxNzt2ZSB3YXRjaGVkIHRoZSBjcnVtYmxpbmcgb2YgQ29zYnkmIzgyMTc7cyBpY29uaWMgcGVy
c29uYSBtb3N0bHkgd2l0aCBwZXJpcGhlcmFsIHZpc2lvbiwgZ2xhbmNpbmcgYW5kIHRoZW4gcXVp
Y2tseSB0dXJuaW5nIGF3YXkuIEkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCB3YW50ZWQgdG8gZGVsdmUgdG9vIGRl
ZXBseSBpbnRvIHRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBvciBldmVuIGNsb3NlbHkgZm9sbG93IHRoZSB0cmlh
bC4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBkZWFsIHdpdGggdGhlIGZhY3QgdGhhdCBhIG1hbiBJ
IGFkbWlyZWQgc28gbXVjaCB3YXMgYWNjdXNlZCBieSBkb3plbnMgb2Ygd29tZW4gb2YgYmVpbmcg
YSBzZXJpYWwgc2V4dWFsIHByZWRhdG9yLjwvcD48cD5JdCBpcyBoYXJkIHRvIG92ZXJzdGF0ZSBD
b3NieSYjODIxNztzIGN1bHR1cmFsIGltcG9ydGFuY2UuIEkgZG91YnQgdGhlcmUgYXJlIG1hbnkg
QWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgb2YgYSBjZXJ0YWluIGFnZSB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3QgcmVtZW1i
ZXIgaG93IHRocmlsbGluZyBpdCB3YXMgd2hlbiBJIFNweSBkZWJ1dGVkIG9uIE5CQyBpbiAxOTY1
LiBDb3NieSwgYSBibGFjayBtYW4sIGNvLXN0YXJyZWQgYW5kIHNoYXJlZCBlcXVhbCBiaWxsaW5n
IHdpdGggUm9iZXJ0IEN1bHAgaW4gYSBzZXJpZXMgd2hvc2UgaW1wcm9iYWJsZSBwcmVtaXNlICYj
ODIxMjsgdGhlIHRlbm5pcyBjaXJjdWl0IGFzIGEgc2V0dGluZyBmb3IgZXNwaW9uYWdlICYjODIx
MjsgZGlkIG5vdCBkZXRyYWN0IGZyb20gdGhlIHNob3cmIzgyMTc7cyBzb2NpYWwgaW1wYWN0Ljwv
cD48cD5JdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyIHRoYXQgQ3VscCBwbGF5ZWQgdGhlIHRlbm5pcyBw
cm8gYW5kIENvc2J5IHBsYXllZCBoaXMgdHJhaW5lci4gQ29zYnkmIzgyMTc7cyBjaGFyYWN0ZXIg
d2FzIGFuIGVxdWFsIHBhcnRuZXIgaW4gdGhlIGR1byYjODIxNztzIGV4cGxvaXRzOyBoZSB3YXMg
c21hcnRlciwganVzdCBhcyBicmF2ZSwgYW5kIHBvc3Nlc3NlZCBvZiBncmVhdCBkaWduaXR5LiBD
dWxwIGFsd2F5cyBnb3QgdGhlIGdpcmwsIGJ1dCBpdCB3YXMgYmV5b25kIHRoZSByZWFsbSBvZiBw
b3NzaWJpbGl0eSB0aGF0IENvc2J5IHdvdWxkIGhhdmUgb24tc2NyZWVuIHJlbGF0aW9uc2hpcHMg
d2l0aCB3aGl0ZSB3b21lbi4gVGhlIGZpbG0gR3Vlc3MgV2hvJiM4MjE3O3MgQ29taW5nIHRvIERp
bm5lciwgc3RhcnJpbmcgU2lkbmV5IFBvaXRpZXIsIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGNoYWxsZW5nZSB0
aGF0IHRhYm9vIGZvciBhbm90aGVyIGNvdXBsZSBvZiB5ZWFycy48L3A+PHA+Q29zYnkgd2FzIGFs
c28ga25vd24gaW4gbXkgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgaG91c2Vob2xkIGFzIHRoZSBncmVhdGVzdCBz
dGFuZC11cCBjb21lZGlhbiBvZiBoaXMgdGltZS4gVW5saWtlIG90aGVyIHRvcCBibGFjayBjb21p
Y3MsIHN1Y2ggYXMgUmVkZCBGb3h4IGFuZCBNb21zIE1hYmxleSwgQ29zYnkgbmV2ZXIgd29ya2Vk
IGJsdWUgYW5kIG5ldmVyIHNwb2tlIGluIHN0ZXJlb3R5cGljYWwgZGlhbGVjdC4gSGUgd2FzIGZ1
bm55IGluIGEgY2lyY3Vtc3BlY3QsIHJlc3BlY3RhYmxlIHdheS4gUGFyZW50cyBjb3VsZCBsZXQg
dGhlIGNoaWxkcmVuIGxpc3Rlbi48L3A+PHA+RmFzdC1mb3J3YXJkIHRvIDE5ODQgYW5kIFRoZSBD
b3NieSBTaG93LiBUaGlzIHRpbWUsIENvc2J5JiM4MjE3O3MgaW5mbHVlbmNlIG9uIHRoZSBjdWx0
dXJlIHdhcyBldmVuIGdyZWF0ZXIuIEluIGl0cyBwb3J0cmF5YWwgb2YgYW4gdXBwZXItbWlkZGxl
LWNsYXNzIGJsYWNrIGZhbWlseSwgdGhlIHNob3cgd2FzIHVwbGlmdGluZyBhbmQgYXNwaXJhdGlv
bmFsICYjODIxMjsgbm90IGp1c3QgZm9yIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW5zIGJ1dCBmb3IgdGhlIHdo
b2xlIGNvdW50cnkuIEluIHJldHJvc3BlY3QsIHRoZSBzaG93IGdhdmUgYSBmYWxzZSBpbXByZXNz
aW9uIG9mIGhvdyBmYXIgd2UgaGFkIGNvbWUgaW4gYnJpZGdpbmcgdGhlIHJhY2lhbCBkaXZpZGUu
IEkgYmVsaWV2ZSB0aGF0IGZhaWxpbmcgd2FzIG91dHdlaWdoZWQgYnkgdGhlIGZhY3QgdGhhdCB0
aGUgc2hvdyBuZXZlciBhbGxvd2VkIHdoaXRlIEFtZXJpY2FucyB0byBzZWUgdGhlIEh1eHRhYmxl
cyBhcyAmIzgyMjA7dGhlbS4mIzgyMjE7IFRoZXkgY291bGQgb25seSBiZSBzZWVuIGFzICYjODIy
MDt1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkkmIzgyMTc7dmUgbWV0IENvc2J5IGEgY291cGxlIG9mIHRpbWVz
LiBPbmNlIHdhcyBhIGNoYW5jZSBlbmNvdW50ZXIsIHNpeCBvciBzZXZlbiB5ZWFycyBhZ28sIGF0
IGEgZmFuY3kgcmVzdGF1cmFudCBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBXZSBlbmRlZCB1cCBoYXZpbmcgYSBs
b25nIGFuZCBwbGVhc2FudCBjb252ZXJzYXRpb24sIG1vc3RseSBhYm91dCBlZHVjYXRpb24sIHdo
aWNoIGhhcyBiZWVuIGhpcyBncmVhdCBwdWJsaWMgcGFzc2lvbi4gVGhlIHNlY29uZCB3YXMgaW4g
MjAxNCAmIzgyMTI7IGEgZmV3IHdlZWtzIGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3QgcmFwZSBhbmQgc2V4dWFs
IGFzc2F1bHQgYWNjdXNhdGlvbnMgYmVjYW1lIHB1YmxpYyAmIzgyMTI7IHdoZW4gSSBlbWNlZWQg
YSBmdW5kcmFpc2luZyBnYWxhIGZvciBDbGFmbGluIFVuaXZlcnNpdHksIGEgaGlzdG9yaWNhbGx5
IGJsYWNrIGNvbGxlZ2UgaW4gbXkgaG9tZXRvd24uIENvc2J5IHdhcyB0aGUgaGVhZGxpbmVyLjwv
cD48cD5IZSB3YXMgb2J2aW91c2x5IGluZmlybSwgaGlzIHZpc2lvbiBzbyBpbXBhaXJlZCB0aGF0
IGhlIGhhZCBhIHlvdW5nIG1hbiB3aXRoIGhpbSB0byBoZWxwIGhpbSBuYXZpZ2F0ZS4gSGUgcGVy
Zm9ybWVkIGhpcyBzdGFuZC11cCByb3V0aW5lIGZyb20gYSBjaGFpci4gVGhpcyB3YXMgbG9uZyBh
ZnRlciBoZSBoYWQgbG9zdCB0b3VjaCB3aXRoIHRoZSBibGFjayBBbWVyaWNhbiB6ZWl0Z2Vpc3Qg
YnkgcmFpbGluZyBhZ2FpbnN0IHNhZ2d5IGplYW5zIGFuZCBwcmVhY2hpbmcgYXMgaWYgaGUgaGFk
IGludmVudGVkIHRoZSBjb25jZXB0IG9mIHBlcnNvbmFsIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LiBTbyB0aGVy
ZSB3YXMgc2tlcHRpY2lzbSBpbiB0aGUgYXVkaWVuY2UgJiM4MjEyOyBhbmQsIHdpdGggYSBtYWdp
Y2FsIHBlcmZvcm1hbmNlLCBoZSB0b3RhbGx5IGRpc3BlbGxlZCBpdC4gSSBjYW1lIGF3YXkgbWFy
dmVsaW5nIGF0IGhpcyB0YWxlbnQuPC9wPjxwPkkgd3JpdGUgYWxsIG9mIHRoaXMgbm90IHRvIGV4
Y3VzZSBDb3NieSYjODIxNztzIGFsbGVnZWQgY3JpbWVzLCBidXQgdG8gZXhwbGFpbiB3aHkgSSBh
bSBzbyBjb25mbGljdGVkLiBEaWQgaGUsIGluIGZhY3QsIGRydWcgYW5kIHNleHVhbGx5IGFzc2F1
bHQsIEFuZHJlYSBDb25zdGFuZCBpbiAyMDA0PyBUaGUganVyb3JzLCB3aG8gY291bGQgbm90IHJl
YWNoIGEgdmVyZGljdCwgaGVhcmQgdGVzdGltb255IGZyb20gb25seSBvbmUgb2YgdGhlIG90aGVy
IHdvbWVuIHdobyBoYXZlIGFjY3VzZWQgaGltIG9mIHNpbWlsYXIgZGVlZHMuIEkgY2FuJiM4MjE3
O3QgaGVscCB0aGlua2luZyB0aGUgb3V0Y29tZSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZGlmZmVyZW50IGlm
LCBzYXksIGEgZG96ZW4gb3RoZXIgYWNjdXNlcnMgaGFkIHRvbGQgdGhlaXIgc3Rvcmllcy48L3A+
PHA+QWZ0ZXIgdGhlIG1pc3RyaWFsIHdhcyBkZWNsYXJlZCwgQ29zYnkmIzgyMTc7cyBwdWJsaWNp
c3QgcHJvY2xhaW1lZCB0aGF0ICYjODIyMDtNci4gQ29zYnkmIzgyMTc7cyBwb3dlciBpcyBiYWNr
ISYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhIGJvYXN0IHRoYXQgd2FzIGFic3VyZCBhbmQgb2JzY2VuZS4gQ29z
YnkmIzgyMTc7cyBncmVhdG5lc3MgY2FtZSBpbiB0aGUgd2F5IHBlb3BsZSBjb3VsZCBsb29rIGF0
IGhpbSBhbmQsIGluIGhpcyByZWZsZWN0aW9uLCBzZWUgdGhlbXNlbHZlcyBhbmQgdGhlIG5hdGlv
biBpbiBhIGJldHRlciBsaWdodC4gVGhhdCBwb3dlciBpcyBmb3JldmVyIGdvbmUuPC9wPjxwPlJv
Ymluc29uIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IGNvbHVtbmlzdC4gSGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV1Z2VuZXJvYmluc29uQHdhc2hwb3N0LmNvbSI+ZXVnZW5lcm9i
aW5zb25Ad2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.