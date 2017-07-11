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Eugene Robinson: Donald Jr. now needs an attorney

By Eugene Robinson
Washington Post Writers Group

Published: July 11, 2017 - 07:46 PM
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Letters to the editor: July 12 — Free press is vital to democracy and politicians act like bickering children

Over the Fourth of July weekend we were treated to yet more attacks on the news media by the president. Additionally, the governor of New Jersey, after being caught on a beach closed to the public because of a state budget impasse, responded by mocking the press. It seems that the politicians most critical of the media are those found to be abusing power and exhibiting inappropriate behavior.

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