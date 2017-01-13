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Eugene Robinson: How the Obamas changed the nation

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: January 13, 2017 - 10:05 PM
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U.S. President Barack Obama, first lady Michelle, top, and their daughters, Malia Obama, bottom, and Sasha, exit Air Force One upon their arrival at Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Friday, Dec. 16, 2016, in Honolulu, Hawaii, for their annual family vacation on the island of Oahu. (AP Photo/Marco Garcia)


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