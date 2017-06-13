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Eugene Robinson: Kansas cuts taxes, and then raises them

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: June 13, 2017 - 06:48 PM
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Kansas Gov. Sam Brownback comments during a news conference about the Legislature's override of his veto of a bill increasing income taxes to fix the state budget, June 7 at the Statehouse in Topeka, Kan. Many Kansas legislators see their work toward complying with a state Supreme Court mandate on public school funding as unfinished. Brownback has until June 19 to act on the school funding bill and he and his aides havent hinted at his plans. (AP Photo/John Hanna)


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