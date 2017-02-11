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Eugene Robinson: Republicans abandon their outrage

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: February 11, 2017 - 08:05 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. listens during a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday after the Senate confirmed Betsy DeVos as education secretary. DeVos was approved by the narrowest of margins, with Vice President Mike Pence breaking a 50-50 tie in a historic vote. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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Eugene Robinson: Republicans abandon their outrage

WASHINGTON: Imagine how Republicans would have reacted if former president Obama had attacked a retailer for dropping his daughter’s product line. Or asked senators to confirm a Cabinet pick who said guns are needed in schools to defend against grizzly bears. Or tried to undermine the independence of the federal judiciary. Or equated the United States’ moral standing with that of Vladimir Putin’s Russia.

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