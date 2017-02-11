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Eugene Robinson: Republicans abandon their outrage

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: February 11, 2017 - 08:05 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. listens during a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday after the Senate confirmed Betsy DeVos as education secretary. DeVos was approved by the narrowest of margins, with Vice President Mike Pence breaking a 50-50 tie in a historic vote. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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