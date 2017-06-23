Eugene Robinson: Take from the poor and give to the rich

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlICYjODIyMDtoZWFsdGggY2FyZSBiaWxsJiM4MjIxOyB0aGF0IFJl
cHVibGljYW5zIGFyZSB0cnlpbmcgdG8gcGFzcyBpbiB0aGUgU2VuYXRlLCBsaWtlIHRoZSBvbmUg
YXBwcm92ZWQgYnkgdGhlIEdPUCBtYWpvcml0eSBpbiB0aGUgSG91c2UsIGlzbiYjODIxNzt0IHJl
YWxseSBhYm91dCBoZWFsdGggY2FyZSBhdCBhbGwuIEl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGZpcnN0IHN0ZXAg
aW4gYSBtYXNzaXZlIHJlZGlzdHJpYnV0aW9uIG9mIHdlYWx0aCBmcm9tIHN0cnVnZ2xpbmcgd2Fn
ZS1lYXJuZXJzIHRvIHRoZSByaWNoICYjODIxMjsgYSB0aGVmdCBvZiBoaXN0b3JpYyBwcm9wb3J0
aW9ucy48L3A+PHA+SXMgdGhlIFNlbmF0ZSB2ZXJzaW9uIGxlc3MgJiM4MjIwO21lYW4mIzgyMjE7
IHRoYW4gdGhlIEhvdXNlIGJpbGwsIHRvIHVzZSBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZXNj
cmlwdGlvbiBvZiB0aGF0IGVhcmxpZXIgZWZmb3J0PyBOb3QgcmVhbGx5LiBEb2VzIHRoZSBuZXcg
YmlsbCBoYXZlIHRoZSAmIzgyMjA7aGVhcnQmIzgyMjE7IHRoYXQgVHJ1bXAgZGVtYW5kZWQ/IE5v
LCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0LiBUaGUgZGV2aWwgaXMgbm90IGluIHRoZSBkZXRhaWxzLCBpdCYj
ODIxNztzIGluIHRoZSBiaWcgcGljdHVyZS48L3A+PHA+RnVuZGFtZW50YWxseSwgd2hhdCBSZXB1
YmxpY2FucyBpbiBib3RoIGNoYW1iZXJzIHdhbnQgdG8gZG8gaXMgY3V0IG5lYXJseSAkMSB0cmls
bGlvbiBvdmVyIHRoZSBuZXh0IGRlY2FkZSBmcm9tIHRoZSBNZWRpY2FpZCBwcm9ncmFtLCB3aGlj
aCBwcmVzZW50bHkgc2VydmVzIGFsbW9zdCA3MCBtaWxsaW9uIHBlb3BsZS4gTWVkaWNhaWQgcHJv
dmlkZXMgaGVhbHRoIGNhcmUgbm90IGp1c3QgZm9yIHRoZSBpbmRpZ2VudCBhbmQgZGlzYWJsZWQg
YnV0IGFsc28gZm9yIHRoZSB3b3JraW5nIHBvb3IgJiM4MjEyOyBsb3ctd2FnZSBlbXBsb3llZXMg
d2hvIGNhbm5vdCBhZmZvcmQgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSwgZXZlbiB0aGUgcGxhbnMgb2ZmZXJl
ZCB0aHJvdWdoIHRoZWlyIGpvYnMuPC9wPjxwPkFkZGl0aW9uYWxseSwgYWJvdXQgMjAgcGVyY2Vu
dCBvZiBNZWRpY2FpZCBzcGVuZGluZyBnb2VzIHRvIHByb3ZpZGUgbnVyc2luZyBob21lIGNhcmUs
IGluY2x1ZGluZyBmb3IgbWlkZGxlLWNsYXNzIHNlbmlvcnMgd2hvc2Ugc2F2aW5ncyBoYXZlIGJl
ZW4gZXhoYXVzdGVkICYjODIxMjsgYSBzaXR1YXRpb24gYWxtb3N0IGFueSBvZiB1cyBtaWdodCBj
b25mcm9udC4gUm91Z2hseSB0d28tdGhpcmRzIG9mIHRob3NlIGluIG51cnNpbmcgaG9tZXMgaGF2
ZSB0aGVpciBjYXJlIHBhaWQgYnkgTWVkaWNhaWQuPC9wPjxwPldoeSB3b3VsZCBSZXB1YmxpY2Fu
cyB3YW50IHRvIHNsYXNoIHRoaXMgdml0YWwgcHJvZ3JhbSBzbyBzZXZlcmVseT8gWW91IHdpbGwg
aGVhciBhIGxvdCBvZiBzZWxmLXJpZ2h0ZW91cyBodWZmaW5nIGFuZCBwdWZmaW5nIGFib3V0IHRo
ZSBuZWVkIGZvciBlbnRpdGxlbWVudCByZWZvcm0sIGJ1dCB0aGUgR09QJiM4MjE3O3MgaW50ZW50
aW9uIGlzIG5vdCB0byB1c2UgdGhlIHNhdmluZ3MgdG8gcGF5IGRvd24gdGhlIG5hdGlvbmFsIGRl
YnQuIEluc3RlYWQsIHNsYXNoaW5nIE1lZGljYWlkIHNwZW5kaW5nIGNyZWF0ZXMgZmlzY2FsIGhl
YWRyb29tIGZvciB3aGF0IGlzIGV1cGhlbWlzdGljYWxseSBiZWluZyBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3Rh
eCByZWZvcm0mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgYSBzb29uLXRvLWNvbWUgcGFja2FnZSBvZiBodWdlIHRh
eCBjdXRzIGZhdm9yaW5nIHRoZSB3ZWFsdGh5LjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGJhc2lj
IGVxdWF0aW9uIGluIGJvdGggdGhlIEhvdXNlIGFuZCBTZW5hdGUgYmlsbHM6IE1lZGljYWlkIGZv
ciB0YXggY3V0cy4gQm90aCBiaWxscyBzdGFydCB3aXRoIHZhcmlvdXMgb2YgdGhlIHRheGVzIGlt
cG9zZWQgYnkgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3QsIGJ1dCB0aG9zZSBhcmUgbWVyZSBhcHBl
dGl6ZXJzLiBUaGUgbWFpbiBjb3Vyc2UgaXMgaW50ZW5kZWQgdG8gYmUgYmlnIGN1dHMgaW4gaW5k
aXZpZHVhbCBhbmQgY29ycG9yYXRlIHRheCByYXRlcyB0aGF0IHdvdWxkIGJlbmVmaXQgdGhlIHJp
Y2guPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIG5vIG90aGVyIHBvaW50IHRvIHRoaXMgd2hvbGUgZXhlcmNpc2Uu
IEFsbCB0aGUgJiM4MjIwO09iYW1hY2FyZSBpcyBpbiBhIGRlYXRoIHNwaXJhbCYjODIyMTsgdGFs
ayBpcyBSZXB1YmxpY2FuIHdpc2hmdWwgdGhpbmtpbmcsIGFpZGVkIGFuZCBhYmV0dGVkIGJ5IGFj
dGl2ZSBzYWJvdGFnZS48L3A+PHA+VGhlIEFDQSBpcyBmYXIgZnJvbSBwZXJmZWN0LCBidXQgcmVj
YWxsIHRoYXQgaXQgd2FzIGRlc2lnbmVkIHdpdGggaW5wdXQgZnJvbSB0aGUgaW5zdXJhbmNlIGlu
ZHVzdHJ5LiBUaGUgbWFpbiByZWFzb24gc28gbWFueSBpbnN1cmVycyBhcmUgcHVsbGluZyBvdXQg
b2YgdGhlIHByb2dyYW0gaXMgdGhhdCBDb25ncmVzcyBhbmQgR09QLWRvbWluYXRlZCBzdGF0ZSBn
b3Zlcm5tZW50cyByZWZ1c2UgdG8gbGl2ZSB1cCB0byB0aGVpciBlbmQgb2YgdGhlIGJhcmdhaW4u
IENvbmdyZXNzIHdpbGwgbm90IGNvbW1pdCB0byBmdW5kaW5nIHByb21pc2VkIHN1YnNpZGllcyB0
byBjb3ZlciB0cmVhdG1lbnQgZm9yIHRoZSBwb29yIGFuZCB0aG9zZSB3aXRoIGV4cGVuc2l2ZSBh
aWxtZW50cywgb3IgdG8ga2VlcGluZyBpbiBwbGFjZSB0aGUgbWFuZGF0ZSBmb3JjaW5nIGluZGl2
aWR1YWxzIHRvIGJ1eSBpbnN1cmFuY2Ugb3IgcGF5IGEgcGVuYWx0eS4gUmVwdWJsaWNhbiBnb3Zl
cm5vcnMgYW5kIHN0YXRlIGxlZ2lzbGF0dXJlcyByZWZ1c2VkIHRvIHNldCB1cCBleGNoYW5nZXMg
dGhhdCB3b3VsZCBtYWtlIGluc3VyYW5jZSBtb3JlIGFmZm9yZGFibGUgYW5kIGRlY2xpbmVkIHRo
ZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBleHBhbmQgTWVkaWNhaWQgY292ZXJhZ2UuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3
O3MgYWN0dWFsbHkgYSB3b25kZXIgdGhhdCB0aGUgQUNBIHdvcmtzIGFzIHdlbGwgYXMgaXQgZG9l
cywgZ2l2ZW4gdGhlIEdPUCYjODIxNztzIGRldGVybWluYXRpb24gdG8gbWFrZSBpdCBmYWlsLjwv
cD48cD5OZWl0aGVyIHRoZSBIb3VzZSBub3IgdGhlIFNlbmF0ZSBiaWxsIGZ1bGx5IGRpc21hbnRs
ZXMgdGhlIHNjYWZmb2xkaW5nIG9mIE9iYW1hY2FyZTsgcmF0aGVyLCB0aGV5IGFsbG93IHRoZSBz
dGF0ZXMgdG8gZG8gbW9zdCBvZiB0aGUgZGlydHkgd29yay4gUGhpbG9zb3BoaWNhbGx5LCBSZXB1
YmxpY2FuIG1ham9yaXRpZXMgaW4gYm90aCBjaGFtYmVycyB3YW50IHRvIGVyYXNlIHRoZSBjZW50
cmFsIGNvbmNlcHQgdGhhdCB0aGUgQUNBIGVzdGFibGlzaGVkOiB0aGF0IGhlYWx0aCBjYXJlIGlz
IGEgZnVuZGFtZW50YWwgcmlnaHQsIG5vdCBhIHByaXZpbGVnZSBkZXBlbmRpbmcgb24gb25lJiM4
MjE3O3MgaW5jb21lLjwvcD48cD5MaWtlIHRoZSBIb3VzZSwgdGhlIFNlbmF0ZSB3YW50cyB0byBv
ZmZlciB0YXggY3JlZGl0cyByYXRoZXIgdGhhbiBzdWJzaWRpZXMgdG8gaGVscCB0aGUgbmVlZHkg
YWZmb3JkIGluc3VyYW5jZS4gTGlrZSB0aGUgSG91c2UsIHRoZSBTZW5hdGUgd2FudHMgdG8gbGVh
dmUgdXAgdG8gdGhlIHN0YXRlcyB3aGV0aGVyIHBvbGljaWVzIG11c3QgY292ZXIgc3VjaCBzZXJ2
aWNlcyBhcyBlbWVyZ2VuY3ksIG1hdGVybml0eSBhbmQgbWVudGFsIGhlYWx0aCBjYXJlLiBMaWtl
IHRoZSBIb3VzZSwgdGhlIFNlbmF0ZSB3YW50cyB0byBlbGltaW5hdGUgdGhlIHJlcXVpcmVtZW50
IHRoYXQgbGFyZ2UgZW1wbG95ZXJzIG9mZmVyIGluc3VyYW5jZSBwbGFucyB0byB0aGVpciB3b3Jr
ZXJzLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgYSBmZXcgZGlzdGluY3Rpb25zLCB0aG91Z2ggSSB3b3VsZG4m
IzgyMTc7dCBjYWxsIHRoZW0gcmVhbCBkaWZmZXJlbmNlcy4gVGhlIFNlbmF0ZSB3b3VsZCBkZXRl
cm1pbmUgd2hvIGdldHMgdGF4IGNyZWRpdHMgdG8gaGVscCBidXkgaW5zdXJhbmNlIGJ5IGluY29t
ZSwgcmF0aGVyIHRoYW4gYWdlLiBBbmQgdGhlIFNlbmF0ZSBiaWxsIHdvdWxkIHRha2UgbW9yZSB0
aW1lIHRvIHBoYXNlIG91dCB0aGUgQUNBJiM4MjE3O3MgZXhwYW5zaW9uIG9mIE1lZGljYWlkIGNv
dmVyYWdlOyBkZXNwaXRlIGNsYWltcyB0aGF0IHRoaXMgcmVwcmVzZW50cyAmIzgyMjA7aGVhcnQs
JiM4MjIxOyBpdCBtYXkgaGF2ZSBsZXNzIHRvIGRvIHdpdGggY29tcGFzc2lvbiB0aGFuIHNrZXdp
bmcgaG93IHRoZSBiaWxsIGlzIHNjb3JlZCBieSB0aGUgQ29uZ3Jlc3Npb25hbCBCdWRnZXQgT2Zm
aWNlLiBUaGlzIHBpZyYjODIxNztzIGxpcHN0aWNrIGlzIGJlaW5nIGFwcGxpZWQgd2l0aCBhIHRy
b3dlbC48L3A+PHA+VWx0aW1hdGVseSwgaG93ZXZlciwgdGhlIGltcGFjdCBpcyB0aGUgc2FtZTog
c2FjcmlmaWNpbmcgTWVkaWNhaWQgZm9yIHRheCBjdXRzLiBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2gg
TWNDb25uZWxsIGhhZCB0aGUgYmlsbCBkcmFmdGVkIGluIHN0cmljdCBzZWNyZWN5IGFuZCBob3Bl
cyB0byByYW0gaXQgdGhyb3VnaCBhcyBlYXJseSBhcyBuZXh0IHdlZWsuIFRoZSBBQ0EsIGJ5IGNv
bnRyYXN0LCB3YXMgZHJhZnRlZCBvdmVyIHRoZSBjb3Vyc2Ugb2YgYSB5ZWFyLCB3aXRoIG1vcmUg
dGhhbiAxMDAgcHVibGljIGhlYXJpbmdzLjwvcD48cD5Eb2VzIE1jQ29ubmVsbCBoYXZlIHRoZSB2
b3Rlcz8gV2F2ZXJpbmcgc2VuYXRvcnMgc2hvdWxkIGtub3cgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSBub3Qg
Zm9vbGVkLiBXZSBzZWUgZXhhY3RseSB3aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBkb2luZyAmIzgyMTI7IGFu
ZCB5b3Ugc2hvdWxkIGV4cGVjdCB0byBiZSBoZWxkIGZ1bGx5IGFjY291bnRhYmxlLjwvcD48cD5S
b2JpbnNvbiBpcyBhIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCBjb2x1bW5pc3QuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpldWdlbmVyb2JpbnNvbkB3YXNocG9zdC5jb20iPmV1Z2VuZXJv
Ymluc29uQHdhc2hwb3N0LmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.