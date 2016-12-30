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Eugene Robinson: What kind of democracy for Israel?

By Eugene Robinson
Washington Post

Published: December 30, 2016 - 06:08 PM

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Year in review: Here’s the Ohio.com articles you clicked on the most in 2016

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