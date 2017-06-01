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Francis Wilkinson: Our divide over interracial marriage

By Francis Wilkinson
Bloomberg View

Published: June 1, 2017 - 07:59 PM

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Francis Wilkinson: Our divide over interracial marriage

NEW YORK: In 1958, three years before an interracial union produced Barack Obama, 4 percent of Americans told Gallup that they approved of interracial marriage. Like Obama, the U.S. has traveled a long, long way since then. Approval of interracial marriage hit 87 percent in Gallup’s 2013 survey.

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