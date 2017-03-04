George F. Will: American life, after the 2029 crash

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQWx0aG91Z2ggQW1lcmljYSYjODIxNztzIHBvbGl0aWNhbCBzeXN0ZW0g
c2VlbXMgdW5hYmxlIHRvIHN0aW11bGF0ZSByb2J1c3QsIHN1c3RhaW5lZCBlY29ub21pYyBncm93
dGgsIGl0IGF0IGxlYXN0IGlzIHN0aW11bGF0aW5nIGNvbnN1bXB0aW9uIG9mIGEgc21hbGwgYnV0
IGltcG9ydGFudCBzZWdtZW50IG9mIGxpdGVyYXR1cmUuIER5c3RvcGlhbiBub3ZlbHMgYXJlIHNl
bGxpbmcgYnJpc2tseSAmIzgyMTI7IEFsZG91cyBIdXhsZXkmIzgyMTc7cyBCcmF2ZSBOZXcgV29y
bGQgKDE5MzIpLCBTaW5jbGFpciBMZXdpcyYjODIxNzsgSXQgQ2FuJiM4MjE3O3QgSGFwcGVuIEhl
cmUgKDE5MzUpLCBHZW9yZ2UgT3J3ZWxsJiM4MjE3O3MgQW5pbWFsIEZhcm0gKDE5NDUpIGFuZCAx
OTg0ICgxOTQ5KSwgUmF5IEJyYWRidXJ5JiM4MjE3O3MgRmFocmVuaGVpdCA0NTEgKDE5NTMpIGFu
ZCBNYXJnYXJldCBBdHdvb2QmIzgyMTc7cyBUaGUgSGFuZG1haWQmIzgyMTc7cyBUYWxlICgxOTg1
KSwgYWxsIHdhcm5pbmcgYWJvdXQgbmFzdHkgcmVnaW1lcyBkaXNwbGFjaW5nIGRlbW9jcmFjeS48
L3A+PHA+VGhlcmUgaXMsIGhvd2V2ZXIsIGEgbW9yZSByZWNlbnQgYW5kIHBlcnRpbmVudCBwcmVz
ZW50YXRpb24gb2YgYSBncmltIGZ1dHVyZS4gTGFzdCB5ZWFyLCBpbiBoZXIgMTN0aCBub3ZlbCwg
VGhlIE1hbmRpYmxlczogQSBGYW1pbHksIDIwMjktMjA0NywgTGlvbmVsIFNocml2ZXIgaW1hZ2lu
ZWQgQW1lcmljYSBzbG91Y2hpbmcgaW50byBkeXN0b3BpYSBtZXJlbHkgYnkgY29udGludWluZyBj
dXJyZW50IHByYWN0aWNlcy48L3A+PHA+U2hyaXZlciwgd2hvIGlzIGZhc2NpbmF0ZWQgYnkgdGhl
IHN1c2NlcHRpYmlsaXR5IG9mIGNvbXBsZXggc3lzdGVtcyB0byBjYXRhc3Ryb3BoaWMgY29sbGFw
c2VzLCBiZWdpbnMgaGVyIHN0b3J5IGFmdGVyIHRoZSAyMDI5IGVjb25vbWljIGNyYXNoIGFuZCB0
aGUgR3JlYXQgUmVudW5jaWF0aW9uLCB3aGVyZWJ5IHRoZSBuYXRpb24sIGxpa2UgYSBkaXNzb2x1
dGUgQXRsYXMsIHNocnVnZ2VkIG9mZiBpdHMgbmF0aW9uYWwgZGVidCwgc2F5aW5nIHRvIGNyZWRp
dG9yczogSXQmIzgyMTc7cyBub3RoaW5nIHBlcnNvbmFsLiBUaGUgd29ybGQgaXMgbm90IGFtdXNl
ZCwgYW5kIEFtZXJpY2FucyYjODIxNzsgc3Vic2VxdWVudCBkb3dud2FyZCBzb2NpYWwgbW9iaWxp
dHkgaXMgbm90IHByZXR0eS48L3A+PHA+RmxvcmVuY2UgRGFya2x5LCBhIG1pbGxlbm5pYWwsIGlz
IGEgJiM4MjIwO3NpbmdsZSBtb3RoZXImIzgyMjE7IGJ1dCBzdWNoIG1vdGhlcnMgbm93IG91dG51
bWJlciBtYXJyaWVkIG9uZXMuIE5ld3NwYXBlcnMgaGF2ZSBhbG1vc3QgZGlzYXBwZWFyZWQsIHNv
ICYjODIyMDtwcmludCBqb3VybmFsaXNtIGhhZCBnaXZlbiB3YXkgdG8gYSByYWJibGUgb2YgYW1h
dGV1cnMgaGF3a2luZyB1bnZlcmlmaWVkIHN0b3JpZXMgYW5kIGFsd2F5cyB0byBhbiBpZGVvbG9n
aWNhbCBwdXJwb3NlLiYjODIyMTsgTWV4aWNvIGhhcyBwYWlkIGZvciBhbiBlbGVjdHJvbmljIGJv
cmRlciBmZW5jZSB0byBrZWVwIG91dCBBbWVyaWNhbiByZWZ1Z2Vlcy48L3A+PHA+SGVyIEFtZXJp
Y2FucyBhcmUgbGl2aW5nLCBvbiBhdmVyYWdlLCB0byA5MiwgdGhlIGVjb25vbXkgaXMgJiM4MjIw
O3Bvd2VyZWQgYnkgdGhlIHdoaW1zIG9mIHRoZSByZXRpcmVkLCYjODIyMTsgYW5kLCAmIzgyMjA7
ZGVzcGVyYXRlIHRvIHF1YWxpZnkgZm9yIGVudGl0bGVtZW50cywgdGhlc2UgZGF5cyBldmVyeW9u
ZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB3YWl0IHRvIGJlIG9sZC4mIzgyMjE7IFBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZSBu
ZXZlciBiZWVuIHRvbGQgJiM4MjIwO25vJiM4MjIxOyBhcmUgYXBvcGxlY3RpYyBpZiB0aGV5IGNh
biYjODIxNzt0IHJldGlyZSBhdCA1Mi4gQW50aWJpb3RpYy1yZXNpc3RhbnQgYmFjdGVyaWEgYXJl
IHViaXF1aXRvdXMsIHNvIHNoYWtpbmcgaGFuZHMgaXMgaW1wcnVkZW50LjwvcD48cD5Tb2xkaWVy
cyBpbiBjb21iYXQgZmF0aWd1ZXMsIHdpZWxkaW5nIG1ldGFsIGRldGVjdG9ycywgc2VhcmNoIGhv
dXNlcyBmb3IgZ29sZCBpbGxlZ2FsbHkgc3RpbGwgaW4gcHJpdmF0ZSBoYW5kcy4gVGhlIGdvdmVy
bm1lbnQgbW9uaXRvcnMgZXZlcnkgbW92ZW1lbnQgYW5kIHRoZSBJUlMsIHJlbmFtZWQgdGhlIEJ1
cmVhdSBmb3IgU29jaWFsIENvbnRyaWJ1dGlvbiBBc3Npc3RhbmNlLCBzaXBob25zIHVwIGV2ZXJ5
dGhpbmcsIG9uIHRoZSB5b3UtZGlkbiYjODIxNzt0LWJ1aWxkLXRoYXQgcHJpbmNpcGxlOiAmIzgy
MjA7TW9yYWxseSwgeW91ciBtb25leSBkb2VzIGJlbG9uZyB0byBldmVyeWJvZHkuIFRoZSBjcmVh
dGlvbiBvZiBjYXBpdGFsIHJlcXVpcmVzIHRoZSB3aG9sZSBhcHBhcmF0dXMgb2YgdGhlIHN0YXRl
IHRvIHByb3RlY3QgcHJvcGVydHkgcmlnaHRzLCBpbmNsdWRpbmcgaW50ZWxsZWN0dWFsIHByb3Bl
cnR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U29jaWFsIG9yZGVyIGNvbGxhcHNlcyB3aGVuIGh5cGVyaW5mbGF0
aW9uIGZvbGxvd3MgdGhlIHByb21pc2N1b3VzIHByaW50aW5nIG9mIG1vbmV5IGFmdGVyIHRoZSBS
ZW51bmNpYXRpb24uIFRoaXMgcHVuaXNoZXMgdGhvc2UgJiM4MjIwO3dobyBoYWQgYSBjb25zY2ll
bnRpb3VzLCBjYXJldGFraW5nIHJlbGF0aW9uc2hpcCB0byB0aGUgZnV0dXJlLiYjODIyMTsgR292
ZXJubWVudCBzYWxhcmllcyBhbmQgTWVkaWNhcmUgcmVpbWJ1cnNlbWVudHMgYXJlICYjODIyMDts
aW5rZWQgdG8gYW4gaW5mbGF0aW9uIGFsZ29yaXRobSB0aGF0IGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXF1aXJl
IGZ1cnRoZXIgYWN0aW9uIGZyb20gQ29uZ3Jlc3MuIEV2ZW4gaWYgYSBTbmlja2VycyBiYXIgZXZl
bnR1YWxseSBjb3N0ICQ1IGJpbGxpb24sIHRoZXkgd2VyZSBzYWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4g
YSBSZWFzb24gbWFnYXppbmUgaW50ZXJ2aWV3LCBTaHJpdmVyIHNheXMsICYjODIyMDtJIHRoaW5r
IGl0IGlzIGluIHRoZSBuYXR1cmUgb2YgZ292ZXJubWVudCB0byBpbmZpbml0ZWx5IGV4cGFuZCB1
bnRpbCBpdCBlYXRzIGl0cyB5b3VuZy4mIzgyMjE7IEluIGhlciBub3ZlbCwgc2hlIHdyaXRlczo8
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdGF0ZSBzdGFydHMgbW92aW5nIG1vbmV5IGFyb3VuZC4gQSBsaXR0
bGUgZmFpcm5lc3MgaGVyZSwgbGl0dGxlIG1vcmUgZmFpcm5lc3MgdGhlcmUuICYjODIzMDsgRXZl
bnR1YWxseSBzb2NpYWwgZGVtb2NyYWNpZXMgYWxsIGFycml2ZSBhdCB0aGUgc2FtZSB0aXBwaW5n
IHBvaW50OiB3aGVyZSBoYWxmIHRoZSBjb3VudHJ5IGRlcGVuZHMgb24gdGhlIG90aGVyIGhhbGYu
ICYjODIzMDsgR292ZXJubWVudCBiZWNvbWVzIGEgcHJpY2V5LCBjbHVtc3ksIGluZWZmaWNpZW50
IG1lY2hhbmlzbSBmb3IgdHJhbnNmZXJyaW5nIHdlYWx0aCBmcm9tIHBlb3BsZSB3aG8gZG8gc29t
ZXRoaW5nIHRvIHBlb3BsZSB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3QsIGFuZCBmcm9tIHRoZSB5b3VuZyB0byB0
aGUgb2xkICYjODIxMjsgd2hpY2ggaXMgdGhlIHdyb25nIGRpcmVjdGlvbi4gQWxsIHRoYXQgZWZm
b3J0LCBhbmQgeW91JiM4MjE3O3ZlIG9ubHkgbWFuYWdlZCBhIG5ldyB1bmZhaXJuZXNzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+RmxvcmVuY2UgbGVhcm5zIHRvIGFwcHJlY2lhdGUgJiM4MjIwO3RoZSBtaXJhY2xl
IG9mIGNpdmlsaXphdGlvbi4mIzgyMjE7IEl0IGlzIG1pcmFjdWxvdXMgYmVjYXVzZSAmIzgyMjA7
ZmFpbHVyZSBhbmQgZGVjYXkgd2VyZSB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBuYXR1cmFsIHN0YXRlLiBX
aGF0IHdhcyBhc3RvbmlzaGluZyB3YXMgYW55dGhpbmcgdGhhdCB3b3JrZWQgYXMgaW50ZW5kZWQs
IGZvciBhbnkgZHVyYXRpb24gd2hhdHNvZXZlci4mIzgyMjE7IExhdWdoaW5nIG1vcmRhbnRseSBh
cyB0aGUgYXBvY2FseXBzZSBhcHByb2FjaGVzLCBTaHJpdmVyIGhhcyBhIGdpbWxldCBleWUgZm9y
IHRoZSBmb2libGVzIG9mIHRvZGF5JiM4MjE3O3Mgc2VjdXJlIChvciBzbyBpdCB0aGlua3MpIHVw
cGVyIG1pZGRsZSBjbGFzcywgZnJvbSBXYXNoaW5ndG9uJiM4MjE3O3MgQ2xldmVsYW5kIFBhcmsg
dG8gQnJvb2tseW4uIEFib3V0IHRoZSBnZW50cmlmaWNhdGlvbiBvZiB0aGUgbGF0dGVyLCBzaGUg
b2JzZXJ2ZXM6PC9wPjxwPiYjODIyMDtPaCwgeW91IGNvdWxkIGdldCBhIGZhY2VsaWZ0IG5lYXJi
eSwgcHV0IHlvdXIgZG9nIGluIHRoZXJhcHksIG9yIHNwZW5kICQ1MDAgYXQgT3R0YXdhIG9uIGEg
YmFmZmxpbmdseSB0cmVuZHkgZGlubmVyIG9mIENhbmFkaWFuIGN1aXNpbmUgKHRoZSBjaXR5JiM4
MjE3O3MgZWxpdGUgd2FzIHJ1bm5pbmcgb3V0IG9mIG5ldyBldGhuaWNpdGllcyB3aG9zZSBmb29k
IGNvdWxkIGJlY29tZSBmYXNoaW9uYWJsZSkuIEJ1dCB5b3UgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYnV5IGEg
c2NyZXdkcml2ZXIsIHBpY2sgdXAgYSBnYWxsb24gb2YgcGFpbnQsIHRha2UgaW4geW91ciBkcnkg
Y2xlYW5pbmcsIGdldCBuZXcgdGlwcyBvbiB5b3VyIGhpZ2ggaGVlbHMsIGNvcHkgYSBrZXksIG9y
IGJ1eSBhIHNsaWNlIG9mIHBpenphLiBXZWFsdGh5IHJlc2lkZW50cyBtaWdodCBvd24gYmljeWNs
ZXMgd29ydGggJDVLLCBidXQgbm8gc2hvcCB3aXRoaW4gbWlsZXMgd291bGQgcmVwYWlyIHRoZSBi
cmFrZXMuICYjODIzMDsgSGlnaCByZW50cyBoYWQgcHJpY2VkIG91dCB0aGUgdmVyeSBzZXJ2aWNl
IHNlY3RvciB3aG9zZSBwcmVzZW5jZSBhdCByZWFkeSBoYW5kIG9uY2UgaGVscGVkIHRvIGp1c3Rp
ZnkgdXJiYW4gbGl2aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIChvbmx5KSBnb29kIG5ld3MgZnJvbSBT
aHJpdmVyJiM4MjE3O3Mgc3F1aW50IGludG8gdGhlIGZ1dHVyZSBpcyB0aGF0IHdoZW4gQW1lcmlj
YW5zIGFyZSBwdXQgdGhyb3VnaCBhIHdyaW5nZXIsIHRoZXkgZW1lcmdlIHRvdWdoZXIsIHdpdGgg
bGVzcyB0YWxrIGFib3V0ICYjODIyMDtBREhELCBnbHV0ZW4gaW50b2xlcmFuY2UgYW5kIGVtb3Rp
b25hbCBzdXBwb3J0IGFuaW1hbHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TcGVha2luZyB0byBSZWFzb24sIFNo
cml2ZXIgc2FpZDogJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhhdCB0aGUgYnVsbGV0IHdlIGRvZGdlZCBpbiAy
MDA4IGlzIHN0aWxsIHdoaXp6aW5nIGFyb3VuZCB0aGUgcGxhbmV0IGFuZCBpcyBnb2luZyB0byBo
aXQgdXMgaW4gdGhlIGhlYWQuJiM4MjIxOyBJZiBzbywgdGhpcyBzdG9yeSBoYXMgYWxyZWFkeSBi
ZWVuIHdyaXR0ZW4uPC9wPjxwPldpbGwgaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgY29sdW1uaXN0LiBI
ZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Z2Vvcmdld2lsbEB3YXNocG9zdC5j
b20iPmdlb3JnZXdpbGxAd2FzaHBvc3QuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.