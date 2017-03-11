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George F. Will: An unexpected place to celebrate America

By George F. Will
Washington Post

Published: March 11, 2017 - 06:03 PM

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Letters to the editor: How to boost Summa and not ready to get over it — March 12

As a Summa employee, I was excited to hear a familiar name mentioned as interim president and CEO, Dr. Cliff Deveny. I hope that Deveny will be a hands-on leader who will be in the trenches with physicians and employees. Morale would benefit from a CEO who is not only visible but also listens to all employees.

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