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George F. Will: Freedom Caucus takes a stand

By George F. Will
Washington Post

Published: April 12, 2017 - 06:17 PM
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House Freedom Caucus Chairman Rep. Mark Meadows, R-N.C. pauses while meeting with the media on Capitol Hill in Washington, March 23, following a Freedom Caucus meeting. GOP House leaders delayed their planned vote on a long-promised bill to repeal and replace "Obamacare," in a stinging setback for House Speaker Paul Ryan and President Donald Trump in their first major legislative test. (AP Photo/Alex Brandon)


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