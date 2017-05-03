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George F. Will: He doesn’t know what it is to know

By George F. Will
Washington Post

Published: May 3, 2017 - 06:03 PM
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03 Oct 1862, Near Sharpsburg, Maryland, USA --- President Abraham Lincoln with General George B. McClellan at his headquarters at Antietam, October 3, 1862. From left: General George W. Morell, Colonel Alexander S. Webb, General McClellan, scout Adams, Dr. Jonathan Letterman, unidentified officer, President Lincoln, Colonel Henry Hunt, General Fitz, John Porter, unidentified officer. --- Image by � Bettmann/CORBIS


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