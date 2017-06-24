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George F. Will: Nine innings in two hours? It can be done

By George F. Will
Washington Post

Published: June 24, 2017 - 08:55 PM
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In this Oct. 11, 1948, file photo, Cleveland Indians relief pitcher Gene Bearden (center) embraces his teammates, starting pitcher Bob Lemon (left) and catcher Jim Hegan as they celebrate in the dressing room after winning the World Series in Boston, Mass., with a 4-3 win against the Boston Braves to take the series four games to two. (AP Photo/File)


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