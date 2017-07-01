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George F. Will: Our nation’s violent birth

By George F. Will
Washington Post

Published: July 1, 2017 - 09:43 PM

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Letters to the editor: July 2 — U.S. leaders are free to express religious views and executive authority to bar aliens

In the June 24 letter ‘‘Protected by a wall, religion flourishes,’’ the writer argues a “wall of separation” that “the founders erected between religion and government” means that elected officials should not make their religion relevant to their office. The founders did not erect such a barrier.

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