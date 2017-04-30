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Glenn C. Smith: Let ‘so-called judges’ perform their jobs

By Glenn C. Smith
Los Angeles Times

Published: April 30, 2017 - 08:34 PM
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In this April 18 photo Attorney General Jeff Sessions prepares to speak before a meeting of the Attorney General's Organized Crime Council and Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) Executive Committee to discuss implementation of the President's Executive Order 13773, at the Department of Justice in Washington. Hawaii's Democratic lawmakers are criticizing Attorney General Jeff Sessions after he expressed amazement on a radio show that a "judge sitting on an island in the Pacific" could stop the president's travel ban. U.S. Sen. Mazie Hirono on Thursday tried to give Sessions a civics lesson on Twitter, saying Hawaii has been a U.S. state for 58 years. (AP Photo/Alex Brandon)


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