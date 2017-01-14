He likes analytics. Will Kasich use it?

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By Michael Douglas
Beacon Journal editorial page editor

Published: January 14, 2017 - 09:04 PM

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Anchors away at the mall

Chapel Hill Mall will lose its Sears store by spring, or a year after Macy’s, another of its anchor stores, closed down. The shuttering presents challenges for the Kohan Retail Investment Group, which purchased Chapel Hill last summer, and for the mayors of the surrounding cities, Akron, Cuyahoga Falls and Tallmadge. Worth emphasis is that the trouble for malls and department stores is national in scope.

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