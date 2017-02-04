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He’s president and still chief executive

By Michael Douglas
Beacon Journal editorial page editor

Published: February 4, 2017 - 08:01 PM

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Three events took place in Washington, D.C., a week ago Friday that, had they been astrological, would have been one of those “look to the skies, you won’t see this again in your lifetime” kind of events. The planets that aligned on Jan. 27 were the March for Life, Holocaust Remembrance Day, and President Trump signing an executive order placing a 120-day moratorium on all refugee resettlement, and a permanent ban on Syrian refugees and (most likely) those coming from several other predominantly Muslim countries.

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