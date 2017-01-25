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Heidi Stevens: They marched to be heard

By Heidi Stevens
Chicago Tribune

Published: January 25, 2017 - 06:28 PM
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Thousands attend the Women's March on Austin, joining other movements across the country to stand up for women's rights, Saturday in Austin, Texas. In a global exclamation of defiance and solidarity, more than 1 million people rallied at women's marches in the nation's capital and cities around the world Saturday to send President Donald Trump an emphatic message on his first full day in office that they won't let his agenda go unchallenged. (Ralph Barrera/Austin American-Statesman via AP)


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