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Jeff Fusco wants a clerical job

By Steve Hoffman
Beacon Journal editorial writer

Published: February 22, 2017 - 06:22 PM
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In this November 2015 file photo, Akron Mayor Jeff Fusco kicks off a groundbreaking ceremony for the giant sewer overflow project off Cuyahoga Street. Fusco is returning to Akron City Council after serving as Akron mayor for the past six months. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file photo)


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