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Jeffrey Scott Shapiro: Racist? Ani-Semitic? Not Stephen Bannon

By Jeffrey Scott Shapiro
Los Angeles Times

Published: March 6, 2017 - 06:16 PM
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White House strategist Stephen Bannon speaks during the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Oxon Hill, Md., Thursday, Feb. 23, 2017. (AP Photo/Susan Walsh)


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Jeffrey Scott Shapiro: Racist? Ani-Semitic? Not Stephen Bannon

WASHINGTON: U.S. Rep. Hakeem Jeffries, D-N.Y., called White House chief strategist Stephen K. Bannon “a stone-cold racist and a white supremacist sympathizer.” Steven Goldstein, executive director for the Anne Frank Center for Mutual Respect, wants the president to fire Bannon because he is a “notorious anti-Semite.”

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