Jessica Yellin: Stop taking Trump’s bait

PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IFNpbmNlIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaGFzIHRha2VuIG9m
ZmljZSwgcmVwb3J0aW5nIGluIHRoZSBwdWJsaWMgaW50ZXJlc3QgaGFzIHNlZW4gYW4gZW5jb3Vy
YWdpbmcgcmVzdXJnZW5jZS4gVGhlcmUgaXMgYSByZW5ld2VkIHNlbnNlIG9mIHB1cnBvc2UgYW1v
bmcgcmVwb3J0ZXJzIGNvdmVyaW5nIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhbmQgYSByZW5haXNzYW5jZSBp
biBpbnZlc3RpZ2F0aXZlIGpvdXJuYWxpc20uIEFsbCB0aGlzIHNob3VsZCBoZWxwIGJ1cm5pc2gg
dGhlIG1lZGlhJiM4MjE3O3MgdGFybmlzaGVkIGNyZWRpYmlsaXR5LjwvcD48cD5CdXQgdGhpcyBn
b29kIHdvcmsgaXMgY29tcGV0aW5nIHdpdGggYSBsZXNzIGFkbWlyYWJsZSB0cmVuZC4gVGhlIG1l
ZGlhIGhhdmUgYSBiYWQgaGFiaXQgb2YgdHVybmluZyB0aGVtc2VsdmVzIGludG8gdGhlIHN0b3J5
LiBBbmQgdGhlaXIgdGVuZGVuY3kgdG93YXJkIHNvbGlwc2lzbSBpcyBhcyB1bmJlY29taW5nIGFz
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyB0aGluLXNraW5uZWQgbmFyY2lzc2lzbS48L3A+PHA+T2Z0
ZW4gdGhlIHByZXNpZGVudCB1c2VzIGhpcyBUd2l0dGVyIGFjY291bnQgdG8gaW5zdWx0IGpvdXJu
YWxpc3RzLiBJbiBGZWJydWFyeSBoZSBjYWxsZWQgdGhlICYjODIyMDtGQUtFIE5FV1MgbWVkaWEm
IzgyMjE7IHRoZSAmIzgyMjA7ZW5lbXkgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIFBlb3BsZS4mIzgyMjE7IFJl
Y2VudGx5IHRoaXMgc25pcGluZyBoYXMgdHVybmVkIGludG8gYSBmdWxsIHNjYWxlIGFzc2F1bHQ6
IFRydW1wIHNsYW5kZXJlZCBNU05CQyYjODIxNztzIE1pa2EgQnJ6ZXppbnNraSBhbmQgY2VsZWJy
YXRlZCB2aW9sZW5jZSBhZ2FpbnN0IENOTiAmIzgyMTI7IG15IGZvcm1lciBlbXBsb3llciAmIzgy
MTI7IGJ5IHNwcmVhZGluZyBhIGNydWRlLCBkb2N0b3JlZCBXV0UgdmlkZW8gb2YgdGhlIHByZXNp
ZGVudCBib2R5LXNsYW1taW5nIGFuIGVtYm9kaWVkIENOTiBsb2dvLjwvcD48cD5UaGVzZSB0d2Vl
dHMgYXJlIGRpc2hvbmVzdCwgc2V4aXN0IGFuZCBkaXN0dXJiaW5nLiBUaGV5IHZpb2xhdGUgdHJh
ZGl0aW9uYWwgc3RhbmRhcmRzIG9mIHJlc3BlY3RhYmlsaXR5IGFuZCBzaG93IGRlZXAgY29udGVt
cHQgZm9yIHRoZSBmcmVlIHByZXNzLiBDTk4mIzgyMTc7cyBzZW5pb3IgbWVkaWEgY29ycmVzcG9u
ZGVudCwgQnJpYW4gU3RlbHRlciwgaGFzIGFyZ3VlZCB0aGF0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYWltcyB0
byAmIzgyMjA7dGVhciBkb3duIG91dGxldHMgdGhhdCBkYXJlIGNoYWxsZW5nZSBoaW0uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UgaXQmIzgyMTc7cyB0ZW1wdGluZyB0byByZXNwb25kLCBidXQgZGlz
aG9uZXN0LCBzZXhpc3QgYW5kIGRpc3R1cmJpbmcgaXMganVzdCBUcnVtcCBiZWluZyBUcnVtcC4g
Q29tbWVudGF0b3JzIHNob3VsZCB1bmRlcnN0YW5kIGJ5IG5vdyB0aGF0IFByZXNpZGVudCBUcnVt
cCYjODIxNztzIGVmZm9ydCB0byBicmFuZCB0cmFkaXRpb25hbCBtZWRpYSAmIzgyMjA7ZmFrZSBu
ZXdzJiM4MjIxOyBpcyBha2luIHRvIGNhbmRpZGF0ZSBUcnVtcCBzbWVhcmluZyBoaXMgb3Bwb25l
bnRzIGFzICYjODIyMDtMaXR0bGUgTWFyY28mIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7Q3Jvb2tlZCBIaWxs
YXJ5LiYjODIyMTsgSGUgdXNlcyBkZW1lYW5pbmcgcGVyc29uYWwgYXR0YWNrcyB0byBkcmF3IGhp
cyB0YXJnZXRzIG9mZiBtZXNzYWdlIGFuZCBpbnRvIGFuIGltYnJvZ2xpbyBvbiBoaXMgdGVybXMu
PC9wPjxwPldoaWxlIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBhbmQgTWFyY28gUnViaW8gbGVhcm5lZCB0aGF0
IGVuZ2FnaW5nIGluIHRoaXMgYmF0dGxlIGlzIG5laXRoZXIgY29uc3RydWN0aXZlIG5vciBzdHJh
dGVnaWMsIG11Y2ggb2YgdGhlIHByZXNzIGlzIGlnbm9yaW5nIHRob3NlIGhhcmQtd29uIGxlc3Nv
bnMgYW5kIGlzIGl0Y2hpbmcgdG8gZmlnaHQgYmFjay4gRW50ZXJpbmcgdGhpcyBhcmVuYSB3aXRo
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaXMgbmV2ZXIgYSBnb29kIGlkZWEuPC9wPjxwPkZvciBleGFtcGxlLCBh
ZnRlciByZXBvcnRpbmcgb24gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhbnRpLUNOTiB0d2VldCBmb3IgZGF5cywg
dGhlIG5ldHdvcmsgcHVibGlzaGVkIGFuIGFydGljbGUgYWJvdXQgYW4gYW5vbnltb3VzIFJlZGRp
dCB1c2VyIHdobyBwb3N0ZWQgb25lIHZlcnNpb24gb2YgdGhlIGJvZHktc2xhbW1pbmcgdmlkZW8u
IEEgbGluZSBpbiB0aGUgYXJ0aWNsZSBzZWVtZWQgdG8gc3VnZ2VzdCBDTk4gbWlnaHQgb3V0IG9y
ICYjODIyMDtkb3h4JiM4MjIxOyB0aGUgUmVkZGl0IHVzZXIsIHNwYXJraW5nIGFuIGludGVuc2Ug
VHdpdHRlciBwaWxlLW9uIGJ5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBvbmxpbmUgZmFucy4gQ05O
ICYjODIxMjsgb3JpZ2luYWxseSB0aGUgdmljdGltIGluIHRoaXMgc3RvcnkgJiM4MjEyOyBmb3Vu
ZCBpdHNlbGYgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBhcyBuZXdzcGFwZXJzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRy
eSByYW4gYXJ0aWNsZXMgYWJvdXQgam91cm5hbGlzdGljIGV0aGljcyByYXRoZXIgdGhhbiB0aGUg
cHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mgb3V0cmFnZW91cyBiZWhhdmlvci48L3A+PHA+VGhlIGZhY3QgdGhh
dCB0aGUgbWVkaWEgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2luIHRoZXNlIGZpZ2h0cyBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUg
b25seSByZWFzb24gdG8gcmVzaXN0IHRoZSBpbXB1bHNlIHRvIGZpcmUgYmFjazsgd2hlbiB0aGUg
Rm91cnRoIEVzdGF0ZSBzdG9vcHMgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGxldmVsLCBpbXBv
cnRhbnQgbmV3cyBnb2VzIHVuLSBvciB1bmRlci1jb3ZlcmVkLjwvcD48cD5UaGUgc2FtZSBkYXkg
dGhlIG1lZGlhIHdlcmUgYnVzeSBjbHV0Y2hpbmcgdGhlaXIgcGVhcmxzIG92ZXIgdGhlIHByZXNp
ZGVudCYjODIxNztzIHZpbGUgdHdlZXQgYWJvdXQgTVNOQkMmIzgyMTc7cyBCcnplemluc2tpLCB0
aGUgV2hpdGUgSG91c2UgaW5zdGl0dXRlZCBpdHMgbmV3IHRyYXZlbCBiYW4uPC9wPjxwPlRoZSBk
YXkgdGhlIHByZXNpZGVudCBnaW5uZWQgdXAgb3V0cmFnZSB3aXRoIHRoZSBDTk4gYm9keS1zbGFt
bWluZyB2aWRlbywgdGhlIFNlbmF0ZSByZXBvcnRlZGx5IHNlbnQgdHdvIG5ldywgc2VjcmV0bHkg
cmV2aXNlZCBoZWFsdGggY2FyZSBwcm9wb3NhbHMgdG8gdGhlIENvbmdyZXNzaW9uYWwgQnVkZ2V0
IE9mZmljZS48L3A+PHA+QSBuZXcgdHJhdmVsIGJhbiBhbmQgY2hhbmdlcyB0byBoZWFsdGggY2Fy
ZSBhcmUgY29uc2VxdWVudGlhbCBzdG9yaWVzLiBCdXQgd2hlbiB2aWV3ZXJzIHR1bmVkIGluIHRv
IGNhYmxlIG5ld3MgYW5kIFN1bmRheSBzaG93cywgdGhleSB3ZXJlIHRyZWF0ZWQgdG8gaGVhcGlu
ZyBkb3NlcyBvZiBtZWRpYSBzZWxmLWluZGlnbmF0aW9uIGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc2xpZ2h0
cy48L3A+PHA+RHVyaW5nIHRoZXNlIGNvbnZ1bHNpb25zIG9mIHNlbGYtcmVmbGVjdGl2ZSBjb3Zl
cmFnZSwgdGhlIG1lZGlhIGFwcGVhciB0byBiZSBtb3JlIGNvbmNlcm5lZCB3aXRoIHRoZWlyIG93
biBpbnRlcmVzdHMgdGhhbiB0aGUgaW50ZXJlc3RzIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwdWJsaWMuIFRo
YXQgdW5kZXJtaW5lcyB0aGVpciByZWxldmFuY2UgdG8gbmV3cyBjb25zdW1lcnMgYW5kIGZlZWRz
IHRoZSB1bmZvcnR1bmF0ZSBwZXJjZXB0aW9uIHRoYXQgdGhlIEQuQy4gcHJlc3MgY29ycHMgaXMg
YSBzZWxmLWludGVyZXN0ZWQgZWxpdGUuPC9wPjxwPk1lZGlhIGRlZmVuZGVycyBpbnNpc3QgdGhh
dCBpbnRlbnNlIGNvdmVyYWdlIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyB3YXIgb24gam91cm5h
bGlzbSBpcyB3YXJyYW50ZWQgYXMgYSBidWx3YXJrIGFnYWluc3QgZW5jcm9hY2htZW50IG9uIHBy
ZXNzIGZyZWVkb21zLiBUaGlzIGlzIGEgbGVnaXRpbWF0ZSBjb25jZXJuLiBSZWFsIHJlcG9ydGlu
ZyBpcyB3YXJyYW50ZWQgd2hlbiB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdGFrZXMgYWN0aW9ucyB0aGF0
IGhpbmRlciB0aGUgbWVkaWEmIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIGRvIHRoZWlyIGpvYi4gVGhlIHBy
ZXNpZGVudCYjODIxNztzIFR3aXR0ZXIgdGFudHJ1bXMsIGhvd2V2ZXIsIGhhcmRseSBxdWFsaWZ5
LjwvcD48cD5CZXNpZGVzLCBBbWVyaWNhbnMgZG9uJiM4MjE3O3QgbmVlZCBjb252aW5jaW5nIHRo
YXQgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGNvbmR1Y3QgaXMgb3V0IG9mIGxpbmUuIEFjY29yZGlu
ZyB0byBhIHJlY2VudCBTdXJ2ZXkgTW9ua2V5IHBvbGwsIGEgbWFqb3JpdHkgb2YgQW1lcmljYW5z
IGRpc2FwcHJvdmUgb2YgaGlzIHVzZSBvZiBUd2l0dGVyLiBBbiBOUFItTWFyaXN0IHBvbGwgc2hv
d3MgdGhhdCBtb3JlIHRoYW4gNzAgcGVyY2VudCBvZiBBbWVyaWNhbnMgYmVsaWV2ZSBjaXZpbGl0
eSBpbiBXYXNoaW5ndG9uIGhhcyBkZWNsaW5lZCBzaW5jZSBUcnVtcCB0b29rIG9mZmljZS48L3A+
PHA+TmV3cyBvcmdhbml6YXRpb25zIHNob3VsZCB0aGVyZWZvcmUgYmUgbW9yZSBqdWRpY2lvdXMg
YWJvdXQgaG93IG11Y2ggZXhwb3N1cmUgdG8gYWZmb3JkIGhpcyBhdHRhY2tzLjwvcD48cD5JbnN0
ZWFkIG9mIGdpdmluZyB0b3AgYmlsbGluZyB0byBvdXRyYWdlb3VzIGFudGktbWVkaWEgdHdlZXRz
LCBuZXdzIG91dGxldHMgc2hvdWxkIGRlZGljYXRlIG1vcmUgYWlydGltZSB0byByZXBvcnRpbmcg
YWJvdXQgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlcnMsIG5ldyBzdGFuZGFy
ZHMgYXQgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJvdGVjdGlvbiBBZ2VuY3ksIGtuZWUtY2FwcGluZyBv
ZiB0aGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCB0aHJvdWdoIHVuZGVyc3RhZmZpbmcsIHBsYW5zIHRvIHNs
YXNoIHN0dWRlbnQgYWlkIGFuZCBmb29kIHN0YW1wIGFzc2lzdGFuY2UsIGVmZm9ydHMgdG8gcmFk
aWNhbGx5IGFsdGVyIG91ciBoZWFsdGggY2FyZSBzeXN0ZW0sIGFuZCBpbnN0YWJpbGl0eSBpbiB0
aGUgTWlkZGxlIEVhc3QgYW5kIG9uIHRoZSBLb3JlYW4gcGVuaW5zdWxhLjwvcD48cD5JbiBhIFN1
cHJlbWUgQ291cnQgZGVjaXNpb24gZXN0YWJsaXNoaW5nIG5ldyBvcmdhbml6YXRpb25zJiM4MjE3
OyByaWdodCB0byBwdWJsaXNoIHRoZSBQZW50YWdvbiBQYXBlcnMgZHVyaW5nIHRoZSBWaWV0bmFt
IFdhciwgSnVzdGljZSBIdWdvIEJsYWNrIHdyb3RlIHRoYXQgJiM4MjIwO3RoZSBwcmVzcyB3YXMg
cHJvdGVjdGVkIHNvIHRoYXQgaXQgY291bGQgYmFyZSB0aGUgc2VjcmV0cyBvZiBnb3Zlcm5tZW50
IGFuZCBpbmZvcm0gdGhlIHB1YmxpYy4mIzgyMjE7IFRoZSBtZWRpYSB3b3VsZCBkbyB3ZWxsIHRv
IGtlZXAgdGhpcyBzdGFuZGFyZCBpbiBtaW5kIGFzIHRoZXkgZGVjaWRlIHdoZW4gYW5kIGhvdyB0
byBjb3ZlciBUcnVtcC48L3A+PHA+U3RvcCB0YWtpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGJh
aXQuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBsb3NpbmcgcHJvcG9zaXRpb24uPC9wPjxwPlllbGxpbiBpcyBhIGZv
cm1lciBDTk4gQ2hpZWYgV2hpdGUgSG91c2UgY29ycmVzcG9uZGVudCBhbmQgYSBzZW5pb3IgZmVs
bG93IGF0IFVTQyYjODIxNztzIEFubmVuYmVyZyBDZW50ZXIgb24gQ29tbXVuaWNhdGlvbiBMZWFk
ZXJzaGlwIGFuZCBQb2xpY3kuIFNoZSB3cm90ZSB0aGlzIGZvciB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgVGlt
ZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.