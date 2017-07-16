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Jessica Yellin: Stop taking Trump’s bait

By Jessica Yellin
Los Angeles Times

Published: July 16, 2017 - 08:20 PM
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An iceberg out of Antarctica

How large was the iceberg that broke away from Antarctica last week? The Associated Press equated its size to twice the volume of Lake Erie. The land mass was equivalent to 34 times the size of Akron. Whatever the comparison, the moment was significant. If scientists are uncertain about the precise role of climate change in the loss to the Larsen Ice Shelf, there is consensus that this is how things will proceed as the planet’s temperature keeps rising.

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