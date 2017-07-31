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John M. Crisp: Football is just too hard on the brain

By John M. Crisp
Tribune News Service

Published: July 31, 2017 - 06:26 PM

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