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John R. Corlett: No repeal — without a clear replacement that does no harm

By John R. Corlett

Published: February 8, 2017 - 06:19 PM
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Tawdry tale of Tamela Lee goes to trial

John G. Roberts Jr. doesn’t know Tamela Lee and isn’t familiar with the federal bribery charges against her. But it’s a good bet the chief justice of the U.S. Supreme Court would use the word “tawdry” to describe them. Lee, a former Summit County Council member and local Democratic Party officer, is alleged to have accepted small amounts of cash, food items, cigarettes and some $800 in campaign contributions in exchange for using her influence on behalf of the co-owners of a convenience store and one of their family members.

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