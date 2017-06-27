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Kai Bird: Be skeptical of conspiracies. That is, until …

By Kai Bird
Los Angeles Times

Published: June 27, 2017 - 08:54 PM
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FORT WORTH, TX - FEBRUARY 26: Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a rally at the Fort Worth Convention Center on February 26, 2016 in Fort Worth, Texas. Trump is campaigning in Texas, days ahead of the Super Tuesday primary. (Photo by Tom Pennington/Getty Images)


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