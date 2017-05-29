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Karen Talbott and Steven Jewell: ADHD exists, and it’s treatable

By Karen Talbott and Steven Jewell

Published: May 29, 2017 - 05:18 PM

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