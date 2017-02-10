Kathleen Clyde: Why I marched on Washington

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXMgbW9yZSBkYXlzIHBhc3Mgc2luY2UgdGhlIGhpc3RvcmljIFdvbWVuJiM4MjE3O3MgTWFy
Y2ggb24gV2FzaGluZ3RvbiwgSSBzdGlsbCBjYW4mIzgyMTc7dCBnZXQgaXQgb3V0IG9mIG15IG1p
bmQuIEJhY2sgd2hlbiBJIHdhcyBzdGlsbCBoZW1taW5nIGFuZCBoYXdpbmcgb3ZlciB3aGV0aGVy
IHRvIGdvLCBzaXN0ZXIgbWFyY2hlcyB3ZXJlIHBvcHBpbmcgdXAgYWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxk
IGFzIHdlbGwgYXMgYXQgaG9tZSBoZXJlIGluIE9oaW8uIEluIHRoZSBlbmQsIHdoYXQgbWFkZSB0
aGUgZGVjaXNpb24gZm9yIG1lIHdhcyBteSBkYWQuIEhlIHdhbnRlZCB0byBnbyB0byBXYXNoaW5n
dG9uIGFuZCBtYXJjaCB0b2dldGhlciBmb3Igd29tZW4mIzgyMTc7cyByaWdodHMuPC9wPjxwPkF0
IDc1IHllYXJzIG9sZCwgbXkgZGFkIGhhZCBhIGxpZmV0aW1lIG9mIHdvcmtpbmcgZm9yIGp1c3Rp
Y2UgdW5kZXIgaGlzIGJlbHQgYnV0IG5vIG1hcmNoZXMgb24gV2FzaGluZ3RvbiB5ZXQuIFNvIEkg
cGFja2VkIHVwIGFuZCBoZWFkZWQgb3V0IG9mIEtlbnQgdG8gcGljayB1cCBEYWQgaW4gWW91bmdz
dG93bi4gTXkgYXJ0aXN0IHN0ZXBtb3RoZXIgd2FzIHB1dHRpbmcgdGhlIGZpbmlzaGluZyB0b3Vj
aGVzIG9uIG91ciBoYW5kLWxldHRlcmVkIG1hcmNoIHNpZ25zIHdoaWxlIHdlIHJhaWRlZCB0aGUg
cGFudHJ5IGZvciByb2FkIHRyaXAgc25hY2tzLiBEYWQgbWFkZSB1cyBzYW5kd2ljaGVzLCBhbmQg
c29vbiB3ZSB3ZXJlIG9mZiB0byBvdXIgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY2FwaXRhbCwgbm90IGtub3dp
bmcgeWV0IHdoYXQgd2Ugd2VyZSBhYm91dCB0byBleHBlcmllbmNlLjwvcD48cD5XZSBzYXcgc2V2
ZXJhbCBjYXJzIG9uIHRoZSBQZW5uc3lsdmFuaWEgVHVybnBpa2UgZnVsbCBvZiB3b21lbiBpbiBw
aW5rIGhhdHMgd2l0aCBjYXQgZWFycyBhbmQgc2lnbnMgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7R2lybHMganVz
dCB3YW50IHRvIGhhdmUgZnVuLWRhbWVudGFsIHJpZ2h0cyEmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgaW4gdGhl
IGNhciB3aW5kb3dzLiBCdXQgd2Ugd2VyZW4mIzgyMTc7dCBwcmVwYXJlZCBmb3IgdGhlIHNlYSBv
ZiBwaW5rIGhhdHMgYXQgb3VyIGZpcnN0IHJlc3Qgc3RvcC4gVGhleSB3ZXJlIGV2ZXJ5d2hlcmUu
IFdvbWVuIGNoYXR0ZWQgYW5kIGh1Z2dlZCBhbmQgc25hcHBlZCBwaWN0dXJlcyB0b2dldGhlci48
L3A+PHA+SSBsb3N0IHRyYWNrIG9mIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdGltZXMgSSBoZWFyZCwgJiM4MjIw
O0V2ZXJ5b25lIEkga25vdyBpcyBtYXJjaGluZyEmIzgyMjE7IFdlIGdvdCBiYWNrIG9uIHRoZSBy
b2FkIHdpdGggYSBmZWVsaW5nIG9mIHdvbmRlciBhbmQgYW50aWNpcGF0aW9uLjwvcD48cD5CYWNr
IGluIHRoZSBjYXIsIERhZCByZWFkIG1lIGZ1bm55IHR3ZWV0cyBhbmQgcGxheWVkIG5hdmlnYXRv
ciBiZWZvcmUgdGFraW5nIHRoZSBsYXN0IGRyaXZpbmcgc2hpZnQuIFdlIHN0YXllZCBhdCBteSBz
dGVwYnJvdGhlciYjODIxNztzIGhvdXNlIGluIEQuQy4gSGUgYW5kIGEgZnJpZW5kIGhhZCB0YWtl
biB0aGUga2lkcyBvdXQgb2YgdG93biB3aGlsZSBoaXMgd2lmZSBzdGF5ZWQgdG8gbWFyY2ggd2l0
aCB1cy4gSGVyIHNpc3RlciBhbHNvIGhhZCBjb21lIHRvIHRvd24gdG8gbWFyY2guPC9wPjxwPk9u
IFNhdHVyZGF5IG1vcm5pbmcsIHdlIGJvYXJkZWQgYSBidXMgaW50byBkb3dudG93biB0aGF0IGZp
bGxlZCBhdCBlYWNoIHN0b3Agd2l0aCBtb3JlIHdvbWVuIGluIHBpbmsgaGF0cyBhbmQgY3JlYXRp
dmUgc2lnbnMgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7UmVzcGVjdCBleGlzdGVuY2Ugb3IgZXhwZWN0IHJlc2lz
dGFuY2UhJiM4MjIxOyBXZSByb2xsZWQgcGFzdCBjcm93ZGVkIHRyYWluIHN0b3BzLCBvdXIgZXhj
aXRlbWVudCBidWlsZGluZy4gV2UgY2hlY2tlZCBwaG9uZXMgYW5kIHNhdyByZXBvcnRzIG9mIG1h
cmNoZXMgaW4gb3RoZXIgcGFydHMgb2YgdGhlIHdvcmxkLjwvcD48cD5UaGUgYnVzIGRyaXZlciBn
b3QgdXMgYXMgY2xvc2UgYXMgc2hlIGNvdWxkLCBhbmQgd2UgZm9sbG93ZWQgdGhlIHJpdmVyIG9m
IHBlb3BsZSB0byB0aGUgT2hpbyBtZWV0aW5nIHBvaW50IGFuZCB0aGVuIG9uIHRvIHRoZSBNYWxs
LiBUaGUgY3Jvd2Qgd2FzIEVOT1JNT1VTISBUcnlpbmcgdG8gcmVhY2ggdGhlIHJhbGx5IHN0YWdl
IHR1cm5lZCBvdXQgdG8gYmUgaW1wb3NzaWJsZSwgbm90IHRoYXQgd2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHRy
eS48L3A+PHA+QXQgb25lIHBvaW50LCB3ZSB0b29rIHJlZnVnZSBmcm9tIHRoZSBjaGlsbHkgYWly
IGF0IGEgc3BvcnRzIGJhciB3aGVyZSBtb3N0IG9mIHRoZSBUVnMgd2VyZSB0dW5lZCB0byB0aGUg
cmFsbHkuIEV2ZXJ5IHdvbWFuIGluIHRoZSBwbGFjZSB3YXMgY2hlZXJpbmcgVS5TLiBTZW4uIEth
bWFsYSBIYXJyaXMsIEdsb3JpYSBTdGVpbmVtIGFuZCBhIDcteWVhci1vbGQgZ2lybCBvbnN0YWdl
LiBFdmVyeSBjb3JuZXIgd2UgdHVybmVkLCB0aGVyZSB3YXMgYSBtYXJjaC4gRXZlcnkgc3RyZWV0
IHdlIHN0ZXBwZWQgb250bywgbWFyY2hlcnMgcmFsbGllZCBhbmQgc2FuZyBhcyB0aGV5JiM4MjE3
O3ZlIGRvbmUgc28gbWFueSB0aW1lcyBpbiB0aGUgcGFzdCB0byBtYWtlIHRoZSBBbWVyaWNhbiBk
cmVhbSByZWFsLjwvcD48cD5Tbywgd2hhdCB3YXMgaXQgYWxsIGZvcj8gQXNrIGEgdGhvdXNhbmQg
bWFyY2hlcnMsIGdldCBhIHRob3VzYW5kIGFuc3dlcnMuIEJ1dCBJIGNhbiB0ZWxsIHlvdSB3aHkg
SSBtYXJjaGVkOjwvcD48cD5JIG1hcmNoZWQgZm9yIGV2ZXJ5IHdvbWFuIHdobyBoYXMgYmVlbiBk
aXNtaXNzZWQsIGlnbm9yZWQsIG92ZXJsb29rZWQsIHBhc3NlZCBvdmVyLCB1bmRlcnBhaWQsIGRp
c3RydXN0ZWQsIHRha2VuIGZvciBncmFudGVkLCBvYmplY3RpZmllZCwgYWJ1c2VkLCBodW1pbGlh
dGVkLCBncm9wZWQsIGFzc2F1bHRlZCwgZXZlbiBraWxsZWQgYmVjYXVzZSBvZiBoZXIgZ2VuZGVy
LjwvcD48cD5JIG1hcmNoZWQgZm9yIG9uZSBwZXJzb24gb25lIHZvdGUgYmVjYXVzZSBvdXIgZXF1
YWxpdHkgc3RhcnRzIGF0IHRoZSBiYWxsb3QgYm94LjwvcD48cD5JIG1hcmNoZWQgZm9yIHdvbWVu
JiM4MjE3O3MgYm9kaWx5IGludGVncml0eS48L3A+PHA+SSBtYXJjaGVkIGZvciBlcXVhbGl0eSBh
bmQgcmFjaWFsIGp1c3RpY2UuPC9wPjxwPkkgbWFyY2hlZCBmb3Igd29tZW4mIzgyMTc7cyBwYXlj
aGVja3MuPC9wPjxwPkkgbWFyY2hlZCBiZWNhdXNlIHByb3NwZXJpdHkgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0
cmlja2xlIGRvd24sIGl0IHJpc2VzIHVwLjwvcD48cD5JIG1hcmNoZWQgYmVjYXVzZSBJIGNoZXJp
c2ggbXkgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgcmlnaHQgdG8gbWFyY2guIDwvcD48cD5JIG1hcmNoZWQgdG8g
cHJvdGVzdCBhIHByZXNpZGVuY3kgaW50ZW50IG9uIGRpdmlkaW5nIGFuZCBub3QgdW5pdGluZyBv
dXIgY291bnRyeS48L3A+PHA+SSBtYXJjaGVkIHRvIHN0ZWVsIG15c2VsZiBmb3IgdGhlIGhhcmQg
d29yayBhaGVhZC48L3A+PHA+SSBtYXJjaGVkIGZvciBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgZnV0dXJlLCB3
aGljaCBJIHN0aWxsIGJlbGlldmUgaW4gc28gc3Ryb25nbHkuIDwvcD48cD5NeSBkYWQgd2FudHMg
bWUgdG8gdGVsbCB5b3UgZGl0dG8gZm9yIGhpbS4gUGx1cywgaGUgbWFyY2hlZCBmb3IgaGlzIGRh
dWdodGVyICYjODIxMjsgbWUuPC9wPjxwPldoZW4gaXQgd2FzIGFsbCBvdmVyLCB3ZSBmZWx0IGxp
Z2h0ZXIsIGEgbGl0dGxlIGNhbG1lciwgbGlrZSB3ZSBoYWQgbGV0IHNvbWV0aGluZyBnby4gV2Ug
dHJhdmVsZWQgaG9tZSBwb25kZXJpbmcgd2hhdCBjb21lcyBuZXh0LCBhbmQgd2hlbiB3ZSByb2xs
ZWQgYmFjayBvdmVyIHRoZSBPaGlvIGxpbmUsIHRoZSBzdW4gY2FtZSBvdXQgYW5kIHdlbGNvbWVk
IHVzIGhvbWUuIDwvcD48cD5DbHlkZSwgYSBLZW50IERlbW9jcmF0LCByZXByZXNlbnRzIHRoZSA3
NXRoIERpc3RyaWN0IGluIHRoZSBPaGlvIEhvdXNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.