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Kevin Ferris: Another battle lost by the Confederacy

By Kevin Ferris
Philadelphia Inquirer

Published: May 28, 2017 - 10:19 PM
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A statue of Confederate General Robert E. Lee is lowered to a truck for removal May 19, from Lee Circle in New Orleans. The city council voted to remove the monument and three other Confederate and white supremacist monuments in Dec. 2015. An obelisk honoring the militia known as the White League was taken down in April; a statue of Confederate President Jefferson Davis was removed May 11; and a statue of Confederate General P.G.T. Beauregard was taken down on Wednesday. (AP Photo/Scott Threlkeld)


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