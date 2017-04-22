Kevin Thompson: Why early learning matters

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHF1YWxpdHkgb2YgYW4gZWFybHkgZWR1Y2F0aW9uIGNhbiBpbmZsdWVuY2UgdGhlIG9w
cG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGEgeW91bmcgY2hpbGQmIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzIGluIHNjaG9vbCBh
bmQgbGlmZS48L3A+PHA+QXMgYW4gaW5kaXZpZHVhbCBoaWdobHkgaW52ZXN0ZWQgaW4gZWFybHkg
Y2hpbGRob29kIGVkdWNhdGlvbiwgSSBoYXZlIHdpdG5lc3NlZCB0aGUgaW1wYWN0IGFuIGluc3Ry
dWN0aW9uYWxseSByaWNoIGxlYXJuaW5nIGVudmlyb25tZW50IGNhbiBoYXZlIG9uIHByZXNjaG9v
bCBzdHVkZW50cyYjODIxNzsgZGV2ZWxvcG1lbnQuIFJlc2VhcmNoIHN1cHBvcnRzIHRoZSB2aWV3
IHRoYXQgaGlnaC1xdWFsaXR5IHByZXNjaG9vbCBwcm9ncmFtcyBuZWNlc3NpdGF0ZSByZXNvdXJj
ZXMgYW5kIGVkdWNhdGlvbmFsIGV4cGVyaWVuY2VzIHRoYXQgc3RpbXVsYXRlIGNoaWxkcmVuJiM4
MjE3O3MgY3VyaW9zaXR5IGFuZCBsb3ZlIG9mIGxlYXJuaW5nLiBBIGhpZ2gtcXVhbGl0eSBwcmUt
SyBjbGFzc3Jvb20gJiM4MjEyOyB3aGVyZSB0ZWFjaGVycyBoYXZlIGFjY2VzcyB0byBtYXRlcmlh
bHMgYW5kIGFjdGl2aXRpZXMgdG8gc3VwcG9ydCB0aGVpciBpbnRlcmFjdGlvbnMgd2l0aCBjaGls
ZHJlbiAmIzgyMTI7IGhlbHBzIHRvIGFkdmFuY2Ugc3R1ZGVudHMmIzgyMTc7IGNvZ25pdGl2ZSwg
c29jaWFsIGFuZCBlbW90aW9uYWwgc2tpbGxzLiA8L3A+PHA+VGhlIGltcGFjdCBvZiB0aGUgZWFy
bHkgbGVhcm5pbmcgZW52aXJvbm1lbnQgaXMgZXNwZWNpYWxseSByZWxldmFudCBmb3IgYXQtcmlz
ayBwcmUtc2Nob29sIGNoaWxkcmVuLiBBdCBob21lLCBtYW55IHVuZGVyc2VydmVkIGNoaWxkcmVu
IGRvIG5vdCBlbmdhZ2UgaW4gdGhlIGludGVyYWN0aW9ucyAmIzgyMTI7IGNvbnZlcnNhdGlvbnMg
YW5kIHBsYXkgJiM4MjEyOyB0aGF0IGhlbHAgYnVpbGQgdm9jYWJ1bGFyeSBhbmQgdGhlIHBhdGh3
YXlzIHRoYXQgc2hhcGUgdGhlIGJyYWluJiM4MjE3O3MgYWJpbGl0eSB0byBvcmdhbml6ZSBpbmZv
cm1hdGlvbi4gQSBTdGFuZm9yZCBVbml2ZXJzaXR5IHN0dWR5IHNob3dlZCBpbmNvbWUtYmFzZWQg
ZGlzcGFyaXRpZXMgaW4gY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyB2b2NhYnVsYXJpZXMgYnkgMTggbW9udGhz
IG9mIGFnZS4gQnkgdHdvIHllYXJzLCBjaGlsZHJlbiBmcm9tIGxvd2VyLWluY29tZSBob3VzZWhv
bGRzIGZlbGwgc2l4IG1vbnRocyBiZWhpbmQgY2hpbGRyZW4gaW4gaGlnaGVyLWluY29tZSBob21l
cyB3aXRoIHJlZ2FyZCB0byBob3cgcXVpY2tseSB0aGV5IHByb2Nlc3MgbGFuZ3VhZ2UuPC9wPjxw
PlRob3VnaCB0aGV5IGZhY2UgZ3JlYXQgb2RkcyB0byBzdWNjZWVkLCBhdC1yaXNrIHByZS1LIGNo
aWxkcmVuIGFyZSBtb3JlIGxpa2VseSB0byBkbyB3ZWxsIHdoZW4gdGhleSBoYXZlIGFjY2VzcyB0
byBxdWFsaXR5IHJlc291cmNlcy4gUmVjZW50IHJlc2VhcmNoIGNvLWF1dGhvcmVkIGJ5IE5vYmVs
IGxhdXJlYXRlIEphbWVzIEhlY2ttYW4gc2hvd3MgdGhhdCBpbnZlc3RpbmcgaW4gcXVhbGl0eSBl
YXJseSBjaGlsZGhvb2QgcHJvZ3JhbXMgY2FuIGRlbGl2ZXIgYSAxMyBwZXJjZW50IHBlciB5ZWFy
IHJldHVybiBvbiBpbnZlc3RtZW50ICYjODIxMjsgYSBuZXQsIGxvbmctdGVybSBiZW5lZml0IG9m
IG1vcmUgdGhhbiAkNzAwLDAwMCBmb3IgZXZlcnkgZGlzYWR2YW50YWdlZCBjaGlsZCBzZXJ2ZWQu
IFRoYXQgYmVuZWZpdCBjb21lcyB2aWEgcmVkdWNlZCBuZWVkIGZvciBzcGVjaWFsIGVkdWNhdGlv
biBhbmQgZ3JhZGUgcmVwZXRpdGlvbiwgaGlnaGVyIHdhZ2VzLCBpbmNyZWFzZWQgaGlnaCBzY2hv
b2wgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlcyBhbmQgZXZlbiByZWR1Y2VkIGNyaW1lLjwvcD48cD5XaGVuIGNs
YXNzcm9vbXMgaGF2ZSB0aGUgcmVzb3VyY2VzIHRoZXkgbmVlZCwgdGVhY2hlcnMgYXJlIGJldHRl
ciBlcXVpcHBlZCB0byBpbnNwaXJlIGEgbGlmZWxvbmcgbG92ZSBvZiBsZWFybmluZy4gSG93ZXZl
ciwgZnVuZGluZyBpcyBhbHdheXMgbGltaXRlZCwgYW5kIHRlYWNoZXJzIGFjcm9zcyB0aGUgY291
bnRyeSBhcmUgcmVhY2hpbmcgaW50byB0aGVpciBvd24gcG9ja2V0cyB0byBwdXJjaGFzZSBlZHVj
YXRpb25hbCBtYXRlcmlhbHMgdGhhdCBjYXNoLXN0cmFwcGVkIHNjaG9vbHMgY2FuJiM4MjE3O3Qg
cHJvdmlkZS48L3A+PHA+QSByZWNlbnQgc3R1ZHkgYnkgdGhlIE5hdGlvbmFsIEhlYWQgU3RhcnQg
QXNzb2NpYXRpb24gcmV2ZWFsZWQgdGhhdCA4OCBwZXJjZW50IG9mIEhlYWQgU3RhcnQgdGVhY2hl
cnMgc3BlbnQgdXAgdG8gJDUwMCBvbiBzY2hvb2wgc3VwcGxpZXMgb3V0IG9mIHRoZWlyIG93biBw
b2NrZXRzIGxhc3QgeWVhciwgYW5kIDEwIHBlcmNlbnQgc3BlbnQgbW9yZSB0aGFuICQxLDAwMC4g
TWFueSBzY2hvb2xzLCBlc3BlY2lhbGx5IHRob3NlIGluIGxvdy1pbmNvbWUgYXJlYXMsIGp1c3Qg
ZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBlbm91Z2ggcmVzb3VyY2VzLjwvcD48cD5XaGF0IGlmIHlvdSBjb3Vs
ZCBwZXJzb25hbGx5IGhlbHAgb3VyIHlvdW5nZXN0IGNoaWxkcmVuIG1vc3QgaW4gbmVlZCBhbmQg
dGhlaXIgdGVhY2hlcnMgcmVjZWl2ZSBtb3JlIGNsYXNzcm9vbSByZXNvdXJjZXMgd2l0aCBhIGZl
dyBtb3VzZSBjbGlja3M/PC9wPjxwPlRvIGVuaGFuY2UgZWFybHkgY2hpbGRob29kIGVkdWNhdGlv
biwgUE5DIHJlY2VudGx5IGFubm91bmNlZCBhICQ1IG1pbGxpb24gZ3JhbnQgdG8gdGhlIG9ubGlu
ZSBjaGFyaXR5IERvbm9yc0Nob29zZS5vcmcuIFRoZSBuZXcgaW5pdGlhdGl2ZSBoZWxwcyB0ZWFj
aGVycyBvYnRhaW4gYWRkaXRpb25hbCBjbGFzc3Jvb20gcmVzb3VyY2VzLCBzdWNoIGFzIGJvb2tz
LCBhcnQgYW5kIHNjaG9vbCBzdXBwbGllcywgYXMgd2VsbCBhcyBmaWVsZCB0cmlwcyB0byBjaGls
ZC1mcmllbmRseSBtdXNldW1zIGFuZCBvdGhlciBpbnN0aXR1dGlvbnMuPC9wPjxwPk5vdyB5b3Ug
Y2FuIGRvbmF0ZSB0byBoZWxwIGZ1bGZpbGwgbG9jYWwgcHJlLUsgdGVhY2hlciByZXF1ZXN0cywg
YW5kIFBOQyB3aWxsIG1hdGNoIHRob3NlIHByb2plY3QgZG9uYXRpb25zIG1hZGUgd2l0aGluIG91
ciBzZXJ2aWNlIGFyZWEsIHN1YmplY3QgdG8gc29tZSByZXN0cmljdGlvbnMgYW5kIGEgbWF4aW11
bSBkb2xsYXIgYW1vdW50LiA8L3A+PHA+T24gdGhlIGluaXRpYXRpdmUmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBk
YXksIFBOQyBmdWxseSBmdW5kZWQgJDUwNCwwMDAgaW4gcHJvamVjdHMgdGhhdCB3aWxsIGhlbHAg
aW1wcm92ZSB0aGUgbGVhcm5pbmcgZW52aXJvbm1lbnRzIGluIHByZXNjaG9vbCBjbGFzc3Jvb21z
IHRocm91Z2hvdXQgdGhlIDIyIHN0YXRlcyBhbmQgV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiwgd2hlcmUgUE5D
IGhhcyBhIHNpZ25pZmljYW50IHByZXNlbmNlLiBJbiBPaGlvLCB0aGUgZnVuZGluZyBwcm92aWRl
ZCAkMTYsNTAwIHRvIG1lZXQgdGVhY2hlciByZXF1ZXN0cy48L3A+PHA+T3VyIGludmVzdG1lbnQg
dG8gaGVscCB0ZWFjaGVycyBidWlsZCBhIGZvdW5kYXRpb24gZm9yIGhpZ2gtcXVhbGl0eSBsZWFy
bmluZyB3YXMgbWFkZSBhcyBwYXJ0IG9mIFBOQyBHcm93IFVwIEdyZWF0LCBhICQzNTAgbWlsbGlv
biwgYmlsaW5ndWFsIG11bHRpeWVhciBzY2hvb2wgcmVhZGluZXNzIGluaXRpYXRpdmUgZm9yIGNo
aWxkcmVuIGZyb20gYmlydGggdG8gYWdlIDUuIFRocm91Z2ggdGhlIHByb2dyYW0sIHdlIHdpbGwg
Y29udGludWUgdG8gZW5yaWNoIGVhcmx5IGxlYXJuaW5nIGZvciB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiBvdXIg
eW91bmdlc3Qgc3R1ZGVudHMuPC9wPjxwPkFzIGFuIGludmVzdGVkIG1lbWJlciBvZiB0aGlzIGNv
bW11bml0eSwgSSBhc2sgeW91IHRvIGJlY29tZSBhZHZvY2F0ZXMgZm9yIHF1YWxpdHkgZWFybHkg
ZWR1Y2F0aW9uLiBHaXZlbiB0aGUgcmV0dXJuIG9uIGludmVzdG1lbnRzIGluIGVhcmx5IGNoaWxk
aG9vZCBlZHVjYXRpb24sIHdlIGVuY291cmFnZSB0aGUgZ292ZXJub3IgYW5kIHN0YXRlIGxlZ2lz
bGF0b3JzIHRvIGludmVzdCBhcyBtdWNoIGFzIHBvc3NpYmxlLiBMb29rIGZvciB3YXlzIHRvIGVu
aGFuY2UgdGhlIHJlc291cmNlcyBmb3IgZWFybHkgbGVhcm5pbmcgaW4geW91ciBsb2NhbCBzY2hv
b2xzLiBJbiBhZGRpdGlvbiwgSSB1cmdlIHlvdSB0byB2aXNpdCBEb25vcnNDaG9vc2Uub3JnIGFu
ZCBjb25zaWRlciBzdXBwb3J0aW5nIGEgcHJvamVjdCBpbiB5b3VyIGxvY2FsIGNvbW11bml0eS48
L3A+PHA+VGhlIG5hdHVyZSBvZiB0aGUgY2xhc3Nyb29tIGV4cGVyaWVuY2UgY2FuIG1ha2UgYSBz
aWduaWZpY2FudCBkaWZmZXJlbmNlIGluIHRoZSBsaXZlcyBvZiBjaGlsZHJlbi4gTGV0JiM4MjE3
O3Mgd29yayB0b2dldGhlciB0byBlbnN1cmUgdGhhdCB0aGV5IHJlY2VpdmUgYSBxdWFsaXR5IGVk
dWNhdGlvbiBhbmQgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGFjaGlldmUgdG8gdGhlIGJlc3Qgb2YgdGhl
aXIgYWJpbGl0eS48L3A+PHA+VGhvbXBzb24gaXMgcmVnaW9uYWwgcHJlc2lkZW50IGZvciBQTkMg
RmluYW5jaWFsIFNlcnZpY2VzIGluIHRoZSBBa3JvbiBtYXJrZXQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.