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LeBron James endorsement: For my kids, for Hillary

By LeBron James

Published: October 3, 2016 - 06:35 AM | Updated: October 4, 2016 - 09:49 AM
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In this August 2016 file photo, LeBron James makes his way through the crowd after welcoming another 3rd grade class during the We Are Family Reunion hosted by the LeBron James Family Foundation at Cedar Point. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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